2018-08-15T19:50:46+03:00
Общество

Ливень стеной: Москву накрыл "апокалипсис"

Вечером среду москвичи уже было засобирались домой с работы, как столицу накрыл настоящий апокалипсис: жуткий ливень, град, шквалистый ветер [фото, видео]
Лиза АЛИ
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Ливень на московских улицах, 15 августа 2018 г. ФОТО Михаил Терещенко/ТАССЛивень на московских улицах, 15 августа 2018 г. ФОТО Михаил Терещенко/ТАСС
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Лило так, что улицы за окном не разглядишь, не то что дорогу к метро!

- Господи, а я машину под деревьями оставил! - хватались за голову москвичи.

О приближающемся к столице циклоне МЧС-ники говорили еще с утра: обещали и грозу, и шквалистый ветер до 17-22 метров в секунду. И начался армагедон еще в полдень: по столице прокатилась первая волна ливней и гроз. Но синоптики сразу предупредили - этим не ограничится.

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#Стихия в городе #гроза
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- Ближе к вечеру в Москве вновь появятся плотные грозовые облака. Под влиянием холодного атмосферного фронта ожидаются ливни с грозами и местами с градом, - сообщили в Гидрометцентре.

Тогда же власти Москвы выпустили предупреждение для владельцев ресторанов и кафе - попросили закрыть летние веранды.

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Потом раздался страшный удар грома будто лето задумало покончить жизнь самоубийством. #осень#гроза#молния#москва#2018#лето#beautiful#time#best#удар#гром#погода#покалето#дождь#bye
5 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
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There will be rain #rain
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Но несмотря на подготовку, разгул стихии для многих оказался неожиданным и устрашающим. В соцсетях жители столицы делятся жуткими кадрами:

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Гроза в центре была нереальная - с градом, ветром, громом и молнией.
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- Погода в Москве - реально апокалипсис!

ulidkoulidko
#лето #дождь #летнийдождь #и_луууужи
3 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

- Жуть, ливень стеной, с вкраплениями града, и молнии с громом - будто в соседнем дворе разрываются.

alex_nakagawa762alex_nakagawa762
#Град #дождь Вот это пронесло,град(Дождь)сильный ветер
5 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

- Три минуты жути. Москву накрыло! Дождь, град, ветер, гроза...

777vikuha777777vikuha777
Боже мой, я уловила, что-то невероятное. #москва #гроза #молния
15 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

- Как будто из блокбастера про торнадо!

mbelyavtsevmbelyavtsev
Накрывает #дождь #стихия
17 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

К счастью, обошлось без ЧП: ни пострадавших, ни искореженных автомобилей в столице пока не зафиксировано.

ukraintsevakatyaukraintsevakatya
Тьма пришла в город надеюсь, только на один вечер
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По словам синоптиков, с четверга погода будет только ухудшаться. Во всяком случае, на летнюю жару уже можно не рассчитывать. На выходных температура опустится до 22 градусов.

mi_of_fortunemi_of_fortune
#rain #дождь #безфильтров
18 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Гроза с градом обрушилась на Москву.

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