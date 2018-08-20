Mигранты из Киргизии обустраивают под себя столицу России

СЕГОДНЯ 01:06 2018-08-19T23:53:02+03:00

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За последние несколько лет не всегда заметная обычным москвичам инфраструктура «города мигрантов» расширилась и укрепилась. Приезжие стремительно обустраивают Москву под себя. Больше всего в этом преуспели киргизы. Это хоть и не самая многочисленная в столице диаспора (узбеков и таджиков гораздо больше), зато ей удалось создать разветвленную сеть заведений для комфортного быта в Первопрестольной.

Неудивительно, что здесь они чувствуют себя как дома. Для жизни у них появились свои агентства недвижимости, где киргизы сдают и продают киргизам квадраты по лучшей цене. Для работы - свои агентства трудоустройства и юридические конторы, где штампуют любые документы. Для развлечений - кафе и ночные дискотеки: таких точек по Москве уже более сотни. Для здоровья - национальные медцентры, спортклубы, салоны красоты. И еще многое, многое другое.

ПОДСТАВЛЯЮТ СВОИХ ЖЕ

- В Москве за всевозможными юридическими и консультационными услугами для мигрантов стоят прежде всего сами национальные диаспоры, - рассказывает эксперт по миграции Гавхар Джураева. - В этой сфере крутятся огромные деньги.

Помощь в оформлении всевозможных документов - одна из самых востребованных услуг на киргизских форумах. Регистрация в Москве, лицензии для таксистов, медкнижки, ОСАГО. Большая бумажная индустрия, в которой больше половины всех предложений - липа.

Мой коллега журналист «КП» Дмитрий Стешин недавно ради эксперимента получал через подобную шарашкину контору такую же фальшивую временную регистрацию в Москве на

6 месяцев (репортаж - на сайте kp.ru). За 2100 рублей ему привезли бумажку, которая внешне выглядела вполне легально. Вот только печати «нарисованы» принтером, а адрес прописки - резиновая квартира.

- Ко мне часто обращаются приезжие из Средней Азии, которых готовят к депортации, - продолжает Джураева. - Большинство из них ловят с фальшивыми документами. При этом многие были уверены, что платили за полностью легальные бумаги и живут, работают в России на законных основаниях.

Бойцовские клубы «для своих» - это только спорт? Или за ними скрывается подготовка боевиков-фундаменталистов? Фото: instagram.com/aikolmanasn1

МАТКАПИТАЛ НАЛИЧНЫМИ

В группах, где интернет-пользователи общаются на киргизском, предлагают и экзотичные варианты. Например, помощь в обналичивании материнского капитала. Это спецпредложение для тех, кто имеет российское гражданство. После получения паспорта РФ на вчерашних мигрантов распространяются все российские фишки. На маткапитал претендуют россияне, у которых второй ребенок родился после 2007 года пусть даже на территории Киргизии. Новые москвичи на законном основании задним числом получают сертификат - сейчас это 453 тысячи рублей.

«Если срочно нужны деньги, поможем получить дом и сдачу деньгами за материнский капитал. Примерно 150 тысяч выдадим наличными. За 1 день» - такими сообщениями на киргизском пестрят форумы.

- Это довольно распространенная схема, - объясняет мой друг из полиции. - Семья якобы покупает долю в доме - обычно это убитая избушка в Подмосковье. Все оформляется законно. Но при этом в реальности квадратные метры продаются по «завышенной» цене. Профит мошенников - они перепродают этот купленный за копейки дом по частям, возвращая клиентам только части наличности от прописанной в сертификате суммы.

Киргиз-таун в цифрах и фактах

ДОБРО НА БИЗНЕС

Мигранты в Москве не просто выживают - теперь заработанных денег им вполне хватает и на себя любимых. У московских киргизов цветет индустрия красоты. С виду это парикмахерские экономкласса, расположенные на территориях бывших промзон.

Магистральная улица неподалеку от метро «Полежаевская». На кирпичной четырехэтажке вывеска - «Айсулу» («Лунная красавица»). Здесь стригут, маникюр делают, депиляцию, татуаж бровей и прочую красоту. Несколько мастеров-киргизок.

- Мы в интернете рекламируемся. Плюс у некоторых мастеров уже есть свой костяк клиентов, - говорит девушка-администратор.

Что любопытно, почти все компании - кафе, салоны, поликлиники и прочее - официально оформлены на уроженцев Киргизии. У узбеков и таджиков подобные заведения тоже есть. Но их в разы, в десятки раз меньше. Почему?

- У выходцев из Киргизии в отличие от узбеков и таджиков была возможность получить гражданство России по упрощенной системе (до 2011 года российские паспорта им выдавали за три месяца. - Авт.), - объясняет Евгений Варшавер, директор Центра исследований миграции и этничности Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (РАНХиГС). - И этим новым гражданам было легче, чем мигрантам из других среднеазиатских республик, запустить в Москве свой бизнес.

