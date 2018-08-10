В Москве открыл проспект Лихачева и путепровод через МЦК на ЗИЛе

СЕГОДНЯ 12:40 2018-08-10T12:52:59+03:00

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Заброшенная промзона ЗИЛ превращается в элитный квартал. Сначала здесь появилась ледовая арена, позже бассейн, строятся жилые дома и офисы, организована транспортная доступность - открыта станция МЦК "ЗИЛ". А 10 августа мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый проспект Лихачева с путепроводом через МЦК.

- На месте старой промзоны ЗИЛ формируется новое ядро развития. Рядом огромный спортивный кластер, технопарк, комплексная жилая застройка, строится крупнейший детский тематический парк "Остров мечты". Сегодня здесь построена первая магистраль этой новой комплексной территории, - сказал мэр города.

Чтобы сохранить память о директоре ЗИЛа Иване Лихачеве новая магистраль получила его имя. Проспект Лихачева пересекает МЦК, поэтому вместе с дорогой была построена эстакада. Общая длина проспекта порядка 3 км - от набережной Марка Шагала до станции метро "Технопарк". Новая дорога возьмет на себя основные потоки автотранспорта, разгрузив набережные и местные улицы.

Но и в целом новые улицы на ЗИЛе - уже не только имена и планы, но и реальность. В настоящее время построено 4,7 км дорог, в их числе автодорожный путепровод через МЦК и проспект Лихачева, улица Братьев Рябушинских, дороги для ТПУ "ЗИЛ".

- Также формируется и общественная инфраструктура - первоклассный парк. В скором времени появятся новые набережные, - сказал о развитии района Сергей Собянин.

Гулять можно будет у воды на Крутицкой набережной. А уже можно погулять в новом парке "Тюфелева роща". Он был разработан голландско-американским ландшафтным дизайнером Джерри Ван Эйком. В парке высажено порядка 3500 деревьев и кустарников, в их числе сосна, липы, дуб, розы. Здесь же нашлось место для кафе, ресторанов.

Проспект Лихачева пересекает МЦК, поэтому вместе с дорогой была построена эстакада.Фото: Алиса ТИТКО

- В Москве создается не так много парков на ровном месте. Можно привести пример "Зарядья". А здесь в промзоне создали "здоровую" территорию, где смогут гулять.

Тему конвейера завода архитектор решил оставить в виде арт-объекта. Пергола длиной 1,3 км представляет собой и крытую прогулочную зону, и смотровую площадку. Еще одна фишка парка - пруд глубиной местами до двух метров с прозрачной водой. Эффект "голубой лагуны" стал возможен благодаря многоступенчатой системе очистки. Вода проходит через фильтры с песком. Рядом с прудом обустроена детская площадка, в горки будут встроены искусственные холмы.