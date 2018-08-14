Николай Патрушев: Каждый 13 житель Москвы - иностранец, а каждый четвертый из них нелегал

СЕГОДНЯ 18:12 2018-08-14T18:11:20+03:00

За последние полтора года в Центральном федеральном округе зарегистрировано более 27 тысяч преступлений совершенных мигрантами

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"В регионах Центрального Федерального округа (ЦФО) каждый четвертый иностранный гражданин не имеет документов на право пребывания в нашей стране, либо его документы просрочены, а в столичном регионе (в Москве насчитали всего 2 миллиона мигрантов - прим.авт.) каждый 13-й житель является иностранцем", - заявил глава Совета Безопасности России Николай Патрушев на выездном заседании в Орле.

Из доклада руководителя Совбеза выяснилось, что в ЦФО из 4 миллионов иностранцев - 930 тысяч - нелегалы, которые попадали в Россию по уже выявленным 40 каналам незаконной миграции.

"Конечно, в Россию они приезжают не для того, чтобы преступать закон. Но статистика пугающая: за последние полтора года в округе зарегистрировано более 27 тысяч совершенных иностранцами преступлений. Подавляющее большинство приезжают в поисках работы. Но не все ее находят. Вот и встают на криминальный путь", - констатировал бывший глава ФСБ России.

По данным выступающего большая часть преступлений была зафиксирована с Воронежской, Калужской, Рязанской, Ивановской и Смоленской областях, где "сформировался теневой "бизнес", который строится на дешевой, низкоквалифицированной рабочей силе". Патрушев отметил, что в Туле и Калуге мигрантов продолжают селить в "резиновых квартирах", а в Тульской и Орловской областях и вовсе уже обнаружены моноэтнические села, где живут исключительно иностранцы.

- Наметилась тревожная тенденция оттока трудовых ресурсов из регионов Центральной России, - отметил полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев. - Коренные жители уезжают на заработки, прежде всего, в Москву и Подмосковье, а их рабочие места занимают иностранцы, происходит замещение кадров.

- Неконтролируемые миграционные процессы угрожает общественной безопасности. Вопрос нейтрализации угроз национальной безопасности в миграционной сфере должен постоянно находится в зоне особого внимания, - подытожил Николай Патрушев.

Тему миграционного контроля поднял во вторник на заседании Национального антитеррористического комитета и действующий глава ФСБ России Александр Бортников. Он распорядился принять дополнительные меры по недопущению террористических проявлений в Северо-Западном федеральном округе, повысить эффективность проводимой в субъектах профилактической работы с учетом того, что международные террористические организации, используя миграционные потоки и возможности сети "Интернет", пытаются создавать свои ячейки на территории страны. Террористы нацеливают мигрантов на объекты ядерной промышленности.

Полицейским заниматься профилактикой преступлений в условиях либерализации миграционного законодательства становится все сложнее. Да сил не прибавляется. В ходе совещаний выяснилось, что в Липецкой и Тверской областях не хватает инспекторов и мобильных комплексов автоматизированной дактилоскопической информационно-поисковой системы "Папилон". Без этой системы у силовиков уходит слишком много времени на установления личности иностранцев, которые, чтобы уйти от ответственности прячут свои документы.

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