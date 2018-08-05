2018-08-05T13:29:55+03:00
Общество

Погода на 5 - 10 августа 2018 года: Москву ждет еще одна жаркая неделя!

Лишь на пару дней температура понизится до +25, а потом снова раскалится до +30. В Гидрометцентре России дали прогноз погоды в Москве на 5 - 10 августа 2018 года
Юлия СМИРНОВА
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Жаркое солнечное лето в столице продолжаетсяЖаркое солнечное лето в столице продолжаетсяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Жаркое солнечное лето в столице продолжается! И на следующей неделе можно смело планировать отдых на природе, а лучше всего у воды. В Гидрометцентре России дали прогноз погоды в Москве на 5 - 10 августа. Всего на пару дней температура опустится до +25, а потом вернется 30-градусный зной.

В воскресенье, 5 августа, к полудню воздух прогрелся до +27 градусов, такая же температура (или чуть выше сохр)анится до вечера. Местами пройдут короткие дожди, прогремят грозы.

В понедельник, 6 августа, под утро +14...+19 градусов, днем +23...+28. Не исключены кратковременные дожди.

Во вторник, 7 августа, ночью +13...+18, а день будет самым прохладным за эту неделю, +20...+25. Облачно, с прояснениями, небольшой дождь.

В среду, 8 августа, переменная облачность, без осадков. Ночью +9...+14 градусов, днем +21...+26.

В четверг, 9 августа, ночная температура +9...+14 градусов, днем +23..+28 градусов, солнечно и сухо.

В пятницу, 10 августа, переменная облачность и никаких дождей. Под утро +12...+17 градусов, днем +25...+30. Быстрее заканчиваем рабочую неделю, и на дачу!

Кстати, первая пятидневка августа в Москве выдалась на 4 градуса теплее климатическим норм. А средняя температура с начала лета на 1,8 градуса выше, чем обычно.

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