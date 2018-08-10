2018-08-10T15:12:10+03:00
Общество

Московский НПЗ снижает воздействие атмосферу столицы

Ситуация на предприятии будет и дальше меняться в лучшую сторону
Ирина ПЕТРОВА
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Московский нефтеперерабатывающий завод.Московский нефтеперерабатывающий завод.
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Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ) в Капотне на 50 процентов снизил воздействие на окружающую среду за счет запуска новых установок. Такие цифры прозвучали во время встречи кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина с экспертным сообществом в своем избирательном штабе.

- Сегодня МНПЗ уже не такой, какой был в 2010 - 2011 году, - сказал Сергей Собянин. - Провели значительную реконструкцию. И сегодня выбросы уже снизились в два раза. Но тем не менее работы еще много.

Напомним, Московский нефтеперерабатывающий завод - крупнейший поставщик битумов для строительства дорог в России и крупнейший налогоплательщик среди промышленных предприятий столицы. Сейчас завод ежегодно перерабатывает более 10 миллионов тонн нефти. На предприятии производятся 30 видов продукции, в первую очередь, высококачественный бензин, дизельное и авиатопливо.

С 2013 года выпускаемая продукция соответствует экологическому стандарту «Евро-5». Доля МНПЗ на рынке экотоплива столичного региона больше 35 процентов.

Ключевым событием 2018 года для МНПЗ станет завершение строительства комбинированной установки переработки нефти «Евро+». Это высокотехнологичный комплекс, который заменит пять установок предыдущего поколения, увеличит энергоэффективность предприятия, надежность снабжения столицы топливом, дополнительно снизит воздействие на окружающую среду.

По словам Собянина, с учетом больших инвестиционных ресурсов и сроков динамики реализации проектов ситуация на МНПЗ будет меняться в лучшую сторону и дальше, причем кардинально. Кроме того, он напомнил, что в 2013 году Московский НПЗ помог городу первым в России перейти на потребление топлива экологического класса Евро-5. Это позволило добиться значительного положительного эффекта.

По данным Роспотребнадзора по Москве, переход на экологичные виды топлива в столице позволил снизить выбросы загрязняющих веществ от автомобилей на 35 процентов.

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО

В 2017 году на МНПЗ запустили биологические очистные сооружения для сточных вод «Биосфера». Это уникальное экологическое сооружение, не имеющее аналогов в нашей стране. Проект был разработан в России на основе передовых для отечественной нефтепереработки технологий. Более 50 процентов оборудования - российского производства. На открытии побывал Сергей Собянин.

- Эта установка будет обеспечивать полную очистку воды, так что стоки будут вообще чище, чем сегодня в Москве-реке, - отметил Собянин во время осмотра предприятия. - Жители говорят, что за счет того, что был введен ряд новых установок, воздух вокруг Капотни тоже улучшился, и просят не останавливать эту программу, реализовать ее в ближайшие годы, для того чтобы Московский НПЗ был одним из самых лучших в мире по экологии».

Собянин поблагодарил сотрудников за то, что завод выполняет свои обязательства. «Биосферу» отметили и многочисленные эксперты. Новой установке присвоено звание лауреата независимой премии в области экологии, энерго- и ресурсосбережения Eco Best Award-2018.

Экспертное жюри отметило «Биосферу» Московского НПЗ в номинации «Лучший инфраструктурный проект».

Комплекс «Биосфера» стал важной частью программы экологической модернизации МНПЗ, которую с 2011 года ведет «Газпром нефть». Установка повысила эффективность очистки сточных вод до 99,9 процентов, а также позволила МНПЗ перейти на практически замкнутый цикл водопотребления. Благодаря новому комплексу завод более чем в 2,5 раза сократил потребление речной воды и в три раза - объем сточных вод, снизив нагрузку на городские очистные сооружения.

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