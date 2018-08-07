Первый заместитель начальника метро Москвы Роман Латыпов – о навигации на станциях, новых маршрутах и кондиционерах в вагонах

СЕГОДНЯ 01:01 2018-08-06T22:45:28+03:00

На радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) мы поговорили о том, что ждет пассажиров подземки в ближайшее время [видео]

Изменить размер текста: A A

НА МЦД МОЖНО БУДЕТ КАТАТЬСЯ ПО КАРТЕ «ТРОЙКА»

- Роман Маратович, к метро скоро добавятся пригородные железнодорожные ветки - Московские центральные диаметры (МЦД). Как они будут связаны с уже действующими и строящимися линиями подземки, с МЦК?

- Как раз успешный запуск МЦК показал, что железнодорожный транспорт можно успешно интегрировать в обычное метро. Сейчас многие пассажиры вообще не отличают, где они едут – на МЦК или на подземных линиях. Для них все это метро. Проект МЦД прежде всего хорош тем, что по железнодорожным линиям пассажиры будут проезжать город насквозь. К примеру, пока электрички на Савеловском направлении в основном доходят до вокзала. Очень редко пригородные поезда проезжают дальше, через другие столичные вокзалы. Еще один плюс – на МЦД будут все привычные сервисы, как в метро.

- То есть можно будет заплатить за проезд картой «Тройка»?

- Да, карта «Тройка» тоже будет работать на МЦД. Сейчас разрабатываются тарифы, навигация и сервисы для МЦД. Мы составим стандарт работы, в котором пропишем, где должны висеть указатели, как должны выглядеть кассиры, как будут продаваться билеты и считываться пересадки.

УКАЗАТЕЛИ НАЧИНАЮТ РАЗВЕШИВАТЬ НА КОЛОННАХ ВДОЛЬ ПЛАТФОРМ

- Кстати, о пересадках и указателях. Почему линии метро в переходах и на платформах обозначены только цифрами, например, написано 5 в кружочке и все. Многие не понимают, что это на самом деле Кольцевая линия под номером 5. Когда появится удобная навигация?

- Всю навигацию в метро мы сейчас меняем, чтобы сделать ее простой и понятной, по пожеланиям самих пассажиров. Раньше на световых панелях (лайтбоксах), например, была просто нарисована стрелка и написано - «Переход» или «Переход закрывается в 1 ночи». Эта информация мало чем помогала пассажирам. Сейчас мы заменили эти указатели на лайтбоксы с номером и цветом линии, на которую пассажир делает переход. Теперь это своего рода подсказка.

Если там написать «Переход на Кольцевую линию», этого вообще не будет видно. Поэтому рядом ставим крупный указатель уже с надписью. Москвичи и многие гости столицы в основном ориентируются по цветам линий, поэтому номер также всегда дублируется цветом.

Номера линий появились в первую очередь для англоязычных гостей. Во время чемпионата по футболу 80 процентов иностранных пассажиров использовали номер линии, чтобы ее опознать. Например, «Таганско-Краснопресненская линия» выговорить для англичанина очень тяжело.

У нас еще и выходы из метро пронумерованы для того, чтобы стало проще ориентироваться на станциях. На станции «Китай-город» много выходов. Если там назначаешь встречу, то раньше трудно было объяснить, где ты находишься. Сейчас можно сказать: я стою у выхода № 3.

- А шрифт надписей на указателях станет крупнее? Часто их просто невозможно прочитать…

- Шрифт уже стал крупнее. Мы увеличили ширину подвесных указателей с 1,6 метра до 2,3 метра. За счет этого и надписи теперь будут заметнее. Но мы продолжаем отслеживать, удобно ли это пассажирам. Каждый день с помощью видеокамер мы смотрим, как люди ориентируются на станциях. Если мы понимаем, что многие пытаются найти указатель взглядом или останавливаются, когда ищут направление, тогда в таких местах начинаем вывешивать навигацию нового вида - указатели на колоннах. Такого раньше не было в московском метро. До конца этого года такие таблички появятся везде на колоннах, где необходимо. Сейчас такие надписи есть на «Ленинском проспекте», «Площади Революции» и на некоторых других станциях.

ЗА ПРОЕЗД ПЛАТИМ КРЕДИТКОЙ

- Когда можно будет на всех турникетах платить за проезд банковской картой?

- Мы сейчас внедряем оплату кредитной картой во время прохода через турникет. Уже состоялся конкурс на оснащение всех станций новыми турникетами, которые принимают банковские карточки. На каждом входе будет минимум два, а то и три, таких турникета. То есть можно будет оплатить проезд в метро с помощью телефона или банковской карты прямо на турникете, не покупая билет заранее в кассе и не пополняя его. Пока по одному такому турникету работает более чем на 80 станциях метро. На всех станциях МЦК сейчас такая услуга тоже есть. Это действительно пользуется спросом, очень удобно. Это мировой тренд. Людям нравится платить телефоном.

- Вопрос с сайта kp.ru: «Когда для проездной карты «Тройка» запустят личный кабинет с возможностью онлайн-пополнения? Это разгрузит очереди к кассам».

- «Тройку» сейчас можно пополнить, например, через мобильное приложение «Метро Москвы», на сайте метро (www.mosmetro.ru) или через Сбербанк-онлайн. Но после этого нужно подойти в метро к желтому валидатору около касс, приложить к нему «Тройку» для записи выбранного билета. А владельцы мобильных телефонов на платформе андроид могут в мобильном приложении «Метро Москвы» прислонить «Тройку» прямо к телефону и через интерфейс беспроводной связи (NFC) записать на нее билет.

