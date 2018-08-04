В Москве чуть не сгорел музей Тургенева, находящийся на реставрации

СЕГОДНЯ 14:04 2018-08-04T14:10:33+03:00

Пострадавших во время пожара нет

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Музей Тургенева в мемориальном доме на Остоженке загорелся 4 августа около 10 утра. Спасатели мгновенно выехали на место и за 40 минут потушили пожар.

- В 10.09 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о загорании по адресу: ул. Остоженка, д.37/7, стр.1. Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по указанному адресу и приступили к ликвидации открытого горения фасадной части здания, - рассказали в Главном управлении МЧС России по Москве.

Уже в 10.45, по данным спасателей, пожар был локализован, а в 10.49 - ликвидирован.

- В здании шли ремонтные работы. Площадь пожара составила 70 квадратных метров, - сообщали пожарные.

Благо, во время пожара в здании не было рабочих. Позже выяснится, что речь была именно о музее Тургенева, который был открыт для посетителей 9 октября 2009 года в мемориальном доме на Остоженке. Здесь с 1840 по 1850 годы жила Варвара Петровна Тургенева, мать великого русского писателя. Иван Сергеевич часто гостил у мамы на Остоженке и происходящие здесь события описал в повести "Муму". Персонажи, которые стали героями тургеневского произведения, списаны с реальных лиц, живших в доме Варвары Петровны.

В залах парадной анфилады комнат первого этажа особняка разместили выставочную экспозицию, которая рассказывает о жизни и творчестве великого русского писателя.

- Уважаемые посетители, в связи с началом ремонтно-реставрационных работ Музей И.С. Тургенева закрыт для посещений, - значится на сайте музея.