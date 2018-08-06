Полиция: На убитого дочерьми Михаила Хачатуряна с 2002 года не подавали ни одного заявления

СЕГОДНЯ 15:36 2018-08-06T15:53:50+03:00

В МВД опровергают информацию, что родные официально жаловались на побои и угрозы от главы семейства

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Сестры Хачатурян рассказывают на допросах, что на убийство отца решились из-за безысходности. 56-летний Михаил Хачатурян родным постоянно угрожал - в том числе оружием, устраивая выволочки за любые повинности, избивал. Мама, дядя, бабушка и соседи якобы много раз жаловались на тирана и в полицию, и в прокуратуру. Но с Хачатуряном никто не связывался, уголовных дел не заводил.

В полиции заявляют, что провели служебную проверку.

- Размещенная в некоторых СМИ информация о том, что в полицию неоднократно поступали сообщения о противоправных действиях гражданина, который был убит 27 июля, не соответствует действительности, - заявили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. - При проведении сверки базы данных сообщений, поступивших на службу «02» за период с августа 2002 года до настоящего времени установлено, что каких-либо сообщений и заявлений о противоправных деяниях, совершенных указанным мужчиной, не поступало.

При этом «КП» известно, что адвокаты арестованных сестер Хачатурян сейчас собирают документы - в том числе отказные по заявлениям, которые подавались в полицию и прокуратуру матерью девочек Аурелией Дундук и ее братом.

Кроме того, в распоряжении редакции есть копии ответа из полиции по результатам проверок по заявлением соседки Хачатуряна, которой он в 2014 году угрожал пистолетом. Ответ - об отказе в возбуждении уголовного дела, написан от имени начальника ОВД по Алтуфьевскому району.

Значит, заявления все-таки были?!

Отметим, что параллельно собственную проверку действий сотрудников полиции проводит и Следственный комитет. Она еще не завершена.

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Сестры Хачатурян, убившие своего отца, в СИЗО будут учиться и сдавать ЕГЭ

СИЗО №6. В простонародье просто «шестерка» - женский изолятор. Сюда, на Шоссейную улицу, Марию, Ангелину и Кристину Хачатурян привезли в четверг, 2 августа, после заседания суда уже поздно ночью, около 1:30.

- Мы еще долго были в самом суде. Потом машина развозила по изоляторам всех других арестованных. Нас почти в самом конце, - рассказали девочки ответственному секретарю ОНК Ивану Мельникову. Он был с проверкой в этом изоляторе в воскресенье и застал там девочек Хачатурян.

Все три сестры сейчас находятся в специальном карантинном блоке. Такой порядок для всех вновь поступивших. И все в разных камерах (подробности)

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Мы сидим в коридоре на последнем этаже Останкинского суда. Аурика забилась в самый дальний угол. Внизу, на четвертом, шло заседание. В «аквариуме» в это время ее средняя и старшая дочь Ангелина. Следом будет Кристина.

- Я не знаю, что говорить. Я боюсь камер, журналистов, всех, - хрупкая 39-летняя Аурелия действительно выглядит затравленно. Но слез нет, видимо, на них уже не хватает сил. – К старшим девочкам меня не пускают, только к Марии, она же несовершеннолетняя. Вы не знаете, это нормально? Я же мать, почему мне нельзя? (подробности)

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На столе в приднестровской квартире, в которой живет бабушка (по маме) троих сестер Хачатурян, корвалол и валерианка. На стене – рамки с фотографиями дочери Аурелии, внука Сережи и внучек, которые сейчас на скамье подсудимых - Кристины, Ангелины и Марии. Вся в слезах, уставшая от стресса, который длился 20 лет и закончился кошмаром, 61-летняя Лариса рассказывает, как узнала о случившемся (подробности)