Погода в Москве на 21 августа: На столицу обрушатся гроза, ливень и град

СЕГОДНЯ 17:20 2018-08-20T17:29:40+03:00

Ненастье будет недолгим, со среды снова солнечно. В Московском метеобюро рассказали о погоде в Москве на 21 августа

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Ливень, гроза, град и порывы ветра до 17 метров в секунду - такая погода (хотя точнее было бы сказать "непогода") ждет Москву во вторник, 21 августа.

- Ненастье принесет атмосферный фронт циклона. О близости циклона говорят облака, которые уже в понедельник затянули небо над столицей, - рассказала "КП" главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Во вторник же через Московскую область пройдет холодный атмосферный фронт циклона. Ночь на вторник будет теплой, около +16 градусов, к полудню воздух успеет прогреться до +24 градусов. Так что контраст между теплым воздухом над Москвой и холодными воздушными массами, которые принесет атмосферный фронт, будет ощутимым. А чем больше перепад температур и давления, тем сильнее ветер и мощнее гроза.

Пик ненастья, по расчетам синоптикам, придется на полдень, плюс-минус час. Пройдут короткие, но сильные дожди, прогремят грозы, возможен град. За несколько часов на столицу выльется до 15 - 20 мм осадков. Однако они будут неравномерными - каким-то районам достанется больше воды, другим меньше.

- Для мегаполиса даже10 мм осадков за короткое время - это много, - напоминает Позднякова. - Меня беспокоит вот что: сейчас уже появились первые желтые листья, они могут забить стоки, и это усугубит ситуацию на столичных улицах.

Хорошая новость: ненастье будет недолгим. Уже в среду, 22 августа, снова солнечно и сухо. Хотя и прохладно, днем не выше +16...+21 градуса. А с пятницы и тепло вернется, будет +25...+26 градусов. И так - до самого конца августа!