Главный онколог Москвы Игорь Хатьков: «Непонятно, зачем собирать деньги на лечение рака за границей - в Москве все необходимое есть»

СЕГОДНЯ 18:15 2018-08-06T18:33:19+03:00

В эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) мы поговорили с профессором, директором Московского клинического научного центра о том, какой онкологией чаще болеют в столице, надо ли собирать деньги на лечение и где пройти бесплатное обследование на рак

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ДОРОГИЕ ЛЕКАРСТВА ПОЛОЖЕНЫ БЕСПЛАТНО

- Игорь Евгеньевич, правда ли, что больных с онкологией в столице с каждым годом становится больше? С чем это связано?

- Как и во всем мире, у нас действительно стало больше онкологических больных. Причин несколько. Во-первых, за последние четыре-пять лет в Москве выросла продолжительность жизни примерно на пять лет. Пожилых больных теперь много. Как говорил академик Ипполит Давыдовский, больше людей стали доживать до своего рака. Но не пугайтесь. Мы можем эффективно лечить многие виды рака, за которые еще 5 - 10 лет назад врачи просто не брались. Сейчас научились контролировать даже растущие опухоли. Пациенты в таком состоянии еще совсем недавно жили лишь несколько месяцев. Теперь некоторые из них живут годы и хорошо себя чувствуют. Благодаря современным лекарствам опухоль практически замораживается и не влияет на здоровье человека.

Во-вторых, в столице постоянно проводятся бесплатные онкоскрининги и акции по ранней диагностике рака. За последние годы благодаря тщательному осмотру пациентов выявление онкологии у больных на ранних стадиях существенно выросло.

- Лечение можно начать быстрее…

- Конечно! Для онкологических больных ведем его по трем основным направлениям - хирургия, лекарственное лечение, лучевая терапия. По техническому оснащению и подготовке хирургов в Москве нет ничего такого, что мы не могли бы сделать, как наши коллеги в лучших хирургических клиниках мира. Может быть, в чем-то наши хирурги даже более высокотехнологичны.

Что касается лекарств, то во всем мире это очень дорогая терапия. Например, в США треть онкологических пациентов становятся банкротами. Они вынуждены брать кредиты, закладывать дома. Больше 10 % застрахованных пациентов в США доплачивают во время лечения онкологии. У нас лекарства, включенные в список жизненно важных, гарантированы по ОМС, то есть бесплатно. Это контролируют Министерство Здравоохранения, Департамент здравоохранения и правительство Москвы. Финансирование лекарственного обеспечения растет пропорционально нововведениям в мире. Мы можем лечить онкологических пациентов самыми современными препаратами, согласно одобренным в РФ показаниям.

- Какой онкологией чаще болеют москвичи?

- Статистика в Москве такая же, как во всем мире. У женщин - чаще опухоли молочной железы. У мужчин - рак предстательной железы. Колоректальные опухоли, то есть рак кишечника, бывает и у мужчин, и у женщин. Чаще всего умирают от рака легкого.

- Вы говорите, что в Москве для лечения рака есть и бесплатные врачи, и бесплатные лекарства. Почему же в соцсетях постоянно объявляются сборы денег для больных с онкологией?

- Если вдруг человек столкнулся с таким диагнозом, главное - нужно понять, что за последние годы фраза «рак – не приговор» все ближе к истине. Не надо бежать к знахарям, лечиться нетрадиционными методами. В медицине сейчас каждые полгода появляются новые возможности для специализированной помощи онкобольным. Нужно обратиться к специалистам.

Сборы денег для меня не совсем понятны. В Москве есть все необходимое для качественного лечения как по программам высокотехнологичной помощи, так и по ОМС. Например, используются все установки для проведения лучевой терапии как в городских, так и в федеральных клиниках. Понятно, что могут быть и трудности. Они есть во всем мире. Но специализированную помощь такие пациенты получают. Над этим мы постоянно работаем. В Москве финансирование фонда ОМС на оказание помощи онкологическим больным постоянно растет. Пациентам деньги собирать не надо. Надо обращаться к специалистам.

В эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) мы поговорили с главным онкологом Москвы Игорем ХатьковымФото: Иван МАКЕЕВ

РОДИНКАМ НУЖНО ЗАВЕСТИ «ПАСПОРТ»

- Вопрос слушателя Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM): «У меня много родинок. Очень боюсь меланомы, стараюсь не загорать. Как часто нужно проверяться?»

- Не стоит бояться. Надо относиться к этому внимательно. За родинками нужно следить. При любых изменениях обращаться к специалисту. В московском институте дерматологии проводится специальное исследование - цифровое картирование родинок. Врач с помощью дерматоскопа за несколько минут составляет «паспорт» всех родинок с фотографиями. Затем можно отслеживать их изменения, повторяя осмотр раз в год. В мире все больше случаев заболевания меланомой. В Москве количество таких пациентов тоже растет. Рекомендую не проводить много времени на солнце даже в летнем отпуске. Избыточное солнечное облучение вредит коже.

- Когда нужно идти к врачу, чтобы не упустить болезнь?

