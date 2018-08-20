На крыше электрички в Москве нашли тело 14-летнего «зацепера»

СЕГОДНЯ 14:02 2018-08-20T14:09:26+03:00

С начала года при подобных обстоятельствах в столичном регионе погибло уже пять подростков. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

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В столице - очередной погибший зацепер. Так называют молодых людей, которые катаются на крышах пригородных электричек. Самые бесстрашные в поисках адреналина во время остановок надевают на руки резиновые перчатки и виснут на проводах, по которым идет ток, - подгибая ноги, чтобы не было заземления. Одно неловкое движение - и человек получает заряд в несколько киловатт. Это мгновенная смерть. Впрочем, некоторые зацеперы гибнут, во время движения по крыше случайно зацепив провода.

Тело экстремала в воскресенье сняли с крыши электрички Фрязино - Москва. 14-летний подросток из Мытищ. Весной закончил восьмой класс.

- Пока не установлено, на какой именно станции погиб школьник, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - На станции Лось в электричке сработал стоп-кран. Машинист вышел из кабины, чтобы найти причину остановки. На крыше он обнаружил тело подростка.

Предполагают, что погибший ребенок ехал из Фрязино. И не один. Вероятно, после его гибели кто-то из друзей и сорвал стоп-кран, чтобы привлечь внимание машиниста.

- Проводится доследственная проверка, - сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елена Марковская. - Место происшествия осмотрено, опрошены члены локомотивной бригады и очевидцы произошедшего, устанавливаются обстоятельства трагедии.

С начала нынешнего года это уже пятый погибший в московском регионе зацепер-подросток.

Интересно, что задержанных транспортной полицией пассажиров крыш поездов могут максимум оштрафовать на... 100 рублей. Такая сумма прописана в Кодексе об административных правонарушениях. Центральная пригородная пассажирская компания предлагала увеличить штрафы для зацеперов до 5000 рублей. Однако этот законопроект уже несколько лет никак не могут принять в Госдуме.