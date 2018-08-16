После дорожного конфликта на юго-востоке Москвы водитель Porsche открыл стрельбу по оппоненту

СЕГОДНЯ 21:45 2018-08-16T21:47:20+03:00

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Московская полиция разыскивает водителя, который вечером в четверг устроил стрельбу на Рязанском проспекте. Как стало известно «КП», инцидент произошел около 20.00. Во время движения едва не столкнулись две иномарки - желтое такси Hyundai и черный Porsche. После нескольких реплик водитель Porsche выскочил из салона с оружием в руках.

- В ходе конфликта он сделал несколько выстрелов из газового пистолета, - рассказали корреспонденту «Комсомольской Правды» в пресс-службе московской полиции. – После этого водитель вернулся в машину и скрылся с места происшествия.

Повезло, что вызывать скорую помощь не пришлось - таксист, уроженец одной из среднеазиатских республик, не пострадал. Но тем не менее сообщил о случившемся в полицию.

- Водителя Posrche ищут, - дополнили в ГУ МВД по Москве.

Насколько известно, номер машины записали очевидцы. Кроме того, сам инцидент попали на камеры видеонаблюдения.