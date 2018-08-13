Бесплатные пункты зарядки гаджетов в Москве: В метро, на вокзале, в парке и МФЦ

СЕГОДНЯ 16:16 2018-08-13T16:32:17+03:00

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«Абонент временно недоступен». Наверное, мобильник "едет" в метро или специально отключен. Бывает и так, что просто разрядился. Для тех, кто всегда хочет оставаться на связи, по всей Москве открывают пункты зарядки гаджетов. Большинство розеток бесплатные. В некоторых местах, например, в салонах сотовой связи за услугу нужно выложить примерно 50 - 60 рублей. Обратите внимание: кабель USB и адаптер питания в основном придется использовать свой, поскольку в точках зарядки обычно есть только розетки или USB-разъемы.

«Комсомолка» выяснила, где можно «оживить» отключившийся не кстати телефон или планшет.

1. Метро и МЦК

В вестибюлях многих станций, а также в вагонах поездов «Москва» в метро и в «Ласточках» на МЦК работают бесплатные USB-розетки. В подземке, к примеру, на входе на станции «Митино», «Деловой центр», «Цветной бульвар», «Новокосино», «Спартак», «Пролетарская», «Жулебино» (полный список ). На станциях МЦК на каждой стойке для зарядки гаджетов выделены 16 USB-выходов и восемь розеток с напряжением 220 вольт. Рядом стоят скамейки для пассажиров. Такие места есть, например, на «Коптево», «Площади Гагарина», «Шелепихе», «Андроновке» (полный список - на сайте мэра Москвы).

2. Остановки общественного транспорта

На благоустроенных улицах в центре и на окраинах столицы обычные остановки наземки заменили современными павильонами с тревожными кнопками, световыми табло и картами города, Wi-Fi и бесплатными USB-портами для зарядки телефонов. Такие остановки есть на Тверской улице, Ленинградском и Рязанском проспекте, Варшавском и Каширском шоссе, на Садовом и Бульварном кольцах.

3. Автобусы

В новых городских автобусах в центре Москвы можно бесплатно подключиться к USB-разъемам в виде небольших синих коробочек. Они находятся прямо на поручнях рядом с сиденьями в середине и конце салона. К примеру, такие навороченные автобусы ездят по маршрутам № 79 от стадиона «Лужники» до Савеловского вокзала и № 243 от «Москва-Сити» до метро «Охотный ряд».

4. Центры госуслуг «Мои документы»

В некоторых МФЦ стоят колонны для зарядки с разъемами для разных моделей мобильных телефонов и планшетов. При этом можно не волноваться за сохранность своих гаджетов. Ставите мобильник на зарядку, запираете ячейку на электронный ключ и спокойно оформляете необходимые документы. Такая бесплатная услуга действует, например, в центрах «Мои документы» в Пресненском районе, Северном Бутове, а также во флагманских МФЦ в торгово-развлекательных центрах «Афимолл» в «Москва-Сити» и «Спектр» около метро «Теплый Стан».

5. Парки

В парке Горького розетки вмонтированы в деревянные лавочки на Фонтанной площади, а также на набережной Голицынского пруда. В «Сокольниках» - стойки на 4-м Лучевом просеке между Фонтанной площадью и Аллеей арок.

На ВДНХ - в павильоне «Место встреч», где могут отыскать друг друга потерявшиеся на выставке, а также в инфоцентре на главной аллее, справа от центрального входа.

В парке «Зарядье» пока можно бесплатно зарядить гаджеты только в павильоне «Медиацентр», у дальней стены холла. Но в скором времени в парке появятся станции питания для мобильников.

6. Вокзалы и аэропорты Москвы

На всех железнодорожных вокзалах столицы работают бесплатные стойки с USB-разъемами для зарядки телефонов. Их можно найти в залах ожидания.

В публичной зоне терминалов «Шереметьево-2» (F) и E стойки для зарядки гаджетов находятся на уровнях вылета и прилета. В «Домодедово» - в каждой зоне ожидания. В аэропортах напоминают, что эти стойки с розетками можно использовать только для заряда аккумуляторных батарей (розетки с заземлением 220 В, разъемы USB). Здесь запрещено подключать бытовые электронагревательные приборы - кипятильник, электрический чайник, фен.

ЧТО ЕЩЕ

- Салоны сотовой связи.

Практически в любом магазине, где продают гаджеты, можно зарядить мобильник. Но услуга чаще всего платная - примерно 50 - 60 рублей.

- Кафе или рестораны.

Самый быстрый способ - зайти в любую кофейню, ресторан или кафешку и просто подключиться к свободной розетке. Но при этом придется заказать еду или хотя бы чашку кофе. Обратите внимание: в некоторых ресторанах действует запрет на зарядку телефонов посетителями. А в других вам могут предложить на время переносное зарядное устройство бесплатно или за деньги. Поэтому заранее уточняйте у персонала.

- Магазины.

Часто разные магазины, как отдельно стоящие, так и в крупных торговых центрах, ставят около касс станцию для зарядки телефона. Пока посетитель занят покупками, мобильник «питается». Такую услугу можно бесплатно получить, к примеру, в книжном магазине «Москва» на Тверской улице.