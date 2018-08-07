В Москве открылось кафе, где можно брать на руки ежиков

СЕГОДНЯ 17:33 2018-08-07T18:30:06+03:00

Ежики, конечно, милейшие существа и могут растрогать даже взрослых Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Такого в Москве еще не было — тайм-кафе с ежиками. Называется «Ежеминутка». Работает по принципц антикафе - платишь за минуты, а еда, напитки и развлечения включены.

Находится кафе с ежиками, кстати, недалеко от Московского зоопарка. Иду по адресу, в надежде пообедать в компании милых ежей. Наверное, их посадят рядом с моими тарелками, нальют молока. Покушаем, пообщаемся, возьму на ручки, сделаю селфи.

- Хоть бы было место и были «свободные» ежики, - думала я.

Захожу в кафе. Ни один ежик не прибежал меня встречать. У меня сразу сомнения: «Я в то кафе вошла?». Администратор с порога предложила оформить ежиную карта.

- Вы у нас первый раз? - уточнила сотрудница.

- Да, - говорю.

- При первом посещении антикафе необходимо приобрести ежину карту за 300 рублей, которая позволит вам накапливать бонусы за посещение…

- Подождите, а ежики-то есть? - не терпелось мне.

- Есть-есть.

Я искала глазами самых милых и добрых карликовых африканских ежиков (так значилось в объявлении), а мне рассказывали принцип работы антикафе.

- Без ограничений можете угощаться сладостями, пить чай или кофе, поиграть в настольные игры и самое главное - погладить любого ежика, - продолжала девушка.

В Москве открылось кафе, где можно брать на руки ежиковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А я увидела в стеклянных террариумах мягкие сверточки, которые шевелились - в них спали ежики. Всего в кафе их 12 штук - 10 девочек и 2 мальчика. Оказывается, парни более конфликтные, справиться с девочками легче.

Посадить за свой столик ежика в обеденное время стоит 4 рубля в минуту. Бегу мыть руки, прежде чем дадут потискать ежиков. Вот только: ежики - отдельно, пить чай — отдельно. Мне принесли двух девочек.

- Колючие, - говорю. - Они чувствуют, что я волнуюсь? Первый же раз держу. Как правильно держать, за пузико?

- Да. Аккуратно, не уроните. Они же живые, - говорит совладелец Ролан Телоиан. - Вот за такими эмоциями к нам и приходят. Многие, как вы, ежиков ни разу в руках не держали. И мифы вот эти мы разрушаем, что ежики носят яблочки, едят их. Не пьют они и молоко из блюдца. У них питание не многоразовое - в основном это червячки, насекомые.

Ежики, конечно, милейшие существа и могут растрогать даже взрослых.

- А у вашего кафе есть конкуренты? - спрашиваю.

- Нет. У нас есть еще «Совиный дом», который работает по такому же принципу.

Посадить за свой столик ежика в обеденное время стоит 4 рубля в минутуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- О, я там была. Все совы живы? Их было пять штук.

- Да, их стало даже больше - десять.

ГДЕ: улица Анатолия Живова, дом 10. Ближайшая станция метро "Улица 1905 года".

КОГДА: каждый день с 11.00 до 23.00 без перерыва.

СТОИМОСТЬ: по будням с 11.00 до 17.00 – 4 руб/минута; по будням с 17.00 до 23.00 – 6 руб/минута; по выходным и праздничным дням – 8 руб/минута. Свыше 4 часов - бесплатно (счетчик останавливается на 1000 рублей).

