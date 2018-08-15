Мать Марии Хачатурян Аурелию не пустили к несовершеннолетней дочери

СЕГОДНЯ 19:30 2018-08-15T19:35:30+03:00

Не смотря на то, что она ее официальный представитель [видео]

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В среду 15 августа в СИЗО №6 в Печатниках состоялась очередная встреча сестер Хачатурян со своими защитниками. В ближайшие дни — 20 августа в Мосгорсуде состояться апелляция на избрание меры пресечения (напомним, что Останкинским судом все трое, включая несовершеннолетнюю Марию, были отправлены под арест на время следствия), которой и защитники и девочки усиленно готовятся.

- По закону Аурелия Дундук является официальным представителем своей несовершеннолетней дочери Марии Хачатурян. И у нее есть право присутствовать на всех следственных действиях — допросах, экспертизах, встречах с адвокатами. - разъяснил «КП» адвокат Марии Ярослав Пакулин. - Суд официально признал ее статус, но все эти документы у следователя в материалах дела. В СИЗО он их передать, видимо, не успел. Так что сотрудники ФСИН не смогли допустить Аурелию в комнату следственных действий, хотя на территорию изолятора она прошла без проблем. Мы пытались обратиться к руководителю СИЗО, но он был занят.

В итоге несколько часов Аурелия провела в коридоре СИЗО просто ожидая когда адвокаты закончат свою работу. Но зато по этому коридору вели ее девочек. Они видели мать, а она их.

- Они только и спели крикнуть: «Мамочка! Мама!» и все. Руки за спиной, в сопровождении тюремщиков. Но я хотя бы их увидела. Уже радость. - рассказала «КП» Аурелия.

По идее мать имеет права направить следователю запрос на разрешение свиданий со всеми своими дочерьми, так как она самая их ближайшая родственница. Такие встречи проходят обычно в специальных комнатах для свиданий, через стекло.

- Но как правило следствие далеко не сразу дает на такое разрешение. - Говорит адвокат. - Так что пока будем ждать. Что касается несовершеннолетней Марии, то надеюсь вопрос о присутствии на следственных действиях ее официального представителя — матери — будет улажен в ближайшее время.

Напомним, что ранее об организации свидания Аурелии и Марии говорила и уполномоченный по правам детей РФ Анна Кузнецова. Она навестила девочку в СИЗО и сразу после выхода заявила журналистам, что Марии просто необходимо видеться с материю. «Я буду ходатайствовать у следствия о том, чтобы свидание матери и дочери состоялось как можно скорее» - заявила омбудсмен.

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