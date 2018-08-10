СЕГОДНЯ 19:20 2018-08-10T19:26:41+03:00

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Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) попросили руководство «женского» СИЗО №6 в Печатниках уделить особое внимание безопасности сестер Хачатурян. Напомним, 19-летнюю Крестину, 18-летнюю Ангелину и 17-летнюю Марию обвиняют в убийстве отца.

Покойного Михаила Хачатяруна знакомые называли «смотрящим от воров». Считается, что у него были широкие знакомства в криминальном мире. Он регулярно приезжал в российские колонии с гумпомощью для заключенных - передавал продукты питания, сигареты, деньги. По некоторым данным, по зонам Хачатурян ездил по поручении неких воров в законе. Поэтому общественники считают, что криминальные друзья погибшего могут попытаться отомстить его дочерям...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/662368" frameborder="0"></iframe> Три сестры убили отца.36 ударов ножом - в шею, живот и сердце... Сёстры-подростки убили отца-тирана.

Сейчас сестры находятся в карантине. В ближайшие дни их должны будут перевести в обычные камеры. При этом по законы они не могут находится в одних и тех же помещениях. Иначе фигуранты одного и того же уголовного дела могут свободно договориться о деталях в своих показаниях.

Общественники считают, что в СИЗО сестер Хачатурян могут попытаться убить

- В московских СИЗО сейчас уже почти во всех камерах установлены видеокамеры, - рассказал «КП» представитель ОНК. - Мы попросили руководство изолятора непременно перевести сестер Хачатурян в такие помещения. Чтобы за ними велось круглосуточное видеонаблюдение. (В специальной комнате за мониторами с «картинкой» из камер 24 часа в сутки следят специальные сотрудники ФСИН, - Авт.). Это вопрос безопасности.

Напомним, 20 августа в Мосгорсуде адвокаты Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян будут обжаловать решение об их аресте. Защита сестер настаивает на домашнем аресте.

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Ровно две недели назад на севере Москвы три сестры-погодки (17, 18 и 19 лет) забили до смерти собственного отца. Сейчас Мария, Ангелина и Крестина в СИЗО, ждут пересмотра решения об аресте. И хотя по закону назвать их убийцами можно только после решения суда, арестантки хором признаются: да, полосовали ножом и колотили молотком до последнего вздоха. Всем трем предъявлено обвинение по статье «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Наказания жестче, чем за такое, в российском Уголовном кодексе не существует. Мужчинам - вплоть до пожизненного срока, женщинам - до 20 лет. Но интернет-пользователи горой встали на защиту троицы: в соцсетях поклонники сестер восторгаются их красотой и решимостью... (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сестры Хачатурян, убившие своего отца, в СИЗО будут учиться и сдавать ЕГЭ

СИЗО №6. В простонародье просто «шестерка» - женский изолятор. Сюда, на Шоссейную улицу, Марию, Ангелину и Кристину Хачатурян привезли в четверг, 2 августа, после заседания суда уже поздно ночью, около 1:30.

- Мы еще долго были в самом суде. Потом машина развозила по изоляторам всех других арестованных. Нас почти в самом конце, - рассказали девочки ответственному секретарю ОНК Ивану Мельникову. Он был с проверкой в этом изоляторе в воскресенье и застал там девочек Хачатурян.

Все три сестры сейчас находятся в специальном карантинном блоке. Такой порядок для всех вновь поступивших. И все в разных камерах (подробности)

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Мы сидим в коридоре на последнем этаже Останкинского суда. Аурика забилась в самый дальний угол. Внизу, на четвертом, шло заседание. В «аквариуме» в это время ее средняя и старшая дочь Ангелина. Следом будет Кристина.

- Я не знаю, что говорить. Я боюсь камер, журналистов, всех, - хрупкая 39-летняя Аурелия действительно выглядит затравленно. Но слез нет, видимо, на них уже не хватает сил. – К старшим девочкам меня не пускают, только к Марии, она же несовершеннолетняя. Вы не знаете, это нормально? Я же мать, почему мне нельзя? (подробности)

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