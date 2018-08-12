Парку Горького 90 лет: праздновать будут с 25 августа по 2 сентября

СЕГОДНЯ 20:27 2018-08-12T20:27:29+03:00

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Здесь было колесо обозрения, «американские горки», москвичи помнят платный вход за 50 рублей, а кто-то и вовсе, что на месте нынешнего Парка Горького была свалка. Это теперь история, многолетняя. Парку Горького 12 августа исполняется 90 лет. Но не спешите бежать на День рождения — празднования начнутся с 25 августа по 2 сентября, когда москвичи вернутся из отпусков.

- Мы решили устроить большой семидневный праздник под названием «90 лет Парку Горького», потому что для каждого парк свой. Кто-то приходит сюда заниматься спортом на лужайках, кто-то – поучаствовать в пленэре, кто-то – послушать концерт любимой группы, - говорит Марина Люльчук, директор Парка Горького.

Семь фестивальных дней будут посвящены искусству, детям, доброте, спорту, театру, музыке и знаниям. Полная программа гуляний появится ближе к 25 августа, но уже известно о некоторых развлечениях и концертах. Вход на все мероприятия будет бесплатный.

- Фестиваль откроется 25 августа мультимедийным шоу на Голицынском пруду, которое будет посвящено истории Парка. Специально возведут понтон в виде числа «90». Шоу объединит в себе элементы классического и иммерсивного театра. На сцену поднимется хор из 200 человек, драматические актеры, а также артисты оперы и балета, среди них – сопрано Большого театра Анна Аглатова, - рассказали в пресс-службе Парка Горького.

У Главного входа 25 и 26 августа команда парфюмеров Liquid Theater покажет уличный спектакль. В День театра, 30 августа, со спектаклем «Полночный баланс» в парке выступят лауреат «Золотой Маски» Антон Адасинский и его труппа DEREVO. Артисты покажут элементы танца и клоунады на песчаном пляже Пионерского пруда. Фортепианный концерт на трех роялях состоится 31 августа. На Пушкинской набережной 1 сентября также будет много музыки — играть будут электронные музыканты из Москвы и Санкт-Петербурга. Должно прийтись по вкусу и выступление мадридской инди-рок-группы Hinds. Фестиваль завершится 2 сентября концертом в чаше Центрального фонтана.