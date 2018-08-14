Мэр Москвы Сергей Собянин: Иностранные таксисты должны получать российские права

СЕГОДНЯ 20:41 2018-08-14T21:11:31+03:00

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Бывает, вызовешь машину, а водитель по-русски ни бе ни ме: название улицы в навигатор сказать не может и как только катается по столице? Проблема эта с бородой - вот уже несколько лет ее решают чиновники всех мастей. Да только иностранцев-грамотеев, которые бы ориентировались в городе и понимали дорожные знаки, больше не становится. О том, что пора менять законодательство, во вторник заявил Сергей Собянин. По мнению градоначальника, иностранные водительские удостоверения «не всегда выданы адекватно», а это дополнительный риск для пассажиров.

- Было бы правильно включить в федеральный закон требование, чтобы в такси могли работать только водители с российскими правами, - считает мэр. - Пока же этого нет, агрегаторы могли бы указывать в мобильном приложении, какие права у водителя, который берет заказ. Тогда люди сами смогут решать, хотят они ехать с водителем, у которого права не наши, или нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин.Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Комсомолка» разбиралась, как сейчас обстоят дела в сфере такси и что изменится для водителей, а главное - для нас, пассажиров.

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ - ИНОСТРАНЕЦ

Около 50% всех московских таксистов - иностранцы. И это после «чистки» летом 2017-го, когда вступил в силу закон, обязавший приезжих бомбил пересдавать на права в России. Мера оказалась радикальной: тысячи иностранцев потеряли право работать извозчиками. Пришлось спешно исправлять: сначала добро на национальные права дали белорусам, затем киргизам - у них русский язык имеет статус официального. Возможно, в скором времени в число счастливчиков войдут и товарищи по Евразийскому экономическому союзу - Армения и Казахстан.

- Когда законопроект только обсуждался в Госдуме, мы были за полный запрет водителей такси с правами других стран, - говорит зампредседателя межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков. - Если ты хочешь зарабатывать на территории России - будь добр, иди и сдавай на российские права. Мы же видим аварийную ситуацию. Почему в Германии любой приезжий, желающий работать в такси, обязан пересдавать экзамен на знание теории и вождение, а у нас - нет?

В итоге после принятых мер отсеялось около 20% водителей. Часть бомбил пересдали экзамен: если в 2016-м, по данным ГИБДД, иностранные права на российские поменяли 49,6 тысячи человек, то в 2017-м - 74,2. Но были и такие таксисты, кто просто начал скупать липовые права. Причем не российские.

А ЧЕМ ТАДЖИК НЕ КИРГИЗ?

- В прошлом году в центре Москвы водитель Яндекс.Такси насмерть сбил женщину и сбежал, - напоминает эксперт общественного движения «Синие ведерки» Елена Гращенкова. - По документам в таксопарке он числился как гражданин Киргизии, получивший там же права. А когда его задержали, оказалось, что лихач из Таджикистана. И даже после смертельного ДТП купил очередные фальшивые киргизские права и продолжал работать в такси.

На допросах Бахриддин Сабиров рассказал полицейским, что покупка документов каждый раз обходилась ему в 20 тысяч рублей. Сейчас он сидит - получил три года колонии.

- Общих баз у стран СНГ нет - это большая проблема, - признает автоэксперт Игорь Моржаретто. - При приеме на работу нельзя проверить, получал человек права или ему их просто нарисовали. Крупные компании заставляют водителей проходить переобучение. А агрегаторы такси не заморачиваются: им достаточно любой бумажки.

ХАТА С КРАЮ

Решаю проверить, сложно ли мигранту после всех законодательных новшеств устроиться на работу. Звоню в таксопарк, сотрудница перечисляет: график - сутки через сутки или сутки через двое. Официального оформления нет. Никакой трудовой книжки, соцпакета и отпуска. С тобой просто подписывают договор.

Вру, что у меня армянские права.

- Это проблема, - вздыхает женщина. - В «Гет Такси» с такими точно не возьмут. А вот в Яндекс, Убер можно попробовать...

- На самом деле эти так называемые агрегаторы не несут никакой ответственности, - продолжает Елена Гращенкова. - Им вообще все равно, что за водители к ним подключаются. Если с вами что-то произойдет в поездке, крайним останется частник-таксист. Таксопарк тоже окажется в стороне.

Очевидно, что на рынке давно пора наводить порядок. Но при этом нужно быть готовым к тому, что полный запрет водителей с иностранными правами сделает услуги перевозчиков дороже: эксперты не исключают, что в полтора-два раза.

- И так таксисты немного зарабатывают: сейчас, чтобы себе хоть что-то оставалось, нужно пахать за рулем по 12 - 14 часов в сутки! - говорит Андрей Попков. - А до этого ты тупо оплачиваешь услуги агрегаторов, аренду машины, бензин. А если введут запрет иностранных прав - это дополнительные расходы.

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