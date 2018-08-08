В Москве новая мода: вечеринки на крышах с бассейнами от 6000 рублей

СЕГОДНЯ 19:22 2018-08-08T20:22:01+03:00

Совсем недавно на крыше «Гастрофермы» открылась «Джакузня» - это кинотеатр в джакузи

Раньше эта роскошь была доступна только очень богатым людям

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Отмечать день рождения, девичник, встречу одноклассников в ресторане — неоригинально, выезжать за город — неудобно, а хочется так, чтобы вечеринка была на свежем воздухе и не хуже, чем в клипах Тимати. Уже второй сезон в Москве активно сдают крыши и лофты для шумных дискотек, корпоративных тусовок и семейных праздников. И, если раньше снять крышу с панорамными видами на город могли себе позволить только очень богатые люди, то теперь цены стали доступнее.

- Есть разные варианты. Цена лофта зависит от дня недели и времени бронирования, а также вида на город, оснащения — на некоторых площадках есть барбекю и можно готовить мясо, овощи на свежем воздухе. Причем еду можно готовить самим, а можно заказать из ближайших кафе, ограничений на площадках почти нет, - говорит Анастасия, руководитель сервиса бронирования лофтов и студий для мероприятий «Go loft».

Организовать могут не только вечеринку с алкоголем, но и детский день рождения, свидание или ужин на крыше, а также помогут со сценарием.

В пяти минутах от станции метро «Пушкинская» есть просторная, обустроенная крыша с навесом

- Предложение руки и сердца? Не проблема. Если ваша спутница не ответит согласием на ваше предложение, мы вернем вам деньги. Но, как правило, в таких условиях, устоять никто не может. Статистика предложений на крыше красноречива – 100% процентов согласий. Стоимость организации предложения на крыше от 5000 рублей, в зависимости от сценария, - рассказали в агентстве «32 этаж».

На крыше на Мосфильмовской можно гулять четыре часа за 36 000 рублей, с видом на ВДНХ сдадут за 15 000 рублей. Предлагают даже крышу Венского дома в Хамовниках за 300 000 рублей.

Самые популярные варианты:

- вечеринка у бассейна. Лофт находится недалеко от станции метро «Римская». Есть световое и звуковое оборудование, ноутбук, проектор. К услугам также барбекю, кофе-машина, тв-плазма, настольные игры. Есть холодильник и посуда, гардероб и зона для курения. Гулять на площадке (220 м2) смогут 70 гостей. Стоимость от 6000 до 8000 рублей в час;

- в стиле Нью-Йорка. В пяти минутах ходьбы от станции метро «Таганская» расположилась современная, стильная крыша с навесом, всегда готовая принять от 10 до 150 гостей. Легкая мебель, пуфики, гамак. К услугам гостей диджейский пульт, колонки, микрофон, тв-плазма. Есть кухня с посудой и холодильником и барная стойка. Если будет холодно — выдадут пледы, пойдет дождь — защитит автоматический навес. Стоимость от 9000 рублей в час;

В пяти минутах ходьбы от станции метро «Таганская» расположилась современная, стильная крыша с навесом

- творческая крыша с навесом. На крыше с газоном на дизайн заводе «Флакон» возле станции «Дмитровская» можно провести занимательный workshop, тренинг, провести занятия йогой. А уже вечером День рождения или вечеринку с барбекю хоть на 120 человек. Есть пуфики, качели. Можно шуметь после 23.00. Разрешены домашние животные, но ограничен вход — только 18+. Стоимость от 7000 рублей в час;

Творческая крыша с навесом на дизайн заводе «Флакон

- с видом на центр. В пяти минутах от станции метро «Пушкинская» есть просторная, обустроенная крыша с навесом. Ее площадь — 300 квадратных метров, вместимость до 200 человек. От дождя и палящего солнца есть шатер. С крыши открывается потрясающая круговая панорама города. Лофт оборудован кухней с холодильником. Есть бармен. Шуметь после 23.00 нельзя. Стоимость от 15 000 рублей в час;

- эксклюзивно и дорого. Полностью автономное пространство в стиле eco-LOFT с витражными окнами предлагают возле станции метро «Улица 1905 года». На площадке экзотические растения в нишах по периметру, дизайнерская мебель и собственный бар. Администратор на площадке персонал по запросу. Алкогольные напитки с собой и кальян — разрешены. Размер площадки - 500 квадратных метров, вместимость - 400 гостей. Стоимость от 20 000 рублей в час.

Полностью автономное пространство в стиле eco-LOFT

ВАЖНО

- уточните по оплате за присутствие администратора на площадке и по уборке после мероприятия;

- по правилам можно приносить с собой еду и напитки, разрешен кальян, но стоит уточнить стоимость «пробкового сбора» - небольшая плата (в среднем по Москве 300–500 рублей) за бутылку спиртного, которую вы приносите с собой , чтобы распить;

- как правило, шуметь на площадке можно до 23.00.

КСТАТИ

Кино в джакузи

Совсем недавно на крыше «Гастрофермы» открылась «Джакузня» - это кинотеатр в джакузи. На площадке 15 гидромассажных ванн-джакузи. У воды комфортная температура — 40 градусов, каждый джакузи дезинфицируется перед показом. Для посетителей предусмотрены локеры — шкафы, закрывающиеся на ключ, где можно оставить свои вещи. Посетителям обещают литры бурлящих впечатлений, шедевры мирового кинематографа, эксклюзивные коктейли, бургеры, стейки, фрукты.

«Джакузня» - это кинотеатр в джакузи

ГДЕ: улица Нижняя Красносельская, 35, строение 59. Вход через «Барвиху» на шестом этаже. На территории есть парковка.

КОГДА: ежедневно, дневной сеанс — с 14.00 до 20.00, вечерний сеанс — с 20.00 до 3.00.

СТОИМОСТЬ: для одного — 500 рублей (на мягком пуфе или шезлонге), для двоих — 3000 рублей (весь джакузи, тапочки, полотенце, кино и услуги бармена), для компании — 6000 рублей (весь джакузи, тапочки, полотенце, кино и услуги бармена, не более шести человек).