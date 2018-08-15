2018-08-15T02:26:14+03:00
Общество

Кредит с гарантией

Власти столицы помогают людям с предпринимательской жилкой начать свое дело
Павел ЧЕРНЫШОВ
Поделиться:
Балет входит в программу школы как для девочек, так и для мальчиков. Фото: Международная Английская школа науки и технологииБалет входит в программу школы как для девочек, так и для мальчиков. Фото: Международная Английская школа науки и технологии
Изменить размер текста:

Все больше представителей столичного малого и среднего бизнеса пользуются обширной линейкой мер поддержки от города, объединенных названием «Московский предприниматель». С их помощью можно решить широкий круг вопросов, с которыми деловое сообщество сталкивается ежедневно. Например, банки весьма неохотно кредитуют малый бизнес. Вот крупный и средний - да, а с «малышами» ситуация не так хороша, как хотелось бы. На помощь деловым людям приходит Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, который помогает брать деньги в банках. О том, как это происходит, расскажем на примере московского предпринимателя, открывшего частную школу.

ВОПЛОЩАЯ МЕЧТУ

Виктория Прозирай, многие годы успешно руководившая частным детским садом на западе столицы, мечтала открыть Международную английскую школу науки и техники. В 2015 году мечта осуществилась. Городские власти передали предпринимателю здание в Лефортове по льготной программе «1 рубль за квадратный метр», а также помогли в получении кредита.

- Учредители школы предоставили банку для получения кредита личное имущество в залог, но его не хватило, - вспоминает Виктория Тарасовна. - В столичном Департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства откликнулись на запрос и свели со своей подведомственной организацией - Фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы.

Фонд выступает поручителем за малые компании перед банком. Виктория Прозирай вспоминает, что там запросили лишь самые необходимые документы, доказывающие платежеспособность клиента (например, банк требовал гораздо больше бумаг). На оформление всех процедур ушло меньше месяца.

Обычно предприниматели самостоятельно обращаются в банки-партнеры фонда, подают документы, а в случае необходимости кредитор сам направляет в фонд заявку на поручительство и тот же пакет документов, который уже принес заемщик. Далее фонд принимает решение по заявке за три рабочих дня и в положительном случае стороны подписывают трехсторонний договор поручительства, после чего кредитор перечисляет средства заемщику. Кроме того, предприниматели могут подать заявку на поручительство непосредственно в фонд, а также в Центры услуг для бизнеса в каждом из округов Москвы.

11 МИЛЛИАРДОВ ЗА ПОЛГОДА

За время работы Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы выдано около 10 тысяч поручительств на сумму более 65 млрд. рублей, что позволило малым и средним предпринимателям города привлечь у банков больше 125 млрд. рублей. Причем за первое полугодие 2018 года московские предприниматели привлекли 11 млрд. рублей благодаря программе поддержки Московского гарантийного фонда, что практически вдвое больше, чем за тот же период прошлого года.

- Поручительства Московского гарантийного фонда весьма привлекательны для кредиторов при сделках с предпринимателями, так как фонд в случае дефолтов безукоризненно выполняет взятые обязательства. Фонд успешно работает с разными по капиталу банками, но крупные, безусловно, наша опора. Считаю, что вторая половина года будет не менее удачной, - пояснил руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин.

Виктория Прозирай получила на развитие образовательного проекта от банка необходимую сумму. Здание ремонтировали полтора года. Первые ученики в обновленное и оснащенное всем самым необходимым оборудованием учебное заведение пришли в 2017 году.

Директор говорит, что школа следует английскому национальному учебному плану Англии и Уэльса, уделяя особое внимание науке, технике, инженерии и математике. Язык обучения и общения в учебном заведении - английский.

- Дети любят учиться через практику, это идеальный способ понять мир вокруг себя, - пояснила Виктория Прозирай. - Кроме того, позитивный научный опыт в ранние годы мотивирует совершенствоваться не только в старших классах школы, но и на протяжении всей карьеры.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сок или нектар: Роскачество рассказало, чем отличаются напитки в пакетах
Эксперты проверят несколько десятков различных пакетированных яблочных соков, чтобы узнать, все ли они натуральные. А пока рассказывают нам, в чем разница между пакетированными соками и нектарами
Новости 24
В Новой Москве пациентов принимают мобильные медицинские комплексы
На Северо-Восточной хорде запустят три новых участка
В Подмосковье задержали серийных грабителей
Более 50 бесплатных экскурсий проведут в Москве в преддверии Дня города
Москвичи чаще всего записываются к врачу через интернет и мобильные приложения
В Подмосковье около 13 тысяч человек обратились к медикам из-за укусов клещей
Бесплатные кинопоказы пройдут в 14 столичных парках
В Москве назвали лучшие строительные проекты 2017 года
Клад, найденный в Подмосковье, передали в Государственный исторический музей
В "Зарядье" москвичи активно занимаются сексом
«Сухой фонтан» запустили в парке «Ходынское поле» в Москве
В Подмосковье за сезон собрали около 1150 тонн клубники
В центре Москвы нашли артефакты XVII - XIX веков
В столице проходят публичные слушания по проектам планировки промзон
Более 1,8 тысяч пар приурочили свадьбу ко Дню города в Москве
На Волоколамском шоссе построят эстакаду
Во дворах жилых домов Москвы врачи проводят прием пациентов
При столкновении пяти машин в Подмосковье пострадали два человека
Новую станцию метро украсят историческими фотографиями
Велопрокат в Москве побил рекорд прошлого года
Водитель с топором набросился на таксиста в Подмосковье
В центре Москвы обновят деревянную усадьбу, пережившую пожар 1812 года
В столице сточные воды чистят с помощью водного гиацинта эйхорнии
Столичные поликлиники получили денежные гранты
Участникам реновации в Москве одобрили 55 заявлений на докупку жилья