В столичном метро и на МЦК раздают бесплатно питьевую воду

СЕГОДНЯ 14:40 2018-08-02T14:58:40+03:00

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- Человек на 70% состоит из воды, - напомнили в пресс-службе московского метрополитена, - и если вы чувствуете, что процент жидкости в организме снижается - приходите к нам! Воду начали раздавать на шести станциях Московского центрального кольца и восьми станциях метро.

Пассажиры, конечно, очень рады этому сообщению. Но в комментариях под ним (на официальной странице метро в «Твиттере») пишут, что во многих вагонах нет кондиционеров. Мол, с ними и водичка была бы не нужна.

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что жара в эти дни взяла Россию в клещи. По его словам, в городах европейской части страны тлеют газоны, а в Приморье все чаще вызывают скорую: на термометрах плюс 35.

- Утолить жажду пассажиры могут на станциях метро «Комсомольская», «Охотный Ряд», «Проспект Мира», «Деловой центр», «Пушкинская», «Улица 1905 года», «Ленинский проспект» и «Сокол», - рассказали «КП» в столичном метро. - И на МЦК - на станциях «Андроновка», «Окружная», «Бульвар Рокоссовского», «Стрешнево», «Зорге» и «Владыкино».