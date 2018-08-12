Электросамокаты в Москве: «убийцы» или транспорт будущего?

СЕГОДНЯ 17:45 2018-08-12T17:51:50+03:00

ГИБДД решили самокаты, гироскутеры, моноколеса не признавать транспортными средствами. А это означает, что люди, которые ими управляют – это пешеходы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Самокат обгоняет авто

«Войны» водителей с велосипедистами периодически вспыхивают, но это редкость, ведь в Москве с каждым годом улучшается инфраструктура – создано уже 773 км велодорожек. А вот любители покататься на самокатах и гироскутерах пока правила не соблюдают, разгоняются на тротуарах, выезжают на проезжую часть и пытаются маневрировать между автомобилями.

- Я как-то ехал по трассе М-11 на скорости около 60 км в час, а мимо меня промчался молодой человек на электросамокате. Он меня обогнал, представляете? У него точно была скорость под 90 км в час. Это не нормально, а если бы авария, – говорит Петр Шкуматов, лидер движения «Синие ведерки». – Я вообще считаю, что электросамокатами и электровелосипедами, которые могут развить скорость до 90 км в час, должны управлять люди с правами. Они должны ездить в шлемах, не садиться пьяными за руль.

Вопрос о правах самокатчикам, кстати, уже поднимался. Но в конце 2017 года в ГИБДД решили самокаты, гироскутеры, моноколеса не признавать транспортными средствами. А это означает, что люди, которые ими управляют – это пешеходы, которые передвигаются со скоростью не 4-5 км в час, а 20-90 км в час. И, если пешехода на тротуаре собьет человек на электросамокате, то даже ГИБДД не приедет фиксировать это ДТП. А последствия могут быть мощнее, чем синяки.

- Это реально не смешно. Раз пока нет трупов, то ГИБДД и не приравнивает электросамокаты к транспортному средству, а может все-таки лучше не ждать? Сейчас столько видео в интернете, как разлочить (открыть доступ к настройкам) самокаты. Ведь в них завод устанавливает скорость 25 км в час, но она регулируется с помощью программного обеспечения. Его взламывают, устанавливают максимальную скорость и гоняют, - говорит Петр Шкуматов.

Продавать скоростные самокаты не запрещено

Даже, если не получится самому переделать скорость, то можно купить готовый электросамокат со скоростью 80-90 км в час – в интернете полно объявлений. Их стоимость в разы дороже (обычный самокат – 10-30 тысяч рублей, скоростной – 80-150 тысяч рублей), но купить можно. Звоню в интернет-магазин «Sky bike».

- Электросамокаты со скоростью 80-90 км в час не запрещены? – спрашиваю у продавцов.

- Нет, их на заводах в Китае выпускают. Мы не один уже продали в Москве. Это удобно — можно машину не покупать, тем более есть модели с сиденьями.

- По дорогам ехать можно? Меня не оштрафуют за вождение без прав?

- У элетросамокатчиков такие же правила, как у велосипедистов — езжайте вдоль тротуара, на центр трассы лучше не выезжайте.

- Нужно ли покупать шлем?

- По вашему желанию, но мы советуем.

- А ехать на такой скорости — 60-90 км в час, как у автомобиля, разрешают в Москве?

- Вы еще попробуйте найти место в городе, где можно было бы гнать хоть 15 минут, не сбавляя скорость. Чаще едут на скорости 30-35 км в час, заряда хватит на 140 км в пути.

Проблема в том, что единых и четких правил нигде не прописано. Если рассуждать здраво, то какие 90 км в час? Это и приличная скорость для автомобилей. Не то, что себя покалечит, так еще и других. А электросамокаты с сиденьями — вообще «хорошая» альтернатива для тех водителей, у которых по каким-то причинам отобрали автомобильные права. Получается, покупай электросамокат и передвигайся по городу с той же скоростью.

В аренду не разгонишься

А ведь у электросамокатов «Делисамокат», которые в Москве этим летом начали сдавать в аренду, ограничения есть. Разогнаться на них больше, чем на 25 км в час не получится – такие установили заводские настройки. И правильно сделали, как результат за три месяца ни одной аварии.

- Электросамокат способен развивать скорость до 23-25 км/ч. Специально для городских условий были закуплены модели с ограничением по возможной скорости, но кроме того ограничения были выставлены и механиками проекта. В настоящий момент электросамокаты в городе приравнены к велосипедам, - прокомментировали в пресс-службе «Делисамокат».

И тут получается следующая ситуация, если все электросамокаты (со скоростью 20 и 90 км в час) приравнять к транспортному средству, то нужно будет всем получать права (как на мотоцикл), а это время, учеба, деньги. То ли сейчас – без прав можно взять самокат в аренду в любое время суток хоть для развлечения, хоть для передвижения по городу. И таких желающих уже в городе 100 тысяч человек (данные по регистрации в мобильном приложении проката).

- Вполне хватает скорости 20 км в час, - рассказывает Андрей Федоров, обладатель электросамоката Xiaomi. - Проживаю в Московской области, на работу езжу в Москву на электричке. От Ярославского вокзала до работы в районе метро «Электрозаводская» около 4 километра. Пешком - 40-45 минут, далековато идти пешком, а ждать маршрутку 15 минут - неудобно. На самокате доезжаю до работы за 10-12 минут стабильно, летом очень удобно и приятно.

Может все-таки проще ограничивать мощность двигателей электросамокатов и штрафовать производителей, которые будут нарушать? Тогда электросамокат будет оставаться удобной «игрушкой», а не превращаться в полноценное транспортное средство, которое может спровоцировать ДТП на дороге.

- «Делисамокат» изначально планировался как часть проекта городской инфраструктуры, обеспечивающей перемещение горожан в урбанистической среде. Он отлично справляется с решением проблем «последнего километра» и призван разгрузить дороги города: когда необходимо преодолеть небольшое расстояние. На нем можно добраться от дома до метро (даже взять с собой в подземку), от метро до офисного центра. Но важно соблюдать определенные меры безопасности и условия, - напомнили в пресс-службе «Делисамокат».

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСАМОКАТАМИ В АРЕНДУ:

- услугой поминутной аренды могут воспользоваться только совершеннолетние. Передавать самокат детям или ездить на нем вместе с ребенком (как часто это делают на мускульных самокатах) - категорически запрещено;

- кататься рекомендуется по велодорожкам, а при их отсутствии – крайняя правая полоса (если она не занята);

- как и велосипеды, они не должны ехать по тротуарам. Но если вы все же едете по тротуару, на переходе через дорогу обязательно нужно сойти;

- ни в коем случае не прыгать с бордюра;

- в метрополитен вход с электросамокатом разрешен. Однако, кататься на нем там строго запрещено;

- велошлем, как элемент защиты, мера очень желательная, но всегда остается на усмотрение пользователя.