2018-08-05T13:24:56+03:00
Общество

Собянин поздравил железнодорожников в Парке Победы

Мэр города рассказал о строительстве новых железных дорог
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Сергей Собянин поздравил железнодорожников с профессиональным днемСергей Собянин поздравил железнодорожников с профессиональным днемФото: Алиса ТИТКО
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Каждый день железными дорогами пользуются 2,5 млн человек - жители Москвы и Подмосковья. Для обеспечения качественных перевозок важны не только хорошие дороги, но и профессионалы в транспортной сфере. Поздравить железнодорожников с профессиональным днем на Поклонной горе 5 августа пришел мэр Москвы Сергей Собянин.

- Очень важный праздник для Москвы. 2,5 млн человек - жители Москвы и Подмосковья - каждый день пользуются железными дорогами. Для Москвы железные дороги - это не прошлое, это настоящее и будущее нашего города. Спасибо за то, что мы совместными усилиями из ржавого кольца сделали золотое под названием МЦК. Мы реконструируем железные дороги, строим десятки и сотни новых путей. Мы вместе с РЖД придумали уникальный проект наземного метро, состоящего из пригородных железнодорожных направлений под названием МЦД - это фантастика, но она абсолютно реальна, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

На Поклонной горе устроили большой семейный праздник и благотворительный забег "Достигая цели!". Участники забега внесли регистрационные взносы - все средства будут перечислены в благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей "Линия жизни". Бегали не только дети от 6 лет, но и взрослые. Такая спортивная акция прошла во всех регионах России, где есть железные дороги.

- Важно, что уже третий год мы с вами отмечаем наш профессиональный праздник забегами. Это не просто забеги. Это шанс дать детям с ограниченными возможностями жизнь. Все деньги, собранные от забегов, пойдут в помощь этим детям, - сказал председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

На территории Парка Победы весело было всем - в парке организовали площадки для семейного отдыха, детские зоны, площадки футбола, хоккея, волейбола, стритбола и для игры в шахматы.

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