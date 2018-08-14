Самолет с 500 пассажирами, у которого в небе отказал двигатель, экстренно сел во Внуково

СЕГОДНЯ 13:53 2018-08-14T14:02:13+03:00

Как сообщили в “России”, безопасности пассажиров ничего не угрожало Фото: ТАСС

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Экстренную посадку в аэропорте “Внуково” совершил Боинг 747 - у огромного лайнера с 500 пассажирами на борту отказал один из двигателей. Рейс под номером FV 5712 принадлежит авиакомпании “Россия”.

В итоге самолет сел в штатном режиме. Как сообщили в “России”, безопасности пассажиров ничего не угрожало.

- На рейсе произошло нарушение штатной работы одного из двигателе, и экипаж сам принял решение его отключить, - объяснили в пресс-службе авиакомпании. - Вы понимаете, это такая махина, что если один из четырех двигателей отключен - это даже незаметно.

Лайнер благополучно приземлился в столичном аэропорту в 13.01 по московскому времени. Спасательные отряды обследовали борт, видимых повреждений нет, пострадавших нет, опасных веществ также не обнаружено. И судя по электронному табло, пассажиры уже получают свой багаж.