Собянин: строительство метро в Коммунарку идет полным ходом

СЕГОДНЯ 12:07 2018-08-07T12:14:31+03:00

На каких стадиях строительства сейчас станции и как выглядит внутри "Прокшино"

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Новый участок метро по Сокольнической линии от "Саларьево" до "Столбово" строят полным ходом, хотя старт был дан только в феврале нынешнего года. Основной объем работ планируют завершить в декабре 2018 года, об этом мэр Москвы сказал 7 августа во время осмотра станции метро "Прокшино".

- В Новой Москве строится уникальный транспортный объект. В одном коридоре строится автомобильная магистраль и линия метро от "Саларьево" до "Столбово" - четыре станции метрополитена. Объект очень важный, конечно, для жителей Новой Москвы. Они получат связку между Калужским и Киевским шоссе, а также новые станции метрополитена. Основные работы на линии метрополитена будут закончены до конца текущего года, - сказал Сергей Собянин.

Особенностью участка является прохождение большей части трассы в наземном исполнении в створе автомагистрали "Солнцево-Бутово-Видное", что значительно упрощает и ускоряет строительство. Общая протяженность участка составит 12 км. Для пассажиров откроют четыре станции: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая", "Столбово". Но это только первый этап. В перспективе конечная станция "Столбово" будет пересадочной с одноименной станцией Коммунарской линии метро от МЦК (станция "Крымская") до Коммунарки. Пассажирам станет добираться еще удобнее, ведь Коммунарка будет обслуживаться не одной, а двумя линиями метро.

Одновременно с метро ведутся работы по строительству новой автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Видное" - она пройдет от Боровского до Киевского шоссе, через Картмазово и Прокшино до Калужского шоссе (ТПУ "Столбово"), затем до улицы Поляны в районе Южное Бутово. Общая протяженность магистрали составит 18 км основного хода.

- Основные работы на автомобильном участке этой трассы будут закончены уже в сентябре, - сказал Сергей Собянин.

Метро в Коммунарку позволит:

- улучшить транспортное обслуживание поселений Московский и Сосенское Новой Москвы;

- сократить время на поездку по городу на 20-25 минут;

- разгрузить Киевское, Калужское и Варшавское шоссе;

- обеспечить безопасный переход пешеходов через магистраль "Солнцево-Бутово-Видное".

Новая трасса для Новой Москвы.

КАКИЕ СТАНЦИИ ОТКРОЮТ:

- "Филатов луг" – наземная станция, вблизи одноименного садоводческого товарищества. Примыкает к магистрали "Солнево-Бутово-Видное" автодороги "Мосрентген-Знаменки". Один наземный вестибюль, совмещенный с надземным пешеходным переходом через магистраль;

- "Прокшино" – наземная станция, у одноименной деревни. Вблизи пересечения магистрали "Солнцево-Бутово-Видное" с автодорогой "Мамыри-Пенино-Шарапово". Один наземный вестибюль, совмещенный с надземным пешеходным переходом через магистраль;

- "Ольховая" – подземная станция мелкого заложения. Расположение - центральная часть Коммунарки. Один подземный вестибюль, совмещенный с пешеходным переходом;

- "Столбово" – подземная станция мелкого заложения. Рядом пересечение магистрали "Солнцево-Бутово-Видное" с МКАД-Коммунарка-а/п "Остафьево". Один подземный вестибюль.