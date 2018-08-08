Московские МФЦ «Мои документы»: Госуслуги поехали к дачникам

СЕГОДНЯ 19:00 2018-08-08T23:25:43+03:00

С собой для визита в МФЦ нужно захватить свой паспорт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отдыхающие за городом москвичи могут не выезжать в столицу, чтобы решить свои дела

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В четырех областях, куда чаще всего выбираются на дачи москвичи, открылись мини-офисы столичных центров госуслуг «Мои документы». Это Московская, Калужская, Тульская и Владимирская области. Такие центры работают в конце недели - с 10.00 до 14.00 с четверга по воскресенье включительно, когда горожане приезжают из Москвы на дачи. С собой для визита в МФЦ нужно захватить свой паспорт. Услуги в них можно получать до 7 сентября включительно.

Публикуем адреса выездных МФЦ в Подмосковье (подробный список адресов - на сайте центров госуслуг).

КОНКРЕТНО

Что можно сделать в загородных МФЦ

В мини-центрах госуслуг около дачных поселков москвичи могут:

- оформить парковочное разрешение, социальную карту и СНИЛС;

- разобраться с расчетами коммунальных платежей;

- проверить задолженности и получить квитанцию для оплаты;

- узнать о налогах и льготах;

- получить данные из реестра недвижимости;

- подать заявление для голосования на выборах мэра Москвы 9 сентября по месту фактического пребывания, то есть на даче (для тех, кто в этот день собирается за город. - Прим. авт.).

НА ЗАМЕТКУ

В этих поселках открылись мини-офисы и мобильные пункты «Мои документы»

1. Богородский городской округ

Садовое некоммерческое товарищество (СНТ) «Юбилейное», при въезде в поселок

СНТ «Первомаец», около здания правления

Поселок имени Воровского, около магазина «Пятерочка» (ул. Зеленая)

СНТ «Энтузиаст», при въезде в поселок

СНТ «Ромашка», около правления СНТ и магазина

Мкр-н Вишняковские дачи, ул. Бисерово озеро, вл. 48, около продуктового магазина

Старая Купавна, ул. Набережная, около физкультурно-спортивного комплекса (ФСК) «Труд»

Ж/д станция Электроугли

Ж/д станция Храпуново

2. Воскресенский муниципальный район

Садовое товарищество (СТ) «Химик-6», около магазина «Продукты»

СНТ «Мечта», около магазина

СНТ «Фаустово», около здания правления

СНТ «Луч», при въезде в поселок

Ж/д станция Фаустово, около входа на платформу по ул. Железнодорожная

Ж/д станция 88-й км, на площади автовокзала «Воскресенск»

3. Дмитровский городской округ

Некоммерческое объединение садовых товариществ (НОСТ) «Природа», ул. Центральная, около правления

СНТ «Южнофлотовец», ГП Дмитров, дер. Дятьково, д. 300, около продуктового магазина

СНТ «Приозерье», при въезде в поселок

СНТ «Наука-1», при въезде в поселок

Пос. Икша, ул. Комсомольская, вл. 20А, около Дома культуры

Ж/д станция Орудьево, около касс

Ж/д станция Дмитров, около здания вокзала

Ж/д станция Икша, около касс

4. Городской округ Домодедово

Микрорайон Востряково, ул. Донбасская, вл. 52/1, ж/д станция Взлетная, около магазина «Домовенок»

Микрорайон Белые Столбы-2, село Красный Путь, около дома культуры

Микрорайон Белые столбы, ул. Шебанцево, вл. 2А, около магазина «Магнит»

Ж/д станция Барыбино, на привокзальной площади

Дер. Ступино, д. 1Г, около магазина «Вико»

Автовокзал Домодедово, около касс

Микрорайон Белые Столбы, ул. Ленина, вл. 15А, ж/д станция Белые столбы, около магазина «Пятерочка»

5. Городской округ Егорьевск

СТ «Москвич», при въезде в поселок

СНТ «Геолог», при въезде в поселок

6. Городской округ Зарайск

СНТ «Памир», при въезде в поселок

7. Городской округ Звенигород

Ж/д станция «Звенигород», около здания вокзала

8. Городской округ Истра

СНТ «Талицы-1», около автобусной остановки «Поворот на тубдиспансер»

Дер. Воскресенки, около магазина

Дер. Раково, д. 60, около продуктового магазина

СНТ «Луч», при въезде в поселок, около магазина «Хороший»

Пос. Румянцево, Волоколамское ш., вл. 36А, около магазина «Аптека»

Коттеджный поселок (КП) «Лесная пристань-2», около магазина «Перекресток»

Ж/д Новоиерусалимская, около касс

ул. Ленина, ж/д станция Истра, около автостанции Истра

Ж/д станция Снегири

ул. Космонавта Комарова, вл. 10, ж/д станция Дедовск, около жилого дома

Дер. Павловское, в здании учреждения культуры «Павловский КДК»