Все началось с кошечек

Рестораторы пытаются удивить москвичей, копируя иностранные идеи. Например, в Токио создали первое котокафе. Три года назад подобное заведение появилось в Москве. На первый взгляд очень милая идея — приходишь в кафе, а рядом бегают кошечки. Родители отдыхают, детишки играют с кошками. Зоозащитники стали кричать, что это «издевательство над кошками, почему они должны развлекать посетителей кафе», недовольство высказывали по санитарным нормам «животные не должны находиться там, где идет приготовление и продажа еды», минусы видели и посетители, которые не хотели бы чтобы к ним на руки запрыгивала кошка, оставляла на одежде свою шерсть. После наездов кафе стали соблюдать нормы - коты и люди отдельно. Точнее в одних кафе с кошками не стали готовить горячую пищу, продавая только пирожки и печенье в упаковках, в других предлагают кушать в одной комнате, а играть с кошками — в других. Есть задачи у котокафе и масштабнее — нести пользу.

- Наше котокафе — дом для более чем 25 кошек. Все здоровые, воспитанные, взяты из приютов. Вы ищете себе кошку? Мы можем помочь вам подобрать. Любая из наших кошек отдается в добрые руки, - говорят в кафе «Котики и люди».

Такого в Москве еще не было — тайм-кафе с ежикамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото с белками, а может с коровой?

Когда котиками уже было не удивить, появились кафе с другими животными. Звездой кафе с грузинской кухней «Хачапури» стал баран Толик. У него только в Facebook уже почти 8000 подписчиков. По выходным баран появляется то в одном, то другом заведении сети «Хачапури». В ресторане «Илья Муромец» целый «зоопарк», где можно поиграть с белками, посмотреть на большого попугая Ара и канареек, поросенка и белок. Посмотреть на животных можно в «Шинке», где есть уголок деревенской природы в стеклянном атриуме — там живут павлины, козочки, кролики, курочки и даже корова.

- Но гладить животных нельзя, у нас не контактный зоопарк, - предупреждают в ресторане. - А фотографии можно делать, но через стеклянный атриум.

А вот в кафе на Малой Дмитровке долгое время жил минипиг. Хотя честнее его было называть кабанчиком — на руки его взять было невозможно, но сделать селфи — легко. У свинки даже был свой инстаграм.

- Большого Фани уже нет — отработал, зато теперь есть маленький поросеночек, - рассказала администратор кафе «Фани кабани». - Но увидеть его можно не все время, как раньше, его привозят трижды в день и дают посетителям подержать.

МНЕНИЕ РЕСТОРАТОРА

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров:

- Когда люди открывают кафе, то думают: «Сейчас мы сделаем «вау». А не нужно заниматься маркетингом, научитесь жарить вкусные котлеты. Людям, которые идут в ресторан или кафе, нужно, чтобы было вкусно, чисто, приятно. А вот эти все «живые уголки» - это первое впечатление. А у кого-то брезгливость, аллергия, вообще непонятно, где бегают эти кошки или ежики. Вообще у нас не сильно стараются придумать что-то новое. Поэтому так много кафе, где готовят суши, хинкали, бургеры. У нас сейчас так называемая «бургеризация». Раз у Иванова хорошо продаются бургеры, то и я открою. Плюс, конечно, низкая покупательская способность. И молодежь хочет, чтобы это было дешево.

МНЕНИЕ ВРАЧА

Евгений Тимаков, врач-педиатр, главный врач одного из медицинских центров Москвы:

- У любого человека изначально есть выбор: идти в кафе с животными или нет? Придут, конечно, те, которые любят кошек, собак, ежиков. И возьмут с собой детей. Но только кафе изначально должно заявлять, что оно специализированное. Для гостей не должно быть неожиданностью, что между столами вдруг идет кошка или кабан. Но даже, если так запланировано, то животные должны сдать много анализов. Ежики из леса могут быть переносчиками бешенства. Если же они привиты, то опасность только в иголках. Сейчас модно заводить африканских ежиков, у них иголки хоть и мягкие, но «отстреливают» и у детишек могут быть болезненные занозы. Плюс, на иголках могут быть живые бактерии - как следствие, воспаление. Открыть кафе с животными довольно непросто, потому что нужно соблюдать все нормы. Поэтому в антикафе вообще нет кухни.