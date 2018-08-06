Программа «Мой район» создает единый высокий стандарт качества жизни

СЕГОДНЯ 10:55 2018-08-06T10:51:22+03:00

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До выборов мэра Москвы остается чуть больше месяца. Жители придут на избирательные участки в Единый день голосования - 9 сентября 2018 года. А претенденты на высокий пост уже готовятся к важному событию.

В своем штабе кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин собрал на «круглом столе» экспертов и обсудил с ними перспективы развития столичных районов. В предвыборную программу Собянина войдут предложения жителей и планы развития всех 146 районов города. На их основе появится новая программа «Мой район».

Напомним, встреча с экспертным сообществом стала второй в серии «круглых столов», которые кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин планирует провести в ближайшее время для разработки своей предвыборной программы. На первой встрече в июле обсуждалось развитие сферы здравоохранения столицы. Тогда же были озвучены новые инициативы. Среди них - реконструкция по единому стандарту всей московской поликлинической сети и новые кардиопрепараты для сердечников. Теперь кардинальные изменения ожидаются в городской среде.

НА ЦЕНТР И ОКРАИНЫ БОЛЬШЕ НЕ ДЕЛИМ

Последние месяцы два-три раза в неделю Собянин проводит непубличные встречи с жителями районов. Такое общение позволило Собянину глубоко погрузиться в местную повестку. Помимо этого, много наказов поступает в штаб кандидата от обратившихся сюда лично жителей или через волонтеров.

- На основании того запроса, который я слышу, и родилась идея создания программы под условным названием «Мой район», - сказал Сергей Собянин. - Мне кажется, эта идея очень интересная и конструктивная. Обобщив огромный массив предложений, мы увидели, что большинство из них концентрируются на проблемах конкретных микрорайонов, конкретных районов, конкретных территорий.

Создание равных возможностей и равного комфорта для всех москвичей, независимо от района проживания, кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин считает своим приоритетом.

- Речь идет о равных возможностях для получения качественного школьного образования и о равных возможностях доступа к квалифицированной медицинской помощи, доступность к общественному транспорту, уровню благоустройства, - отметил Собянин. - Казалось, этого бы и достаточно. Если смотреть «в среднем по больнице», в среднем по городу, то все замечательно. Но в отдельных районах не хватает поликлиники, в другом районе - детсада, в третьем нет своего парка, в четвертом не хватает культурной или спортивной организации.

По его словам, у москвичей должны быть равные возможности для комфортной жизни и работы абсолютно в любом районе столицы. «В среднем эту проблему не решить, ее надо решать в привязке к конкретному району так, чтобы в каждом районе была своя комплексная программа, в том числе важно развитие общественных пространств районов, благоустройство», - сказал кандидат в мэры. Фактически Собянин предлагает забыть о традиционном делении города на центр и окраины, на престижные и непрестижные районы. Эксперты поддерживают кандидата в мэры.

- Дифференциацию надо снижать, - говорит Надежда Косарева, президент фонда «Институт экономики города». - Считаю, что задача очень правильная с этой точки зрения. Мне нравится последовательность принятия решения. Например, программа реновации, на мой взгляд - это первый этап программы «Мой район». Там будет создаваться новая среда. Спальные районы будут превращаться в локальные центры с локальным функционалом. Москва в этом смысле впереди планеты всей. Конечно, все территории Москвы не могут быть обеспечены одинаково эксклюзивными услугами, например, Большим театром. Но возможно создать стандартный набор услуг повседневного потребления.

ОТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДО КОМПЛЕКСНОГО РЕШЕНИЯ МЕСТНЫХ ПРОБЛЕМ

Возможно, некоторые увидят сходство программы «Мой район» с ранее успешно реализованной в Москве программой благоустройства «Моя улица». Но все же есть существенное отличие - «Мой район» представляет собой комплексный подход к решению местных проблем, а не только благоустройство в некоторых точках города, как в «Моей улице». Проекты программы «Мой район» разрабатываются для всех 146 муниципальных образований города, в том числе 125 «старых» районов и 21 поселения Новой Москвы. Кстати, кое-что из этой программы в столице уже появляется. К примеру, создана сеть МФЦ единого стандарта, развивается «Московская цифровая школа», выполняется транспортная программа. А теперь начинается «Мой район», где требуется детальная настройка.

- Очень важно, чтобы эта программа была не формальной, и не на выборный период кампании, и не утверждалась раз и навсегда, а была живой программой, - сказал Сергей Собянин. - Чтобы туда можно было постоянно догружать те запросы, которые возникают у жителей конкретного района, теми идеями, которые возникают в процессе реализации тех или иных программ. Будущее устройство районов нужно обсудить с жителями. Посмотреть, каких объектов соцкультурного быта не хватает. Где какие транзитные маршруты, спортивные объекты, детские дошкольные учреждения, парковки.

На встрече эксперты одобрили эту идею и дополнили ее своими предложениями.

- Традиционно университеты в городе имеют культурообразующее значение, - сказал Ярослав Кузьминов, основатель и ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». - Они сами по себе служат объектами притяжения не только студентов. У нас в центре 5 - 6 университетов, все остальные расположены ближе к окраинам. Я понимаю, что все, что мы здесь обсуждаем,- это не программа, чтобы победить на выборах, а программа того, что нужно сделать. В некоторых университетах есть музеи, в Бауманке, например. Но они закрыты. А это точки притяжения. Чем больше таких культурных точек мы создадим - в первую очередь в центре и в спальных районах, - тем больше они будут являться общественным пространством.

В штабе кандидата в мэры Москвы обсудили перспективы развития столичных районов. Фото: sobyanin.ru.

ЖИТЕЛИ СМОГУТ ВЫСКАЗАТЬ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В ближайшие годы главная задача программ «Мой район» - создать единый, максимально высокий стандарт качества жизни во всех районах Москвы. При этом конкретные изменения будут указаны в программе «Мой район» на основе пожеланий и просьб их жителей. Каждый из проектов предельно детализован. Жителям районов предлагается поддерживать реконструкцию конкретных объектов с их адресами.

- Надо понимать, что наши районы - это города, и реновации таких объектов по какой-то программе не хватает, - говорит Григорий Ревзин, архитектурный критик, партнер КБ «Стрелка». - Когда мы делали центр Москвы, были примеры. Можно было понять, что Москва должна стать не хуже Лондона, Парижа. Сегодня мы видим, что по качеству среды она лучше стала. А что касается спальных районов, то на сегодняшний день нет позитивного примера, как должен выглядеть идеальный спальный район, построенный в 70-е годы. Поэтому это большой профессиональный вызов. Эта программа именно градостроительная.

ВАЖНО!

На сайте Сергея Собянина открылся раздел «Программа «Мой район», где уже частично выложены программы развития районов Москвы.

«Сегодня проекты программ «Мой район» опубликованы на моем сайте sobyanin.ru. Пока не все. Только по 60 районам. Остальные программы появятся на сайте в течение ближайших двух недель», - написал Собянин на своем сайте.

Кандидат в мэры Москвы призвал жителей присылать свои идеи.

«Приглашаю москвичей активно включиться в обсуждение программ «Мой район», чтобы мы могли погрузить в них максимум новых идей и предложений. И в дальнейшем программы «Мой район» не станут застывшим бюрократическим документом. Мы будем ежегодно обновлять и дополнять их, учитывая новые просьбы москвичей», - отметил Сергей Собянин.