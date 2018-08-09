Собянин: "Благодаря такси на дорогах Москвы примерно на 10 процентов меньше частных машин"

СЕГОДНЯ 12:15 2018-08-09T12:35:12+03:00

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Два дня, 9 и 10 августа, в центре Москвы проводится VI международный евразийский форум «ТАКСИ» (МЕФТ). Форум стал крупнейшей площадкой в России, полностью посвященной вопросам комплексного развития таксомоторной отрасли. В этом году в Москве собрались более 1000 участников МЕФТ - представителей федеральной и региональной власти, экспертов, работников таксомоторных компаний из России и других стран.

Сегодня, 9 августа, форум открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

- Каждый день в городе работает более 70 тысяч легальных таксистов, а москвичи и гости столицы совершают 760 тысяч поездок на такси, - сказал Сергей Собянин. - Это значит, что примерно на 10 процентов количество частных машин на дорогах уменьшается. Такси вносит свой вклад и в скорость движения, и в комфорт поездок, и в экологию столицы. В 2010 году мы стояли перед выбором стратегии развития города. Москва находилась в состоянии транспортного коллапса. Всего было 7,5 тысяч легальных такси, которые в основном работали от вокзалов в город и обратно. Если кто-то думает, что эти проблемы решаются просто, то это совсем не так. Любые изменения в этой отрасли связаны со сложными решениями. Мы начинали эту работу с вокзалов. Они были самой криминальной территорией Москвы, заставленные заборами, нелегальными рынками, ларьками, где можно было купить все - от гастарбайтера до наркотиков. Конечно, ни о каком цивилизованном развитии такси говорить не приходилось.

По словам мэра, за последние годы с проблемами помогли справиться сразу несколько важных изменений. На привокзальных площадях появилась система видеонаблюдения, на столичных улицах - выделенные полосы и регулирование парковочного пространства.

- Сегодня половину таксомоторного парка Москвы составляют новые машины, которые приобретены с помощью господдержки, лизинга, кредитов, - отметил Сергей Собянин. - В городе создана понятная система выдачи разрешений на такси. Сейчас в Москве работает около 100 тысяч человек в такси. Скорость подъезда такси, в том числе и с помощью современных технологий и агрегаторов, составляет 5 - 7 минут, это в два раза быстрее, чем "скорая" помощь. Никогда за всю историю Москвы такого сервиса не было.

- Конечно, проблем хватает, - не стал скрывать мэр. - Ещё не во всех аэропортах наведён порядок, и на вокзалах есть над чем поработать. Нужно повышать профессионализм некоторых таксистов, которые ездят не всегда с российскими правами. Без всяких законов многие эти вопросы можно решить на уровне общения руководителей таксомоторных предприятий. Такси сегодня такая отрасль, которой можно гордиться. Это высокий московский стандарт такси.

Затем мэр наградил благодарственными письмами лучших сотрудников таксомоторных компаний и ветеранов отрасли.

На площадках форума участники обсудят интеграцию городского транспорта и такси в единый сервис, технологические и экологические инновации, повышение безопасности перевозок. Во время выставочной программы МЕФТ участники увидят экспозицию специализированных автомобилей такси, новейшие образцы таксомоторных автоплатформ, образцы автомобильной электроники, специализированное оборудование, программное обеспечение для таксомоторных фирм.

А импровизированной фотозоной для участников форума стала историческая часть выставки - с ретро-такси, среди которых "Рено" начала прошлого века с первой моделью таксометра в салоне, классические советские "Волги" с "шашечками" и табличками "Водитель образцового обслуживания". На витринах под стёклами - форменные фуражки советских таксистов, отечественные и зарубежные счётчики для оплаты проезда, брошюры "Инструкция шофёру лёгкового такси в Москве" 1964 года. Среди ценных экспонатов - один из самых дорогих представительских автомобилей СССР "ЗиМ" ("Завод имени Молотова" - название Горьковского автозавода с 1932 по 1956 год). На нем ездили министры, дипломаты, партийные чиновники. Автомобиль понравился Сталину и создатели были удостоены Госпремии. Хотя "ЗиМ" и был в "свободной" продаже, но тем временам стоил очень дорого - 36 тысяч рублей (для сравнения - среднемесячная зарплата тогда в СССР достигала около 700 рублей).

Экспонаты исторической части выставки.Фото: Светлана ВОЛКОВА

В завершение форума предложения и инициативы участников дискуссий соберут в один документ - Общественную резолюцию МЕФТ. Ее разошлют в федеральные министерства и ведомства для дальнейшего обсуждения и внедрения.