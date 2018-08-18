Возможно ли в Москве фиксировать тарифы такси

СЕГОДНЯ 00:25 2018-08-18T00:23:17+03:00

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Платная или бесплатная дорога

Четыре дня назад я ехала в аэропорт Шереметьево за 599 рублей, а обратно — за 645 рублей, но поездка могла обойтись вообще 945 рублей.

- Вы спешите? Поедем по платной или бесплатной дороге? - спросил таксист.

- Вам там виднее, как быстрее, - говорю. - Мне в приложении показывают 29 минут за 645 рублей.

- То есть вы доплачивать еще 300 рублей не будете? Тогда мы будем ехать по бесплатной дороге, а это уже 40 минут в пути.

Оказывается, в «Яндекс.Такси» цены не фиксированные и могут поменяться от того, как повезет вас водитель. Кстати, некоторые таксисты наглеют не только так — «вымогают» деньги за багаж. Вроде бы каких-то 100 рублей, но почему? Я для этого такси и вызвала, чтобы довезти свои вещи в аэропорт, да, откуда угодно - из магазина, с квартиры на квартиру. Но не все могут сказать таксистам: «Нет, платить сверх обозначенной цены не буду, не надо разводить». На таких, скромных и стеснительных, как раз и наживаются.

А, если в аэропорт попадают иностранные туристы, так это вообще ужас. Они же не знают местные тарифы, а бомбилы хватают за руку, убеждают, что у них самые низкие цены. Во время Чемпионата мира по футболу в Москве исландских болельщиков таксист довез до центра из аэропорта за 50 тысяч рублей, парень из Саудовской Аравии отдал за поездку 30 тысяч вместо 3 тысяч рублей. А некоторые таксисты включали счетчик и говорили, что показанные цифры в евро, а не в рублях.

Власти Москвы предлагают обсудить возможность ввода фиксированных тарифов на услуги такси. Пока речь идет об ограничениях на время проведения крупных международных мероприятий.

- Для такси-сообщества и таксомоторного бизнеса это регулирование назрело, – сообщил первый замруководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин на международном евразийском форуме «Такси». – Другие органы считают, что этого делать не нужно. Мне кажется, стоит думать о том, чтобы в будущем на моменты проведения подобного рода игр или больших массовых мероприятий вводить какие-либо ограничения в тарифной политике, либо их фиксирование, либо их какое-то утверждение.

Как считают сейчас

Как это сейчас? Официальный оператор такси в аэропорте «Шереметьево» — «Яндекс.Такси», стоимость поездки может меняться в зависимости от расстояния, времени суток и спроса на машины. К примеру, совершенно иная система у системы «Gett» - тарифицируются согласно сетки: посадка 90 рублей, 8 рублей в минуту или 8 рублей за км, при этом минимальная поездка — 150 рублей. Говорят, что эти тарифы подходят, если нет пробок. В «Домодедово» - онлайн-сервис, на специальных стойках можно заказать машину по фиксированным тарифам — например, в ЗАО - 1850 рублей в будние дни, 2000 рублей в выходные, в САО - 2150 рублей в будние дни, 2300 рублей в выходные.

- Меняется оплата только в ночное время - в период с 20.00 по 1.00 мск к указанным тарифам производится доплата 150 рублей, - говорят в справочной «Домодедово». - Выезд же за пределы Московской области - 2000 рублей к основному тарифу.

Системы тарификации в Москве действительно во всех компаниях разные и эксперты говорят, что фиксировать тарифы на такси будет очень сложно в текущих условиях.

- Но это сделать можно и нужно, - считает Петр Шкуматов, лидер движения «Синие ведерки». - На текущий момент практически все таксисты не трудоустроены официально и, по факту, являются самозанятыми предпринимателями. Почти все работают без оформления ИП (индивидуального предпринимательства). Соответственно, нет никакой возможности проконтролировать их доходы. С другой стороны, есть огромное количество мобильных приложений, которые фактически конкурируют между собой, в том числе и с помощью цены. Многие приложения - не российские. Соответственно, непонятно, как заставить эти приложения назначать корректную цену.

Нужная прозрачная формула

Сами же таксисты тоже двумя руками «за» легализацию, они хотят ходить на больничные, быть застрахованными, платить налоги, выйти на пенсию. Таксисты сами выступили с предложением и получили поддержку от властей Москвы.

- Нужно сделать некую прозрачную формулу расчета тарифов (они бывают разного класса: эконом, комфорт и бизнес), - рассказал Андрей Попков, заместитель председателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист». – Как мы понимаем, разработкой займется Московский автодорожный институт и в ближайшее время у нас будет единая формула, под которую просто можно будет подставлять цифры.

В советское время, кстати, единая тарификация была. Строилась она так: 1 км = 1 литр бензина, туда же вкладывалась стоимость автомобиля, обслуживание, зарплата водителя. Если кто-то снижал стоимость проезда, то это означало только одно – экономит. И эта экономия была на безопасности пассажиров. Завышение тарифов – с одной стороны, мошенничество, а с другой, если клиент хочет дополнительные услуги (падать руку, уложить багаж и т.д.) и готов платить, то все честно.

- Нынешние тарифы составлены неправильно, они занижены, - говорит Андрей Попков. – Мы понимаем, что некоторые работают нелегально. А таксисты должны быть трудоустроены, они должны платить налоги, у них должны быть социальные льготы. Это все должно закладываться в тариф. И это еще, не считая обслуживания машины, запчастей.

Также таксисты борются, чтобы платные дороги для них были бесплатными. Как и места на парковках. Есть еще один вопрос: а как учитывать плохие погодные условия? Сами таксисты говорят так: ехать в дождь некомфортно, нервно, поэтому работать не хочется, а если заплатят больше, то поработают. Именно поэтому тариф в непогоду скачет в два-три раза. Какую же формулу предложат власти, кому станет от этого выгоднее? Пока неизвестно. «КП» будет следить за этой темой.