2018-08-03T01:09:43+03:00
Происшествия

Брат трех сестер Хачатурян, убивших отца: "Бог им судья!"

Сын Михаила Хачатуряна дал «Комсомолке» эксклюзивное интервью
Павел КЛОКОВ
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По версии следствия, девушки действовали сообща: 17-летняя Мария (на фото в центре) наносила удары ножом. Старшая Кристина (слева) распылила в лицо жертвы газовый баллончик, а 18-летняя Ангелина наносила удары молотком по голове.По версии следствия, девушки действовали сообща: 17-летняя Мария (на фото в центре) наносила удары ножом. Старшая Кристина (слева) распылила в лицо жертвы газовый баллончик, а 18-летняя Ангелина наносила удары молотком по голове.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Вот уже четвёртый день страна обсуждает резонансное преступление, которое совершили три родных сестры-погодки. Девушки убили собственного отца самым зверским образом. Били по голове молотком, десятки раз протыкали ножом, пшикали в лицо газовым баллончиком. После чего позвонили полицейским и попросили их приехать. Убегать и прятаться даже не думали. Теперь им грозит тюремный срок и, скорее всего, внушительный.

«Мы были рабами!».«У него был колокольчик, и мы должны были приходить к нему по первому звонку». Сёстры Хачатурян рассказали, как отец издевался над ними.

У убитого Михаила, кроме дочерей, остался ещё и старший сын Арсен. До похорон отца он наотрез отказывался давать интервью и говорил лишь о том, что образ папы, нарисованный в СМИ, не соответствует действительности. Издания до сих пор пишут о криминальных делах Хачатуряна и агрессивном поведении - не только в отношении дочерей, но и соседей.

- Лично я не понимаю, откуда эта информация берётся, - рассказал он «КП». - Человек занимался благотворительностью. Ездил по святым местам.

Местные уверены, что Михаил приторговывал наркотой, да и сам был большим любителем дури.

Местные уверены, что Михаил приторговывал наркотой, да и сам был большим любителем дури.

- Но при этом официально нигде не работал.

- Да, но у него было много сочувствующих. Люди знали, чем он занимается, и помогали.

- Многие пишут, что он служил в Афганистане.

- Неправда, не служил.

- ...издевался над дочерьми.

- Тоже ложь. Я в тысячный раз говорю, откройте его страничку в «Одноклассниках» и поймёте, что это был за человек.

- Как вы думаете, почему ваши сёстры так поступили?

- Я не знаю. Но убийство было преднамеренным. Я их видел за два дня до этого кошмара. И ничего странного не заметил. Я не отрицаю, что отец был строгим. И даже суровым он был. Но разве за это убивают? Да, не разрешал вести безобразную жизнь (по словам соседей, девушки в отсутствие папы устраивали вечеринки, покуривали травку, крутили ночью музыку, - прим. авт). И если наказывал, то только ради воспитания.

- Вы сами какого наказания хотели бы для сестер?

- За свои поступки надо отвечать... И они ответят перед судом. Бог им судья.

Три сестры убили отца.36 ударов ножом - в шею, живот и сердце... Сёстры-подростки убили отца-тирана.

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- Покойный много лет подряд был нашим прихожанином, - рассказали корреспондентам «КП» служащие церковной лавки. - Каждое воскресенье с трёх до пяти он здесь. Приводил на службы всю семью - и дочерей, и двух сыновей (один от первого брака), и жену, и мать. Отец он был, конечно, строгий. Да и человек сам по себе нервный. Постоянно пил успокоительные таблетки. И даже с посторонними... Если кто-то что-нибудь не то скажет, вспыхивал, как пожар. Но при этом добрый, порядочный человек. Соблюдал все посты, три-четыре раза в год ездил в Иерусалим. Любил порядок во всем (подробности)

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