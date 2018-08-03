Москвичек убил смертельный укол Майкла Джексона

СЕГОДНЯ 18:31 2018-08-03T18:50:43+03:00

Марине Кушховой было 29, и она мечтала исправить форму носа. Девушка стала одной из трех жертв стационара «Медланж». Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Изменить размер текста: A A

С апреля по июнь по столичным клиникам пластической хирургии прокатилась волна загадочных смертей. Медцентры, в которых нашли массу нарушений, закрыты, идет следствие. Не исключено, что в трагедиях виноват анестетик-убийца - препарат пропофол. Это лекарство настолько сильное, что в Америке его даже предлагали использовать для казни осужденных. Но почему столь опасный медикамент применяют для рядовых и несложных операций?

ИЗЪЯТЬ И УНИЧТОЖИТЬ

Версия о причастности пропофола появилась, когда Росздравнадзор отозвал для проверки крупную партию медикамента немецкого производителя. О наличии осложнений у пациентов сообщили в одной из больниц - тут же и все остальные столичные медики получили негласное распоряжение не использовать препарат. Опасения подтвердились: на днях производитель принял решение остановить реализацию серии пропофола из-за «развития нежелательных реакций». Росздравнадзор разослал письмо с предостережением в медицинские организации по всей стране, а от чиновников на местах потребовал изъять препарат из обращения.

Пропофол - один из самых распространенных в мире анестетиков для внутривенных инъекций. Купить его в аптеках нельзя: он поступает напрямую в стационары.

- Применять его должен только квалифицированный специалист, - объясняет анестезиолог-реаниматолог Александр Патрикеев, врач Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ. - Дело в том, что этот медикамент ведет к остановке дыхания: это не побочный эффект, а прямое действие. Врач помогает пациенту дышать с помощью специального оборудования, это не страшно. А вот передозировка смертельно опасна - поэтому дозу надо рассчитывать очень тщательно.

32-летняя Екатерина Киселева скончалась после пластики груди в клинике «Триумф Палас».

ВРАЧИ НИ ПРИ ЧЕМ?

Экспертизы по погибшим еще продолжаются, но уже известно, что три пациентки в столичной клинике «Медланж» умерли от инфицирования бактерией рода клостридий. Ее главная опасность - в умении вырабатывать смертельные яды. При попадании в организм человека клостридии могут вызвать столбняк, ботулизм, отказ печени и почек. Последнее и случилось с несчастными женщинами.

Но как бактерия попала в организм пациенток? По одной из версий, она оказалась в ампулах с пропофолом. Правда, медики об этом говорят острожно. Страшно представить, что сотни ядовитых ампул могли попасть в клиники по всей стране.

- Заражение на заводе теоретически возможно, но на практике я в этом сильно сомневаюсь, - отмечет Александр Патрикеев. - Препарат производится в строгих условиях, нарушить технологию сложно.

- Виноваты подделки! - уверен другой анастезиолог-реаниматолог - Евгений Флеров. - Скорее всего, это был российский аналог пропофола. Бактерию могли занести только на кустарном производстве, ведь хирург при операции даже не касается медикамента руками. Это, кстати, напрочь опровергает версию, что в гибели пациенток по неопытности мог быть виноват медик. Врачи ни при чем - это ошибка недобросовестных производителей!

ИНЪЕКЦИЯ ДЛЯ ЗВЕЗДЫ

Однако отдельные серии пропофола в России уже признавали опасными, последние случаи - в декабре и в апреле. Тогда Росздравнадзор заявил о несоответствии требованиям качества препарата: в нем обнаружили посторонние примеси, производителю предписали изъять лекарства из обращения. И это не самое страшное в биографии пропофола. Девять лет назад его жертвой стал Майкл Джексон. Пережив десятки пластических операций, поп-король мучился от хронических болей и бессонницы. Пропофол, который 25 июня 2009 года вколол ему личный врач, должен был погрузить звезду в сон, но через пару часов его сердце остановилось. Певец умер от передозировки. И он не единственный: от двойной дозы медикамента в 2014 году умерла американская актриса Джоан Риверз, а в прошлом году в кресле стоматолога скончался балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев.

В июле Росздравнадзор предупредил врачей по всей стране о побочных эффектах препарата и потребовал изъять партию пропофола из обращения.

Действие медикамента настолько сильно, что после смерти Джексона его даже хотели использовать для казни заключенных в штате Миссури. До дела не дошло только из-за бунта немецкой компании-производителя: чтобы избежать удара по репутации Fresenius Kabi полностью остановил поставки в штат. Это вызвало волну протестов местных анестезиологов, и от применения пропофола для казней отказались, оставив его традиционной медицине.

- Этот медикамент используется около 40 лет, и не только в пластической хирургии, но и в других областях, где необходимо дать кратковременный наркоз, - говорит анестезиолог-реаниматолог Александр Патрикеев. - Препарат дорогой, управляемый. У пропофола масса преимуществ: он быстро проникает в мозг - пациент погружается в сон примерно за 90 секунд и находится без сознания, пока медикамент поступает в организм. А после прекращения инъекции человек довольно легко приходит в себя. Заменить пропофол просто нечем.

КСТАТИ

Пациент под анестезией остается в сознании

Ученые из Университета Турку в Финляндии проанализировали состояние 47 здоровых человек, которых с помощью пропофола ввели в общий наркоз. Как сообщает The Daily Mail со ссылкой на исследование, 50% людей можно легко разбудить после введения анестезии громким звуком или прикосновением, а еще 42% - вернуть в сознание. Анализ мозговой активности показал: под действием снотворного человек переключается между глубоким сном и состоянием осознанности. Например, когда добровольцам проигрывались неприятные звуки, они на них реагировали. Мозг пациентов запоминал эти звуки и узнавал их при прослушивании впоследствии. Таким образом, ученые пришли к выводу, что анестезия просто отделяет человека от окружающей среды. Даже если человек полностью не осознает действительность, его мозг анализирует все происходящее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пластические хирурги травят москвичек контрафактом из Китая

В стационар на северо-западе Москвы 51-летняя Галина Шуткова пришла с целым списком пожеланий. Убрать жир с живота и бедер, закачать его в ягодицы, провести коррекцию носогубных складок. Женщина тщательно ухаживала за лицом и фигурой и выглядела лет на 10 моложе. Все ради любимого мужа-американца.

- Семь лет назад они поженились, и Галя из Смоленской области переехала в Детройт, - рассказала подруга Шутковой. - Работала мастером в маникюрном салоне. Раз в год Галя прилетала в Россию повидаться с дочкой и внучкой (подробности)