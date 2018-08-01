«Девчонки, держитесь! Мы с вами!»: соседи сестер-убийц встретили девушек со словами поддержки

СЕГОДНЯ 18:09 2018-08-01T18:12:53+03:00

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Казалось бы, три человека вступили в преступный сговор, заранее спланировали убийство и, не испугавшись крови, убили собственного отца. Однако соседи семьи Хачатурянов относятся к трём сёстрам как к жертвам. Называют их бедными девочками, чья жизнь пошла под откос в самом ее начале.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/662691" frameborder="0"></iframe> Сёстры, убившие отца, после следственного эксперимента.Трёх сестёр, зарезавших отца, привозили на следственный эксперимент в многоэтажку на Алтуфьевском шоссе

Во вторник внутриквартальная дорога на Алтуфьевском шоссе (под окнами убитого) была заблокирована полицейскими. Сестер привезли домой на разных машинах и в квартиру на третьем этаже провожали поодиночке. Как рассказывают соседи, перед этим родственники убитого несколько часов отмывали жилище от засохшей крови. Убивать своего отца девочки начали в комнате. После чего он умудрился встать и, минуя коридор, добраться до лифта.

Соседи, узнавшие о том, что девушек привезли в квартиру, выстроились перед подъездом, чтобы их поддержать. И когда Кристину, Ангелину и Марию выводили из дома, начали кричать:

- Держитесь, девочки! Держитесь! Мы с вами!

Чуть позже младшая задержанная со слезами на глазах рассказала правозащитникам, что видела в толпе своих одноклассниц.

- Они, я так думаю, пришли меня поддержать, - предполагает девушка.

Во вторник, 31 июля, 57-летнего Михаила Хачатуряна отпели в армянской церкви и предали земле. Расследование уголовного дела продолжается.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Михаил Хачатурян, зарезанный собственными дочерьми, снабжал армянскую диаспору в тюрьмах

- Покойный много лет подряд был нашим прихожанином, - рассказали корреспондентам «КП» служащие церковной лавки. - Каждое воскресенье с трёх до пяти он здесь. Приводил на службы всю семью - и дочерей, и двух сыновей (один от первого брака), и жену, и мать. Отец он был, конечно, строгий. Да и человек сам по себе нервный. Постоянно пил успокоительные таблетки. И даже с посторонними... Если кто-то что-нибудь не то скажет, вспыхивал, как пожар. Но при этом добрый, порядочный человек. Соблюдал все посты, три-четыре раза в год ездил в Иерусалим. Любил порядок во всем (подробности)

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