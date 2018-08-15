Ливень стеной: Москву накрыл "апокалипсис"
Лило так, что улицы за окном не разглядишь, не то что дорогу к метро!
- Господи, а я машину под деревьями оставил! - хватались за голову москвичи.
О приближающемся к столице циклоне МЧС-ники говорили еще с утра: обещали и грозу, и шквалистый ветер до 17-22 метров в секунду. И начался армагедон еще в полдень: по столице прокатилась первая волна ливней и гроз. Но синоптики сразу предупредили - этим не ограничится.
- Ближе к вечеру в Москве вновь появятся плотные грозовые облака. Под влиянием холодного атмосферного фронта ожидаются ливни с грозами и местами с градом, - сообщили в Гидрометцентре.
Тогда же власти Москвы выпустили предупреждение для владельцев ресторанов и кафе - попросили закрыть летние веранды.
Но несмотря на подготовку, разгул стихии для многих оказался неожиданным и устрашающим. В соцсетях жители столицы делятся жуткими кадрами:
- Погода в Москве - реально апокалипсис!
- Жуть, ливень стеной, с вкраплениями града, и молнии с громом - будто в соседнем дворе разрываются.
- Три минуты жути. Москву накрыло! Дождь, град, ветер, гроза...
- Как будто из блокбастера про торнадо!
К счастью, обошлось без ЧП: ни пострадавших, ни искореженных автомобилей в столице пока не зафиксировано.
По словам синоптиков, с четверга погода будет только ухудшаться. Во всяком случае, на летнюю жару уже можно не рассчитывать. На выходных температура опустится до 22 градусов.
Гроза с градом обрушилась на Москву.