- Обследования нужно проходить регулярно. Опухоль на начальных стадиях часто не проявляется. Чтобы не упустить рак, на диагностику надо прийти, когда нет никаких симптомов. Некоторые обследования проводятся с определенного возраста. Например, женщинам старше 30 лет обязательно раз в три года обследоваться у гинеколога для выявления предраковых заболеваний или начальных стадий опухоли шейки матки. С 39 до 50-ти лет – проходить маммографию 1 раз в 3 года, далее 1 раз в 2 года. Мужчинам с 45 лет обязательно сдавать кровь на ПСА. Это единственный из многих маркеров, который показывает рост опухоли в организме.

После 50 лет всем пациентам нужно сдавать кал на скрытую кровь, а также проводить гастро-, сигмо-, а лучше колоноскопию. При этом нужно удалять найденные полипы, из которых в дальнейшем могут развиваться опухоли.Колоректальный рак сегодня считается самым поддающимся диагностике. Его можно предупредить, если приходить к врачам на регулярные исследования.

Если ваш родственник заболел онкологическим заболеванием до 50-ти лет, особо следите за своим здоровьем.

Любые изменения в медицинских данных, к примеру, анализы, результаты обследования, всегда должны изучать специалисты. Главное - не жить с мыслью, что меня ждет рак. Надо просто внимательно относиться к себе и своим родственникам. А то у нас, к сожалению, многие чаще проводят диагностику своего автомобиля, чем своего здоровья.

- Известная голливудская актриса Анджелина Джоли, узнав о наследственной предрасположенности к раку молочной железы, просто заранее удалила себе здоровую грудь. У нас такие операции делают?

- Только, если у пациентки положительный анализ на этот ген и болезнь у нее уже развивается. Но и в таком случае это выбор самого больного. Если к нам придет здоровая пациентка с плохой наследственностью и попросит о профилактическом удалении груди, такую операцию мы делать не будем. При хирургической манипуляции все же остается много других рисков. Они могут быть минимальными, но они есть.

Игорь Хатьков стал гостем радио «Комсомольская правда»Фото: Иван МАКЕЕВ

ВАЖНЫЙ ВОПРОС

Используют ли экспериментальные методы в больницах?

- Хирургическая техника сегодня позволяет настолько безопасно и малотравматично оперировать, что можно сказать, развитие онкохирургии уже или на высшей точке, или близко к ней. Основные разработки и эксперименты, которые мы называем исследованиями, сейчас проводятся в лекарственной терапии. За последние десятилетия в городских больницах и онкоцентрах кардинальным образом поменялась лекарственная терапия. Теперь стало привычным лечение когда-то редкими таргетными препаратами. Они действуют только на конкретную мишень, которая участвует в росте опухоли. Но такого, чтобы дал больному таблетку от рака и все прошло, наверное, не будет никогда. Хотя для некоторых пациентов с определенным типом опухоли таргетные лекарства именно так и помогают.

В последние годы успешно развивается иммунотерапия, когда эффект достигается за счет того, что у больного активируется собственный иммунный механизм подавления роста опухолей. Ученые уже добились очень хороших результатов. Эти разработки продолжаются. Кроме того, много исследований проводится по комбинациям препаратов, по внедрению новых препаратов в старые схемы лечения.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО…

Очереди на МРТ или колоноскопию надо ждать месяцами

- Мы стараемся проводить исследования максимально быстро. В поликлиниках и больницах постоянно появляется новая диагностическая техника и специалисты для работы на ней. Если пациента что-то беспокоит, например, кровь в кале, тогда исследование не затягивают. Больного сразу осмотрит колопроктолог. Если будут показания, дальнейшее исследование сделают в течение ближайших нескольких дней. Если это плановое обращение к врачу человека, которого ничего не беспокоит, а он просто хочет провериться, его могут записать на исследование через месяц или еще позже.

НА ЗАМЕТКУ

Где в столице бесплатно пройти обследование

Москвичи могут проверить предрасположенность к раку молочной железы и яичников (у женщин) и наличие признаков рака предстательной железы (у мужчин) во время акции по ранней диагностике онкологических болезней. Для этого каждую субботу с 8.00 до 14.00 в некоторых районных поликлиниках можно сдать кровь из вены. Предварительная запись и направление от врача не нужно. С собой нужно принести паспорт и на месте подписать согласие на обработку персональных данных.

Результат анализа пациенту могут прислать в течение месяца на выбор – или на личный адрес электронной почты, или в поликлинику по месту прикрепления. Если исследования покажут отклонения от нормы, пациента пригласят на консультацию: мужчин - в районную поликлинику, женщин – в клинику женского здоровья Московского клинического научного центра имени Логинова.

Кроме того, проверить свое здоровье можно в районных поликлиниках - во время очередной диспансеризации раз в несколько лет или ежемесячной акции «Дни открытых дверей». А в 11 городских парках до 9 сентября врачи разных специальностей бесплатно обследуют москвичей в специальных шатрах с надписью «Марафон «Московское здоровое лето». Например, в парке Горького, в усадьбе Воронцово, в парках «Фили», «Сокольники» и «Северное Тушино», в музеях-заповедниках «Коломенское» и «Царицыно».

Подробнее обо всем этом можно узнать на сайте департамента здравоохранения Москвы (mosgorzdrav.ru).