9. Городской округ Кашира

Ж/д станция Кашира, около входа на платформу

Ж/д станция Ожерелье, около магазина при входе на платформу

10. Городской округ Клин

СТ «Весна», около магазина

СТ «Родник», около продуктового и строительного магазинов

дер. Покровка, ул. Замятинская, вл. 1, ж/д станция Покровка, около магазина «Магнит»

г. Клин, ул. Карла Маркса, вл. 2А, ж/д станция Клин, около магазина «Атак»

Дер. Головково, Ленинградское ш., 108-й километр, около кафе «Мельница»

11. Городской округ Красногорск

дер. Козино, ул. Школьная, вл. 1Б, около детского сада

Микрорайон Опалиха, ул. Чапаева, д. 59А , около Опалиховской школы

12. Городской округ Ликино-Дулево

СТ «Стрела», около продуктового магазина в поселке

с. Красное, около фельдшерско-акушерского пункта

Ж/д станция Анциферово, около продуктового магазина

СНТ «Дружба», около магазина хозтоваров

СНТ «Серп и Молот», при въезде в поселок

СНТ «Лето», при въезде в поселок

Ж/д станция Куровская, около здания вокзала

СТ «Малахит», около магазина

13. Городской округ Луховицы

г. Луховицы, около торгового центра (ТЦ) «Галерея»

Ж/д станция Луховицы, на пересечении ул. Пушкина и Гагарина

14. Можайский городской округ

с. Поречье, около магазина «Пятерочка»

ул. Центральная, СТ «Каскад», около магазина «Продмаг»

СНТ «Отдых», при въезде в поселок

СНТ «Мечта-2», ГП Уваровка, около здания правления

ул. 1-я Железнодорожная, вл. 28/2, ж/д станция Можайск, около магазина

15. Городской округ Мытищи

Пос. Вешки, ул. Заводская, вл. 5, около здания администрации

Дер. Жостово, ул. Живописная, д. 2, около дома культуры «Жостовский»

16. Наро-Фоминский городской округ

СНТ «Березняк», при въезде в поселок

СНТ «Русь», около здания правления

СНТ «Субботино ЗИЛ», около магазина

СНТ «Энтузиаст ЗИЛ», около здания правления

СНТ «Лайнер», около магазина и правления

СНТ «Дубки», при въезде в поселок

СНТ «Автомобилист», при въезде в поселок

СНТ «Ветеран», при въезде в поселок, около продуктового магазина

Дер. Новоглаголево, на пересечении Центральной ул. и Центрального проезда

СТ «Горки», около здания правления

Дер. Плесенское, около продуктовых и строительного магазинов

с. Атепцево, ул. Левобережье, вл. 52, около магазина «Пятерочка»

пос. Селятино, ул. Спортивная, вл. 1, около ТЦ «Емеля»

ГП «Апрелевка», ул. Комсомольская, д. 15А, около дворца культуры городского поселения Апрелевка

Ж/д станция Апрелевка, около ТЦ «Мелодия»

Ж/д станция Селятино

Ж/д станция Нара, около здания вокзала

СНТ «Пушкарка», около здания правления

17. Одинцовский муниципальный район

СНТ «Садко», около здания правления

Ж/д станция Кубинка, около здания вокзала

Дер. Сивково, КИЗ «Зеленая Роща-1», при въезде в КИЗ на ул. Главная

с. Жаворонки, около магазина по ул. 2-я Советская, д. 2, рядом с ж/д станцией Жаворонки

Ж/д станция Голицыно, около здания вокзала

18. Городской округ Озеры

Автостанция Озеры, перед зданием автостанции

19. Городской округ Орехово-Зуево

СНТ «Окраина», около магазина «У дачный»

СТ «Союз», ул. 18-я Северная, около магазина «Татьяна»

СТ «Заря», при въезде в СТ «Заря» и СТ «Рубин», около магазина

СНТ «Восход», ул. Центральная, около магазина

СНТ «Нефтяник-80», около продуктового магазина

г. Орехово-Зуево, ул. Вокзальная, вл. 1, ж/д станция Орехово-Зуево, около ТЦ «Феникс»

20. Городской округ Павловский Посад

СТ «Лесное 2», при въезде в поселок

СНТ «Электромашина», при въезде в поселок

Ж/д станция Павловский Посад, около здания вокзала

СТ «Маяк-1», при въезде в поселок

СТ «Первомайское», около здания правления

Дер. Павловское, в здании учреждения культуры «Павловский КДК»

21. Пушкинский муниципальный район

СНТ «Нагорье», около продуктового магазина

22. Раменский муниципальный район

Дер. Трошково, около магазина «Глобус» (д. Трошково, д. 19)

СНТ «Виола», на ул. Главная

СНТ «Стройдормаш» и СНТ «Вираж», на перекрестке трех дорог между СНТ

КП «Ромашково-37», около магазина

Пос. Ильинский, ул. Первомайская, вл. 15, Ильинская школа № 26

Дер. Натальино, при въезде в деревню, около магазина

Ж/д станция Броннинцы

СНТ «Металлист», здание правления (ул. 3-я Садовая)

Ж/д станция Гжель