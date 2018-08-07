2018-08-07T17:45:00+03:00
Общество

Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин - об открытии новых станций метро и дорог, "умном сносе" Ховринской больницы и канатке на Воробьёвых горах

Столичные власти отчитались об итогах работы стройкомплекса с начала этого года
Светлана ВОЛКОВА
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Заместитель мэра Москвы Марат ХуснуллинЗаместитель мэра Москвы Марат ХуснуллинФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сегодня, 7 августа, заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин подвёл итоги работы стройкомплекса столицы с начала этого года и рассказал о планах властей.

КАЛИНИНСКО-СОЛНЦЕВСКАЯ И КОЖУХОВСКАЯ ЛИНИИ ПОЕДУТ В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ

- Этот год для Москвы будет годом подземного метро. Мы уже построили 8 станций, порядка 16 километров линий и одно депо. Сейчас готовимся к пуску ещё 17 километров и 7 станций Калининско-Солнцевской линии. Для пассажиров этот участок откроем в конце августа - в первых числах сентября.

Калининско-Солнцевская линия будет пока работать от "Петровского парка" до "Рассказовки" с возможностью подъезда к "Деловому центру". Потом, когда запустим Большую кольцевую линию (БКЛ) метро, Калининско-Солнцевская линия будет ездить от "Рассказовки" до "Некрасовки" по кольцу. То есть соединятся Кожуховская ветка, БКЛ и Калининско-Солнцевская линия примерно к 2023 году. Потом мы уже доведём ветку до Внуково.

К концу этого года, ориентировочно в декабре, планируем запустить на БКЛ и станцию "Савеловская" (раньше - "Нижняя Масловка").

Кроме того, готовы запустить Кожуховскую линию от "Некрасовки" до "Косино". До конца года проведём технический пуск участка Сокольнической линии от "Саларьево" до "Столбовой". Одновременно достроим станцию "Беломорская". Всего ожидаем в этом году открытие 24 станций и 50 километров метро. Никогда в таких объемах метро в Москве не строилось. И, скорее всего, больше не будет так строиться, чтобы за один год появились 24 станции. Для 4 миллионов москвичей улучшится доступность к метро. Это самое главное.

ДО КОНЦА ЛЕТА ПОЛНОСТЬЮ ЗАПУСТЯТ КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ

- По всему городу строим в основном магистральные дороги, сложные, с большим количеством искусственных сооружений - мостов, тоннелей, эстакад, путепроводов. На сегодня уже 53 километра и 20 искусственных сооружений построены. До конца этого года планируем открыть 120 - 130 километров дорог. Сейчас завершена Северо-Западная хорда, на которой осталось доделать один участок в районе канала имени Москвы. Фактически эта хорда длиной 80 километров готова.

В ближайший месяц ожидается открытие начального участка Северо-Восточной хорды от Бусиновской развязки до Дмитровского шоссе. Кроме того, через месяц откроем ещё и конечный участок Северо-Восточной хорды от Косинской развязки до Открытого шоссе. То есть на старте и на финише хорда будет построена полностью.

К концу августа откроем также последний участок Калужского шоссе. По сути Новая Москва получит полноценный хайвей от 8 до 9 полос с шестнадцатью развязками, мостами и путепроводами до ЦКАДа. До конца августа откроем участок дороги Солнцево-Бутово-Видное. Здесь все готово на 95 процентов. Это будет полноценный дублёр МКАДа и связка между Киевским и Калужским шоссе.

ДЛЯ РЕНОВАЦИИ ПРОЕКТИРУЮТ УЖЕ 25 ПРОЦЕНТОВ ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ ДОМОВ

- Москва стабильно будет строить 8 - 9 миллионов квадратных метров недвижимости в год. Из них 3,5 - 4 миллиона "квадратов" - жильё. Цены на жильё у нас достаточно стабильны, и если меняются, то незначительно за последние три - четыре года. В этом случае покупательная способность жителей растёт за счёт того, что при стабильных ценах снижаются ставки по ипотеке. В Москве доступность жилья будет увеличиваться. Это позволит большему количеству жителей покупать квартиры. К тому же, начиная со следующего года, у нас ежегодно будет прирост жилья под миллион квадратных метров по программе реновации. У нас уже очень серьезный прорыв по программе реновации. Сейчас 32 новых дома готовы, еще 35 домов строятся. Мы приступили к проектированию и строительству уже 4 миллионов квадратных метров жилых домов для реновации. А это 25 процентов домов всей программы. Это значит, что программа реновации уже неизбежна. Мы поднимаем большую "волну" переселения.

ЧТО ЕЩЁ СКАЗАЛ ГЛАВА СТРОЙКОМПЛЕКСА

О канатке на Воробьёвых горах

- В ближайшее время запустим канатную дорогу в "Лужниках". За конкретный срок открытия отвечает заказчик проекта. Сейчас эта компания занимается оформлением разрешительной документации. Пока непонятно, сколько времени на это уйдёт, возможно, месяц или больше. Осталось только оформить необходимые бумаги. А сама канатная дорога полностью готова к запуску. Здесь уже прошли все испытания.

О стадионах

- Сейчас в городе есть четыре стадиона международного уровня - "Лужники", "Спартак", "ЦСКА" и "Локомотив". До конца года откроется и пятый стадион - "Динамо". В мире немногие мегаполисы могут похвастать сразу пятью стадионами, которые полностью отвечают всем требованиям для проведения международных соревнований.

Об обманутых дольщиках

- На строительство жилья в Москве у жителей собран 1 триллион 160 миллиардов рублей. Это треть всех денег дольщиков нашей страны. Москва стала единственным городом в России, в котором по всем долгостроям долевого участия найдено решение проблемы. За последние шесть лет мы помогли 11 тысячам обманутых дольщиков. Сейчас остаётся ещё около пяти тысяч таких жителей. Часть самых сложных объектов достроит город. Остальное доделают инвесторы. Все свои квартиры люди получат.

О сносе Ховринской больницы

- Снос больницы планируется на начало осени. Это сотни тысяч квадратных метров аварийной недвижимости. После обследования здания стало ясно, что придётся использовать специальную технику и способы разбора конструкций с дальнейшим использованием старого железобетона. Мы отрабатываем технологии "умного сноса", особенно для программы реновации, чтобы максимально применить для вторичной переработки разобранные конструкции. Это позволит нам не вывозить после сноса на полигоны лишний грунт и строительные отходы. Ховринскую больницу как раз будем разбирать с помощью "умного сноса".

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