В Москве процветает «киргизская» стоматология. Фото: ok.ru

ПУТЕВОДИТЕЛЬ «КП»

Из чего состоит город-невидимка

- Свои агентства недвижимости. В Москве несколько риэлторских фирм работают по подбору арендного жилья только для приезжих из Киргизии.

- Такие же агентства по трудоустройству. За поиск работы земляки собирают с соотечественников деньги и очень часто банально кидают, запугивая, что в полицию обращаться - себе дороже.

- Спортивные клубы. Тренеры по разным видам единоборств арендуют спортзалы и набирают группы исключительно мигрантов из Киргизии. В Кузьминках появилась киргизская детская футбольная команда. А взрослые круглый год играют в собственной любительской лиге - в ней уже больше двадцати команд.

- Микрофинансовые организации. Так как иностранным гражданам сложно получить в российских банках кредиты и займы, киргизские банки переехали вслед за соотечественниками. В Москве сегодня действует с полдюжины таких микрофинансовых организаций. Кредиты выдаются после проверки объектов залога на родине.

- Фирмы, которые ведут для приезжих курсы русского языка, готовят плохо говорящих по-русски детей к ЕГЭ и ОГЭ.

- Ночные клубы. Днем эти заведения работают как рестораны, а вечером звучат киргизские хиты. В Москву периодически заезжают звезды эстрады из Киргизии. Ценник подпрыгивает до 1 - 2 тысяч. Реклама идет в интернете и на рынках, где работают киргизы.

За любую услугу женского врача в киргизской клинике просят всего 500 рублей.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Приезжие вытесняют местных

- В чем опасность «города в городе»? В том, что никто не собирается интегрироваться в наше общество, - считает Игорь Белобородов, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований при Президенте РФ. - Меня лично очень беспокоит такое количество киргизских бойцовских клубов. Для каких целей приезжую молодежь обучают боевым единоборствам? Я бы не стал исключать, что в этой среде уже может иметься и какое-то вооружение. Кто может гарантировать, что внутри киргизской диаспоры нет проигиловских настроений? (ИГИЛ - запрещенная в России организация. - Авт.)

Многие говорят, что Москве не грозит появление этнических кварталов, гетто. Мол, у нас в отличие от Европы нет программы расселения всевозможных беженцев в одних и тех же районах. На самом деле мировая практика показывает, что гетто возникают в любых крупных городах. В Париже это арабские кварталы, в Берлине - турецкие и так далее. У нас ведь уже было нечто подобное - окрестности Черкизона, пока рынок не закрыли. Может, у нас еще нет этнических кварталов, зато есть целые ниши экономики, из которых мигранты вытеснили местных жителей. Это уже давно не только стройки и ЖКХ. Например, киргизов сейчас становится все больше в секторе кафе, ресторанов, супермаркетов.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

«Заходите, зубы вылечим»

Недалеко от Павелецкого вокзала работает один из киргизских медцентров. Забрести сюда случайно невозможно: указателей нет, само здание в неприметном переулке. Захожу внутрь. Под кабинеты и процедурные отведен целый этаж. Девушка на ресепшене сильно удивлена, увидев перед собой парня славянской наружности. По-русски она не говорит, бежит в ближайший кабинет за переводчицей. Та объясняет: здесь могут сделать зубы, УЗИ, даже несложную пластику. Периодически хлопают двери кабинетов - выходят врачи. Через открытые двери видно, что внутри почти везде пациенты. И они, и медики, разумеется, приезжие. Но по закону никакого криминала в этом нет - Киргизия входит в Евразийский экономический союз и ее граждане имеют право работать в РФ даже без патентов.

- Если какая-то медпомощь понадобится, вы заходите, - говорит мне на прощание переводчица. - Цены у нас хорошие. Процентов на двадцать ниже, чем везде.

КСТАТИ

Врач номер один - гинеколог

Когда листаешь бесконечный поток объявлений об услугах киргизских врачей в Москве, пребываешь в шоке. Примерно 60 - 70% сообщений - приглашение посетить «профессионального гинеколога». Объяснил знакомый киргиз. Искену 29 лет. Лет десять назад он приехал в Москву учиться, в РУДН. Да так здесь и остался.

- На самом деле ничего удивительного в этом нет, - говорит Искен. - Самые популярные услуги - аборты, восстановление девственной плевы, установка спиралей. Из Киргизии в Москву едет работать много женщин, в том числе молодых. Даже если они замужние, у большинства муж остается на родине. А здесь начинаются новые знакомства с мужчинами. Где-то все ограничивается несколькими свиданиями, а где-то начинают жить гражданским браком, но при этом без особых обязательств. Мужчина может быть, кстати, даже другой национальности. У него дома другая семья. А здесь так удобно - рядом женщина, для физиологии, плюс вместе проще оплачивать жилье и питаться. Но едут-то женщины в основном из киргизской глубинки. Где за секс и детей вне брака даже родные папа и мама могут из дома выгнать и все родственники отвернутся. Поэтому - аборт и восстановление девственности, да.