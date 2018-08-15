Кредит с гарантией

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-15T02:26:14+03:00

Балет входит в программу школы как для девочек, так и для мальчиков. Фото: Международная Английская школа науки и технологии

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Все больше представителей столичного малого и среднего бизнеса пользуются обширной линейкой мер поддержки от города, объединенных названием «Московский предприниматель». С их помощью можно решить широкий круг вопросов, с которыми деловое сообщество сталкивается ежедневно. Например, банки весьма неохотно кредитуют малый бизнес. Вот крупный и средний - да, а с «малышами» ситуация не так хороша, как хотелось бы. На помощь деловым людям приходит Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, который помогает брать деньги в банках. О том, как это происходит, расскажем на примере московского предпринимателя, открывшего частную школу.

ВОПЛОЩАЯ МЕЧТУ

Виктория Прозирай, многие годы успешно руководившая частным детским садом на западе столицы, мечтала открыть Международную английскую школу науки и техники. В 2015 году мечта осуществилась. Городские власти передали предпринимателю здание в Лефортове по льготной программе «1 рубль за квадратный метр», а также помогли в получении кредита.

- Учредители школы предоставили банку для получения кредита личное имущество в залог, но его не хватило, - вспоминает Виктория Тарасовна. - В столичном Департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства откликнулись на запрос и свели со своей подведомственной организацией - Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы.

Фонд выступает поручителем за малые компании перед банком. Виктория Прозирай вспоминает, что там запросили лишь самые необходимые документы, доказывающие платежеспособность клиента (например, банк требовал гораздо больше бумаг). На оформление всех процедур ушло меньше месяца.

Обычно предприниматели самостоятельно обращаются в банки-партнеры фонда, подают документы, а в случае необходимости кредитор сам направляет в фонд заявку на поручительство и тот же пакет документов, который уже принес заемщик. Далее фонд принимает решение по заявке за три рабочих дня и в положительном случае стороны подписывают трехсторонний договор поручительства, после чего кредитор перечисляет средства заемщику. Кроме того, предприниматели могут подать заявку на поручительство непосредственно в фонд, а также в Центры услуг для бизнеса в каждом из округов Москвы.

11 МИЛЛИАРДОВ ЗА ПОЛГОДА

За время работы Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы выдано около 10 тысяч поручительств на сумму более 65 млрд. рублей, что позволило малым и средним предпринимателям города привлечь у банков больше 125 млрд. рублей. Причем за первое полугодие 2018 года московские предприниматели привлекли 11 млрд. рублей благодаря программе поддержки Московского гарантийного фонда, что практически вдвое больше, чем за тот же период прошлого года.

- Поручительства Московского гарантийного фонда весьма привлекательны для кредиторов при сделках с предпринимателями, так как фонд в случае дефолтов безукоризненно выполняет взятые обязательства. Фонд успешно работает с разными по капиталу банками, но крупные, безусловно, наша опора. Считаю, что вторая половина года будет не менее удачной, - пояснил руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин.

Виктория Прозирай получила на развитие образовательного проекта от банка необходимую сумму. Здание ремонтировали полтора года. Первые ученики в обновленное и оснащенное всем самым необходимым оборудованием учебное заведение пришли в 2017 году.

Директор говорит, что школа следует английскому национальному учебному плану Англии и Уэльса, уделяя особое внимание науке, технике, инженерии и математике. Язык обучения и общения в учебном заведении - английский.

- Дети любят учиться через практику, это идеальный способ понять мир вокруг себя, - пояснила Виктория Прозирай. - Кроме того, позитивный научный опыт в ранние годы мотивирует совершенствоваться не только в старших классах школы, но и на протяжении всей карьеры.