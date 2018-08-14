Проезд в электробусах в Москве сделают бесплатным на месяц

СЕГОДНЯ 17:33 2018-08-14T17:39:24+03:00

Электробусы станут появляться на дорогах столицы в дополнение к троллейбусам, а не вместо них. Фото: Алиса ТИТКО

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С 3 сентября, то есть в первый день нового учебного года, на улицах Москвы появятся первые электробусы. Как и при запуске Московского центрального кольца (МЦК), до 3 октября этого года проезд на них будет бесплатным. Такое решение принял сегодня, 14 августа, мэр Сергей Собянин на заседании президиума столичного правительства.

В мэрии уточнили, что электробусы станут появляться на дорогах столицы в дополнение к троллейбусам, а не вместо них. Новый общественный транспорт будет экологически чистым, менее шумным и более комфортным. В салонах - климат-контроль, Wi-Fi, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, низкий пол.

Электробус использовать для городского бюджета выгоднее, поскольку на 10 процентов снизятся затраты на эксплуатацию. Кроме того, новинка не требует сложного технического обслуживания (срок службы - 15 лет на условиях сервисного обслуживания). Этот транспорт поможет снизить вредные выбросы. А уровень шума и вибрации в салоне на 30 процентов будет меньше, чем в автобусах. До 2020 года город закупит 900 электробусов. С 2021 года Москва перестанет закупать дизельные автобусы.

В июле этого года на Международном экспертном совете по транспортным вопросам заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов назвал список троллейбусных маршрутов, на которых могут появиться первые электробусы (см. «Конкретно»). На некоторых из них будет курсировать только электротранспорт, на других - и автобусы, и электробусы. Проезд на них будет стоить так же, как по всей наземке. В салон можно пройти по обычным билетам, социальной карте москвича или «Тройке».

Кстати, сегодня же Сергей Собянин напомнил, что с 1 сентября этого года на всех маршрутах наземки в Москве уберут турникеты. Для этого сейчас закупают новые валидаторы и обучают дополнительных контролеров. Напомним, с начала 2018 года турникеты исчезли из более чем тысячи автобусов большой вместимости и трамваев.

КОНКРЕТНО

На этих маршрутах в Москве поедут первые электробусы

- № 7 «Станция метро «Парк Победы» - кинотеатр «Ударник»;

- № 34к «Улица Кравченко - Киевский вокзал;

- № 36 «ВДНХ (южная) - Бескудниковский переулок»;

- № 42 «Рижский вокзал - станция метро «Динамо;

- № 73 «ВДНХ (южная) - 6-й микрорайон Бибирева»;

- № 76 «Улица Холмогорская - станция метро «ВДНХ»;

- № 80 «Осташковская улица - 6-й микрорайон Бибирева»;

- № 83 «Уссурийская улица - Преображенская площадь».

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