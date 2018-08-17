В Москве гибнет яблоневый сад

СЕГОДНЯ 18:44 2018-08-17T18:47:38+03:00

Ветки деревьев ломятся под весом спелых плодов, которые не успевают собирать

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Впереди выходные. И если вы еще не решили, чем заняться, то можно провести день на природе и сделать доброе дело.

Надо просто приехать в московский яблоневый сад и набрать спелых яблок. Чем больше, тем лучше.

И никто с вас за это не возьмет ни копейки. Сад является частью природно-исторического парка "Москворецкий", расположенного в долине Москва-реки. Яблони есть почти всех сортов. А яблоки - ничьи.

Расположение яблоневого сада.

Набрав плодов, можно посидеть в тишине в окружении сотен бабочек, а можно пройти пятьсот метров и оказаться на оборудованной для купания набережной реки.

Пока местные жители не справляются с уборкой богатого урожая: вынуждены наблюдать, как ветви деревьев падают в траву вместе с яблоками.

Яблоки обрывают ветки своей тяжестью.Фото: Александр БОЙКО

- Не выдерживают спелых плодов, - жалуется местная жительница Маргарита. - На рынке намного хуже по 150 рублей за килограмм. А тут никто не опрыскивает, не удобряет - бери-не хочу.

КАК ДОБРАТЬСЯ

от ст. метро Строгино любым автобусом до остановки ул. Неманский проезд, дом 1.