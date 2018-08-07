За несколько часов до убийства сестры Хачатурян просили денег в долг, чтобы отец не заметил недостающие 15 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:41 2018-08-07T15:07:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Все новые подробности всплывают у этой жуткой истории. Напомним, 27 июля 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Крестина Хачатурян убили своего отца. Все произошло в квартире на Алтуфьевском шоссе, где жила семья. Михаил Хачатурян скончался на лестничной площадке, после чего сестры сами вызвали полицию и во всем сознались.

Соседи и друзья семьи в один голос говорят о том, что покойным был тираном, бил своих детей. Именно поэтому, как теперь все считают, девочки пропускали учебу - чтобы никто не увидел синяков. Младшие Мария и Ангелина за прошедший учебный год были в школе всего 7 раз.

Одна из подруг девочек рассказала «КП», что случилось в тот роковой день, за несколько часов до убийства. По ее словам, девушки пытались одолжить у знакомых 15 000 рублей, чтобы отец не ругался, что они потратили лишнее.

Соседи и подруги сестер у подъезда их дома.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Пока отец лежал в больнице, они потратили деньги с карточки Крестины, - рассказывает Светлана (имя изменено). – Эти 15 тысяч за месяц ушли. Знаю, что девчонки ездили за покупками в ТЦ "Весна". Ну и на Макдоналдс еще тратили. Мария и Ангелина очень любили там есть, хоть каждый день готовы были ходить. И всегда угощали всех, кто был с ними. Когда отец вернулся, сразу захотел проверить баланс. Естественно, сестры испугались, так как для него они сидели дома и никуда не выходили. Но денег им так никто и не одолжил, хотя девчонки просили на один день буквально: положить на счет, чтобы отец проверил карту, а потом обратно обещали все переслать. В переписке со мной в 16:18 в день убийства Ангелина написала: «Он с ума сошел. Собирается выходить из дома, хочет посмотреть выписку. Нам конец». Я спросила, может, обойдется, ведь без паспорта Крестины (карточка оформлена на нее) он не сможет сделать выписку. «Так он пойдет, сунет карту в автомат и там будет вся история». После этого Ангелина перестала мне отвечать. Я не могла дозвониться. Но они вообще никогда не брали трубки, если отец дома, он запрещал общаться с кем-либо. А в 21:30 я узнала, что случилось…

По словам подруги, девушки не раз жаловались на побои со стороны отца-тирана:

- Девчонки предупреждали меня, что если вдруг столкнемся с ними на улице, когда они будут с папой, чтобы я не вздумала здороваться. И сделала вид, что их даже не знаю. Они очень его боялись. Месяц назад Крестина призналась мне, что пыталась покончить с собой. Сказала, что лежала в коме. Но в больнице отец наврал, что она, якобы, просто перепутала таблетки.

Фрагменты переписки сестер Хачатурян с подругами в соцсетях.

Фрагменты переписки сестер Хачатурян с подругами в соцсетях.

ДОСЛОВНО:

Из переписки месячной давности:

Света: Как учеба? Ты почему не учишься?

Крестина: Да с паханом поругалась. Дома ппц.

С: Почему? И он не пустил на учебу?

К: Потому что он псих.

С: Я вообще в шоке. А ты не думала съехать от него?

К: Ха-ха-ха. Ты смеешься? Он найдет.

С: Кстати, а почему вы с мамой не живете?

К: Потому что он не разрешает. Даже общаться с ней. Ему по фигу на нас. У него свои правила.

С: Да черт с ним, в жизни все решаемо.

К: Потом, лично поговорим. Да, возможно все решаемо, но если он найдет — капец всем. Просто он ненормальный.

С: Это я уже поняла по вашим рассказам. Ну не мучаться же всю жизнь.

К: Да, знаем. Что-нибудь придумаем.

С: Надо, девки. А то с ума можно сойти такими темпами.

