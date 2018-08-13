Новые станции Сокольнической линии метро Москвы: Как старинные вокзалы в Лондоне и Нью-Йорке

СЕГОДНЯ 17:12 2018-08-13T17:21:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Сокольническая линия метро все дальше уходит за МКАД, в Новую Москву. Новый участок красной ветки длиной около 11 километров протянется от действующей станции «Саларьево» до строящейся конечной станции «Столбово» в районе Коммунарки. На нем разместят

Дизайн двух наземных станций на этом отрезке - «Филатов луг» и «Прокшино» - утвердили в Москомархитектуре. Их уже строят на юго-западе столицы, недалеко от автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное». Как ранее сообщил мэр Сергей Собянин, все основные строительные работы планируется завершить в ближайшее время. Фишкой обеих станций станут... потолки.

Проект станции "Филатов луг". Фото - пресс-служба Москомархитектуры.

- Потолочное пространство на станциях «Прокшино» и «Филатов луг» будет высотой почти 10 метров, - рассказал сайту мэра Москвы mos.ru главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. - Для сравнения: средняя высота потолка станции небольшого заложения - не более пяти метров. В мировой практике к подобным архитектурным решениям, как правило, обращаются при строительстве вокзалов.

Проект станции "Прокшино". Фото - пресс-служба Москомархитектуры.

По его словам, проектировщики станций метро в Новой Москве взяли за основу архитектуру вокзалов, построенных в конце ХIХ - начале ХХ века. Среди них - Ватерлоо в Лондоне (открылся в 1848 году), Пенсильванский вокзал в Нью-Йорке (1910) и Киевский вокзал в Москве (1918). Все они находятся в зданиях с высокими сводами и прозрачными стенами. К примеру, перрон на Киевском вокзале «спрятан» под воздушными прозрачными арками.

Новые станции строят на юго-западе столицы недалеко от автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное». Фото - пресс-служба Москомархитектуры.

Платформы станций «Прокшино» и «Филатов луг» сделают закрытыми. Путевые стены построят из стеклянных панелей, через которые платформу будут освещать солнечные лучи. Перроны оформят в бело-сером цвете, а выходы и кассы - в ярко-красном и желтом.

ТТХ

«ПРОКШИНО»

ГДЕ НАХОДИТСЯ СТАНЦИЯ: в Новой Москве, около деревни Прокшино, недалеко от пересечения магистрали Солнцево- Бутово-Видное с трассой «Мамыри-«Солнцево-Бутово- Видное»-«Пенино-Шарапово».

ВЕСТИБЮЛИ: один наземный в центре платформы, с выходами на обе стороны магистрали Солнцево-Бутово-Видное, к будущим жилым кварталам и остановкам общественного транспорта.

СКОЛЬКО ПАССАЖИРОВ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ: 100 тысяч человек в сутки, в утренние часы пик - 10 тысяч человек в час.

КОГДА ОТКРОЮТ: ориентировочно в 2020 - 2022 году.

«ФИЛАТОВ ЛУГ»

ГДЕ НАХОДИТСЯ СТАНЦИЯ: в Новой Москве, около садоводческого товарищества «Филатов луг», недалеко от примыкания к автодороге Солнцево-Бутово-Видное трассы «Мосрентген-Зименки».

ВЕСТИБЮЛИ: один наземный в центре платформы, с выходом к поселку Филатов луг.

СКОЛЬКО ПАССАЖИРОВ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ: 140 тысяч человек в сутки, в утренние часы пик - 13,9 тысяч человек в час.

КОГДА ОТКРОЮТ: ориентировочно в 2020 - 2022 году.