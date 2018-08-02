У суда, где решают вопрос об аресте сестер Хачатурян, устроили пикет с требованием освободить девушек

СЕГОДНЯ 16:22 2018-08-02T16:54:11+03:00

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Сегодня в Останкинском суде Москвы будут избирать меру пресечения трем сестрам, задержанным за убийство отца. Судья должен решить – отпустить под домашний арест или отправить в СИЗО 17-летюю Машу, 18-летнюю Ангелина и 19-летнюю Кристину Хачатурян. Девушкам предъявлено обвинение по статье «Убийство по предварительному сговору», максимальное наказание – вплоть до пожизненного заключения, но женщинам дают до 20 лет за решеткой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/662368" frameborder="0"></iframe> Три сестры убили отца.36 ударов ножом - в шею, живот и сердце... Сёстры-подростки убили отца-тирана.

На суд к девушкам, хоть он и в закрытом режиме, пришли соседи и одноклассницы. Неравнодушные были и среди чужих людей. Какая-то женщина у здания суда устроила одиночный пикет с требованием ужесточить наказание за домашнее насилие и отпустить сестер Хачатурян домой.

Мать сестёр Хачатурян общается с адвокатами.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

А всю неделю в изоляторе временного содержания по СВАО, где содержались сестры, происходило что-то странное. Никаких адвокатов, кроме тех, что по назначению суда, к обвиняемым не подпускали. Многие правозащитные организации, которые занимаются проблемами домашнего насилия, готовы были бесплатно предоставить сестрам лучших юристов.

Ангелина и мать девочек (она представляет интересы несовершеннолетней Марии) выбрали юриста Андрея Паршина. Но вчера весь день, несмотря на наличие ордера и заявления от Хачатурянов следователю о вступлении в дело, он не мог попасть к подзащитной под самыми разными предлогами.

- Какие-то следственные действия производились. К обвиняемым проходил следователь, привел мать, - рассказал «КП» Андрей Паршин. - В итоге уже вечером сотрудник, ведущий дело, вышел и объявил, что девочки написали отказ от всех юристов.

В четверг утром информация поменялась. И Андрей все же заключил договор о сотрудничестве с одной из обвиняемых сестер.

Адвоката искали девочкам и соседи. Каждый день у подъезда дома, где произошла трагедия, неравнодушные собирали подписи в защиту девушек. Некоторые написали целые письма с подробным перечислением ужасов, которые наблюдали в семье Хачатурян. Обещали поддержку матери девочек Аделаиде. Сегодня с самого утра она вместе с адвокатом была в той самой квартире, где произошло убийство. Зашла и в школу, которую посещали две младшие дочки, чтобы взять характеристики на детей. Сейчас женщина вместе с остальными ждет начала заседания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/662577" frameborder="0"></iframe> «Мы были рабами!».«У него был колокольчик, и мы должны были приходить к нему по первому звонку». Сёстры Хачатурян рассказали, как отец издевался над ними.

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Михаил Хачатурян, зарезанный собственными дочерьми, снабжал армянскую диаспору в тюрьмах

- Покойный много лет подряд был нашим прихожанином, - рассказали корреспондентам «КП» служащие церковной лавки. - Каждое воскресенье с трёх до пяти он здесь. Приводил на службы всю семью - и дочерей, и двух сыновей (один от первого брака), и жену, и мать. Отец он был, конечно, строгий. Да и человек сам по себе нервный. Постоянно пил успокоительные таблетки. И даже с посторонними... Если кто-то что-нибудь не то скажет, вспыхивал, как пожар. Но при этом добрый, порядочный человек. Соблюдал все посты, три-четыре раза в год ездил в Иерусалим. Любил порядок во всем (подробности)

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