К: Уже сходим. Только никому, я же из-за него в коме лежала. Врач сказал - типа от меня зависит, выкарабкаюсь или нет. Возможно, сейчас мы бы с тобой и не дружили

С: Охренеть! Тфу на тебя, дуреха. Не вздумай больше так делать.

К: Да я сама знаю. Малые (младшие сестры — прим. ред.) так ревели. А знаешь, что папа сказал врачам? Типа у меня живот болел. Он знал, что это из-за него. И прикрывал свою шкуру

С: Это насколько надо задолбать человека, чтобы это сделать?!

К: Поверь, тут все намного хуже. Даже сказать не могу. Но мне кажется, почти каждый поступил бы так на моем месте. Малые так ревели, сказали: «Если с тобой что-нибудь случилось, как бы мы жили»? Как-нибудь расскажу тебе все. Я после этого более здраво смотрю на мир. И понимаю, все самим надо делать, чтобы жить нормально. А не ждать чуда.

МЕЖДУ ТЕМ

Сестры Хачатурян не планировали избавляться от тела убитого отца, но «инсценировали самооборону»

«Комсомолка» продолжает разбираться в подробностях громкого убийства на северо-востоке Москвы. Напомним, 27 июня три сестры - Мария (17 лет), Ангелина (18), Кристина (19) - зарезали в квартире собственного отца, Михаила Хачатуряна. Родные девочек рассказывают, что мужчина был домашним тираном - выгнал из дома родившую ему детей жену, дочерям постоянно угрожал оружием, бил. Якобы даже домогался. Рассказывают, что домашние много раз обращались за помощью в полицию, но на заявления отвечали отписками. Никто не реагировал (подробности)

КСТАТИ

«Не сидел, но стал смотрящим»: ответы на наивные вопросы про криминальное прошлое Михаила Хачатуряна

Знакомые называют Михаила Хачатуряна «смотрящим от воров». «Его «Лексус» с пятью семерками на номере всегда был припаркован на Алтуфьевском шоссе. В этом автомобиле Хачатурян и проводил свой рабочий день, если так можно назвать. К нему постоянно подходили люди...» - рассказал «КП» один из знающих. По словам нашего собеседника, убитый решал «здесь различные вопросы». Официально нигде не работал. Кроме того, он часто ездил по зонам, привозил «взгрев» для заключенных - сигареты, продукты, деньги. При этом известно, что с точки зрения закона Михаил Хачатурян был кристально чист: никогда не сидел, в уголовных делах не фигурировал. (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сестры Хачатурян, убившие своего отца, в СИЗО будут учиться и сдавать ЕГЭ

СИЗО №6. В простонародье просто «шестерка» - женский изолятор. Сюда, на Шоссейную улицу, Марию, Ангелину и Кристину Хачатурян привезли в четверг, 2 августа, после заседания суда уже поздно ночью, около 1:30.

- Мы еще долго были в самом суде. Потом машина развозила по изоляторам всех других арестованных. Нас почти в самом конце, - рассказали девочки ответственному секретарю ОНК Ивану Мельникову. Он был с проверкой в этом изоляторе в воскресенье и застал там девочек Хачатурян.

Все три сестры сейчас находятся в специальном карантинном блоке. Такой порядок для всех вновь поступивших. И все в разных камерах (подробности)

ИНТЕРВЬЮ

Мать сестер Хачатурян: "Он приставил мне пистолет к виску и сказал: "Не доводи до греха"

Мы сидим в коридоре на последнем этаже Останкинского суда. Аурика забилась в самый дальний угол. Внизу, на четвертом, шло заседание. В «аквариуме» в это время ее средняя и старшая дочь Ангелина. Следом будет Кристина.

- Я не знаю, что говорить. Я боюсь камер, журналистов, всех, - хрупкая 39-летняя Аурелия действительно выглядит затравленно. Но слез нет, видимо, на них уже не хватает сил. – К старшим девочкам меня не пускают, только к Марии, она же несовершеннолетняя. Вы не знаете, это нормально? Я же мать, почему мне нельзя? (подробности)