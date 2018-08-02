Москва осваивает цифровую стратегию

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-01T21:23:43+03:00

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На днях в одном из помещений больницы столичный Департамент информационных технологий, «МегаФон» и Huawei развернули тестовую зону сети 5G, преимущества которой перед сетями предыдущих поколений продемонстрировали с помощью роботизированного оборудования для УЗИ и платформы для анализа ДНК.

«Рука» робота с точностью до десятой доли миллиметра перемещала датчик сканера по животу пациентки. А врач, управляющий манипулятором, находился за ширмой и пациентку не видел. Для 5G расстояние не важно: даже если бы специалист в этот момент был на Камчатке, робот четко выполнил бы его команды.

- Это уникальный проект. В любой удаленной точке нашей Родины неквалифицированный врач, даже фельдшер или лаборант, может получить заключение высокоспециализированного врача стационарной диагностики. На подготовку такого врача требуется несколько лет, может, даже десятки лет. Это повышает качество медицинских услуг, это приближает услугу непосредственно к пациенту, - оценил перспективы внедрения новых технологий главный врач Морозовской больницы Игорь Колтунов.

Минимальные задержки и высокая скорость передачи информации позволяют врачу не только видеть картинку на мониторе, но и общаться с пациентом с помощью HD-видеосвязи. Благодаря 5G возникает ощущение живого контакта - специалист будто собственной рукой проводит исследование.

Люди, которым нужна оперативная помощь специалистов, благодаря 5G+телемедицине смогут получить ее удаленно, без посещения поликлиник, больниц и центров.

- Это пример того, как можно донести до пациента медицинскую помощь, сделав ее максимально доступной. С помощью специализированного оборудования жители столицы смогут быстро связаться с врачом, чтобы, например, скорректировать свой план лечения и получить необходимые рекомендации, не выходя из дома, - сообщил заместитель руководителя столичного Департамента здравоохранения Алексей Погонин.

Для генетического тестирования тоже нужны высокие скорости. Например, для расшифровки генома необходимо загрузить в «облачный» сервис как минимум 140 гигабайт информации. Современные сети 5G позволяют сделать это за минуту.

- Секвенирование ДНК очень важно в контексте дальнейшего развития медицины. Оно дает возможность определить предрасположенность к той или иной болезни, вовремя назначить оптимальное лечение и в конечном итоге продлить жизнь населению. Мы готовы работать с операторами связи и сторонними игроками из вертикальных отраслей, чтобы положить начало новой эпохе 5G, - рассказал ведущий эксперт компании Huawei в России Дмитрий Конарев.

Как отметил операционный директор столичного филиала «МегаФона» Антон Пирогов, сейчас самое основное - построить инфраструктуру, в которой объединились бы и могли существовать все цифровые сервисы.

- Именно этим мы с правительством Москвы в ближайшее время будем заниматься, - подчеркнул он.

Благодаря 5G+телемедицине москвичи смогут скорректировать свой план лечения и получить необходимые рекомендации, не выходя из дома. Фото: Михаил ГОНЧАРОВ

КОМПЕТЕНТНО

Заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Александр ГОРБАТЬКО:

Основная задача правительства столицы - улучшение качества жизни горожан

- Качество жизни определяется доступностью современных информационных и коммуникационных технологий, услуг и сервисов для жителей и бизнеса.

В этом году по рейтингу ООН Москва заняла первое место по развитию электронных сервисов. Месяц назад на улицах во время трансляций матчей чемпионата мира по футболу мы тестировали 5G - было ощущение, что вы находитесь на стадионе.

Сегодня мы демонстрируем технологию 5G в рамках телемедицины, разрабатываем возможность ее применения в строительстве и ЖКХ. В ближайшее время мы будем демонстрировать современные технологии 5G на транспорте. В частности, это датчики управления автомобилями.

Стандарт 5G станет основой для развития городских проектов во всех сферах общественной жизни. Здравоохранение занимает в этом ряду особое место: с помощью высокоскоростных сетей становится возможной реализация самых смелых идей, связанных с диагностикой заболеваний и оперативным оказанием медицинской помощи.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы существенно упростить доступ операторов связи к городской инфраструктуре и повысить степень ее готовности. Здесь ДИТ решает ряд стратегических задач: мы делаем процедуры простыми и быстрыми, максимально расширяем перечень объектов, доступных для размещения оборудования, обеспечиваем инфраструктуру базовым оснащением - электричеством и оптическими линиями связи.

СПРАВКА

В мае 2018 года на Петербургском экономическом форуме мэр Москвы Сергей Собянин подписал соглашение с «МегаФоном» по развитию тестовой зоны и дальнейшей коммерческой эксплуатации сетей связи нового поколения 5G.

Впервые возможности телемедицины от «МегаФона» были продемонстрированы на Moscow Urban Forum. Там же можно было увидеть, как действуют комплекс связи для оперативных служб города и единая мониторинговая платформа окружающей среды.

Пилотная зона 5G будет запущена в 2019 году, а в 2020 году в столице появится первая в России коммерческая сеть 5G.

Все новейшие технологии будут включены в стратегию мегаполиса «Умный город», разработка которой сейчас активно ведется правительством Москвы.