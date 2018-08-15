Ливень стеной: Москву накрыл "апокалипсис"

СЕГОДНЯ 19:20 2018-08-15T19:50:46+03:00

Ливень на московских улицах, 15 августа 2018 г. ФОТО Михаил Терещенко/ТАСС

Вечером среду москвичи уже было засобирались домой с работы, как столицу накрыл настоящий апокалипсис: жуткий ливень, град, шквалистый ветер [фото, видео]

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Лило так, что улицы за окном не разглядишь, не то что дорогу к метро!

- Господи, а я машину под деревьями оставил! - хватались за голову москвичи.

О приближающемся к столице циклоне МЧС-ники говорили еще с утра: обещали и грозу, и шквалистый ветер до 17-22 метров в секунду. И начался армагедон еще в полдень: по столице прокатилась первая волна ливней и гроз. Но синоптики сразу предупредили - этим не ограничится.

wispa0202 #Стихия в городе #гроза

- Ближе к вечеру в Москве вновь появятся плотные грозовые облака. Под влиянием холодного атмосферного фронта ожидаются ливни с грозами и местами с градом, - сообщили в Гидрометцентре.

Тогда же власти Москвы выпустили предупреждение для владельцев ресторанов и кафе - попросили закрыть летние веранды.

vvolk1 Потом раздался страшный удар грома будто лето задумало покончить жизнь самоубийством. #осень#гроза#молния#москва#2018#лето#beautiful#time#best#удар#гром#погода#покалето#дождь#bye

mkp97 There will be rain #rain

Но несмотря на подготовку, разгул стихии для многих оказался неожиданным и устрашающим. В соцсетях жители столицы делятся жуткими кадрами:

tasha_abanina Гроза в центре была нереальная - с градом, ветром, громом и молнией.

- Погода в Москве - реально апокалипсис!

- Жуть, ливень стеной, с вкраплениями града, и молнии с громом - будто в соседнем дворе разрываются.

alex_nakagawa762 #Град #дождь Вот это пронесло,град(Дождь)сильный ветер

- Три минуты жути. Москву накрыло! Дождь, град, ветер, гроза...

777vikuha777 Боже мой, я уловила, что-то невероятное. #москва #гроза #молния

- Как будто из блокбастера про торнадо!

mbelyavtsev Накрывает #дождь #стихия

К счастью, обошлось без ЧП: ни пострадавших, ни искореженных автомобилей в столице пока не зафиксировано.

ukraintsevakatya Тьма пришла в город надеюсь, только на один вечер

По словам синоптиков, с четверга погода будет только ухудшаться. Во всяком случае, на летнюю жару уже можно не рассчитывать. На выходных температура опустится до 22 градусов.