2018-08-05T18:18:02+03:00
Происшествия

В центре Москвы покончил с собой сын владельца сети оружейных магазинов

Тело 26-летнего выпускника МГИМО Николоза Хубутия обнаружила домработница
Семен ЕЛЕНИН
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Рядом с телом было обнаружено ружьеРядом с телом было обнаружено ружьеФото: Игорь АЛЕКСИЧ
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Сегодня днем в одном из элитных жилых комплексов центра Москвы обнаружили тело молодого мужчины. Предполагают, что он мог свести счеты с жизнью.

- Рядом с телом было обнаружено ружье, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах.

Уже установлено, что покойный - старший сын известного в Москве бизнесмена грузинского происхождения Михаила Хубутии, владельца сети оружейных магазинов «Кольчуга» и общественного деятеля. 26-летний Николоз Хубутия несколько лет назад окончил МГИМО. По данным из открытых деловых баз, он является владельцем как минимум трех многопрофильных компаний - строительство, хранение грузов, удаление твердых отходов.

- Тело обнаружила женщина, которая несколько раз в неделю проводит в квартире уборку, - продолжает наш источник. - В апартаментах мужчина жил один. Его родители с младшим братом проживают в другом месте. Все они сейчас находятся на отдыхе за границей.

Также по словам нашего собеседника, предсмертной записки в квартире не нашли.

Следственный комитет проводит доследственную проверку.

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