Пока приходится активировать с помощью желтых валидаторов свои билеты на «Тройке», потому что решение об открытии турникета техника принимает за 300 миллисекунд. Это очень быстро. Например, банковская карта считывается и обрабатывается, то есть получает решение о возможности прохода от процессингового центра, за секунду или две, и это очень долго.

Мы уже разрабатываем новую билетную систему, в которой появится возможность с помощью «белых списков» пополняемых карт «Тройка» быстрее проходить через турникеты. Тогда уже не нужно будет отдельно около касс записывать свои билеты на «Тройку». Все пополнения карты будут автоматически рассылаться на все турникеты метро. Сделать это сложно, но вполне реально. А пока могу порекомендовать пользоваться приложением «Метро Москвы». Свою «Тройку» я пополняю через приложение. Все билеты можно купить, не приходя в кассу.

ТУАЛЕТОВ ПОД ЗЕМЛЕЙ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

- По карте «Тройка» в метро можно попасть в туалет. На станциях в центре уже поставили 15 кабин. А новые появятся? Может быть, и урны на платформах поставите?

- Платные туалетные кабины ставим на самых оживленных переходах метро. Чтобы воспользоваться кабинкой, нужна карта «Тройка» с пополненным электронным кошельком. На «Тройку» можно просто положить деньги в «кошелек» или записать билет, например, на 60 поездок. Если на карте только билет на 60 поездок, то с этой поездки оплата за посещение туалета не спишется.

- То есть деньги должны быть записаны на электронном кошельке «Тройки»?

- Обязательно. Количество туалетов будем увеличивать по мере возможности. В ближайшие несколько месяцев поставим еще порядка 10 туалетов. В основном на центральных станциях, где для этого есть возможность. Например, на «Боровицкой». Понятно, что в центре платформы туалет никогда не поставим. Если в переходе места нет, то и туалета не будет.

Что касается урн, то они находятся наверху, в вестибюле. На платформе их не ставим в целях безопасности. Мусор, например, может оказаться на путях.

До конца этого года новые табло и указатели с полезной для пассажиров информацией развесят на всех станциях.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

НОВЫЙ УЧАСТОК ЖЕЛТОЙ ЛИНИИ РАЗГРУЗИТ СОСЕДНИЕ ЛИНИИ

- Наши читатели с Таганско-Краснопресненской линии спрашивают: «Утром с 8 до 9 очень трудно уехать со станции «Рязанский проспект», хотя в то же время пустые поезда в центр едут, в «Кузьминки» из «Котельников». Может поменять схему движения поездов?»

- Схема движения поездов зависит от графика движения, наличия оборотных тоннелей на линии и других условий. Таганско-Краснопресненская линия действительно самая загруженная в метро. Немного спасают вместительные поезда «Москва». Но заметно легче станет на Таганско-Краснопресненской линии, когда полностью запустят Кожуховскую ветку - до станции «Нижегородская», «Электрозаводская». Минимум на 20 – 25 процентов снизится загрузка на всей Таганско-Краснопресненской линии. Пассажиры смогут, минуя Таганско-Краснопресненскую линию, например, уехать из района Некрасовка в центр или из района Люберецкие поля. К тому же появится пересадка на станцию «Лермонтовский проспект», она же станция «Косино». Тогда с Таганско-Краснопресненской линии можно будет пересесть на Кожуховскую линию и уехать в центр.

- Еще один новый участок собираются открыть на Калининско-Солнцевской линии в конце августа – начале сентября. А этот маршрут какие линии разгрузит?

- Во-первых, снизится загрузка Сокольнической линии. Легче станет на таких станциях, как «Юго-Западная», «Проспект Вернадского», «Тропарево», «Саларьево», «Румянцево», куда приезжают сейчас жители Солнцево, Ново-Переделкино, из Рассказовки. Кроме этого, разгрузится пересадка на «Парке культуры» и пересадка с «Библиотеки имени Ленина». Сейчас в часы пик там достаточно много людей.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему в вагонах и на станциях в жару плохо работает вентиляция

- Сейчас пассажиры часто обращаются к нам по поводу вентиляции и кондиционеров. Это две разные вещи. Вентиляция - это обмен воздухом между поездом и туннелем. Вентиляция есть везде. Воздух меняется в поезде. Где-то она принудительная, где-то она естественная. А вот кондиционеры есть не во всех поездах. Об этом пассажиров предупреждает специальная наклейка на дверях и окнах вагона.

Режим работы кондиционеров – это отдельная история. Мы постоянно стараемся регулировать кондиционеры. Кому-то из пассажиров жарко, а другим - холодно. Здесь очень тяжело подобрать оптимальную для всех температуру. Ведь в поездах едут тысячи человек. Но все же вагонов с кондиционерами в столичном метро становится больше. Сейчас кондиционеры работают почти в 40% поездов – это более 2000 вагонов серий "Москва", "Ока" и "Русич" последней модификации. Каждый год закупаем около 500 новых вагонов.

- А пассажиры могут сами открывать форточки в вагоне?

- Конечно. Но в вагонах с кондиционерами этого лучше не делать.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Вопросы и замечания пассажиров по работе МЦК принимает круглосуточный контакт-центр «Московский транспорт» - (495) 539-54-54 или короткий номер 3210 (МТС, «Билайн», «Мегафон»).

Свои сообщения по работе метро и МЦК также можно отправлять через мобильное приложение «Московский метрополитен».