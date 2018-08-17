Фестиваль фейерверков-2018 в Москве: где и когда смотреть

СЕГОДНЯ 19:28 2018-08-17T19:52:29+03:00

Зрители на международном фестивале фейерверков `Ростех` в Братеевском каскадном парке, 2017 год. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для гостей фестиваля фейерверков-2018 в Москве также подготовили квесты и выступление группы "Звери"

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Крупнейший международный фестиваль пиротехнического искусства этим летом проходит 18 и 19 августа в Братеевском каскадном парке.

- Ведущие пиротехники со всего мира соберутся, чтобы удивить зрителей и побороться за звание лучшего, - рассказали организаторы фестиваля.

В фестивале фейерверков-2018 в Москве примут участие восемь лучших мировых команд, которые будут соревноваться между собой. Каждый день свои шоу покажут четыре команды-участницы.

- Команды покажут два задания: визитная карточка участника – фейерверка в цветах национального флага под музыку с национальным колоритом и произвольную программу на тему добра и волшебства. Жюри оценит целостность композиции, синхронность залпов и музыкального сопровождения, темпоритм, пиротехнические ноу-хау, соответствие выступления заданным техническим параметрам (времени и калибров зарядов). Будут выбраны три победителя. Отдельной номинацией в этом году станет приз зрительских симпатий, - рассказали организаторы.

Зрители на международном фестивале фейерверков в Братеевском каскадном парке.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для гостей предусмотрена дневная программа (до салютов): спортивные, творческие активности, тематические пространства, квесты и игры для всей семьи. Также выступление музыкальных исполнителей - 18 августа выступит группа "Танцы минус" (18.00-19.00), "Чиж&СО" (19.00-20.00), 19 августа выступит группа "Звери" (19.00-20.00). В парке будут установлены фудкорты.

КОНКРЕТНО

Спортивные активности в парке:

- боссаболл - новый увлекательный вид спорта - волейбол на батуте, зажигательная музыка, арбитр-диджей;

- полоса препятствий - спортивно-развлекательная зона с модульными батутными препятствиями;

- зип-лайн - головокружительный полет в специальном подвесе по тросу с перепадом высот;

- зорбинг - незабываемое путешествие в огромном прозрачном шаре-зорбе по глади пруда;

- бокс - мастер-класс по боксу для всех желающих;

- керлинг - настоящий керлинг на свежем воздухе в разгар лета;

- зона фитнеса - настольный теннис, гимнастика, йога с опытными инструкторами, фрисби;

- бадминтон - для профессионалов и любителей, показательные выступления и мастер-классы.

РАСПИСАНИЕ КОМАНД

18 августа - Австрия, США, Болгария, Италия,

19 августа - Великобритания, Греция, Словакия, Андорра.

КАК ДОБРАТЬСЯ: ул. Борисовские пруды, 31. Пешком от станций метро "Борисово" и "Алма-Атинская". С 17.00 до 0.30 будут работать бесплатные экспресс-маршруты автобусов Э1 и Э2 от метро "Каширская" и "Домодедовская".

СТОИМОСТЬ

- стандартный билет (500 рублей) - вход в парк на 1 день, участие в развлекательной программе, просмотр концерта хедлайнеров и шоу фейерверков;

- билет на трибуну А (2300-3300 рублей) - позволяет дополнительно к стандартному предложению занять комфортное сидячее место для просмотра шоу фейерверков на трибуне у воды (первая линия);

- билет на трибуну В (2000-2700 рублей) - позволяет дополнительно к стандартному предложению занять комфортное сидячее место для просмотра шоу фейерверков на трибуне верхнего яруса (вторая линия);

- билет на корабль (3500-5000 рублей) - позволяет посмотреть шоу фейерверков с борта комфортабельного корабля. Но билет на теплоход не предусматривает вход в парк.

ВАЖНО! Вход на фестиваль для детей до 7 лет включительно бесплатный, но в сопровождении взрослых с билетами.

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