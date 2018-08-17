Успенский и его герои: В Москве появятся граффити, памятник и улица в честь детского писателя

СЕГОДНЯ 14:10 2018-08-17T14:01:57+03:00

После смерти известного детского писателя власти решают, как увековечить память о нем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Дети и взрослые вряд ли когда-то забудут Эдуарда Успенского и героев его книг. Напомним, он скончался 14 августа этого года в своем доме в Новой Москве. Но после смерти известного детского писателя власти решают, как увековечить память о нем. Сейчас обсуждается несколько вариантов (см. ниже). Впрочем главными «памятниками» Успенскому, конечно, останутся его книги.

- На первом месте в топе продаж произведений Успенского - «Дядя Федор, пес и кот», второе место занимает «Про девочку Веру и обезьянку Анфису», а «Крокодил Гена и его друзья» находится только на третьем месте по популярности, - посчитали в «Московском доме книги».

В лидерах продаж в книжном магазине «Москва» на Тверской из произведений Успенского - «Дядя Федор» и «Крокодил Гена».

- Книги этого детского автора у нас всегда хорошо продаются, - рассказали в «Москве». - Покупатели стабильно берут истории про Чебурашку и Простоквашино.

Мы узнали, что еще останется в столице в память о любимом писателе:

1. Улица в Новой Москве

По словам руководителя департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, в Троицком и Новомосковском округах в честь писателей назвали уже много улиц. Среди них - улица Сервантеса, Анны Ахматовой, Корнея Чуковского, Андрея Тарковского. Теперь в ТиНАО может появиться и улица Успенского, поскольку он жил и умер здесь. Решение об этом будут рассматривать городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц и депутаты Мосгордумы.

2. Граффити

На следующей неделе на электрощитовых будках во дворах жилых домов нарисуют 20 картинок с Чебурашкой, крокодилом Геной и героями «Каникул в Простоквашино». Граффити можно будет увидеть в разных районах Москвы.

3. Памятник

Идею скульптуры Эдуарду Успенскому с героями его книг готовы обсуждать в Мосгордуме. Это подтвердил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. «Памятник Эдуарду Успенскому вполне может появиться в Москве. Писатель достоин этого. Если поступит такое предложение, профильная комиссия, конечно, его рассмотрит», - сообщил депутат.

Кстати, такой памятник уже есть в подмосковном Раменском. Бронзовые скульптуры крокодила Гены, Чебурашки, Шапокляк и ее крысы Ларисы открыли в 2005 году на пересечении улиц Михалевича и Гурьева. На церемонию приезжал и Успенский.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ушастый зверек поселился в музее-квартире в детсаду

На востоке Москвы с 2008 года работает музей «Квартира Чебурашки». Экспозицию устроили в детском саду № 2550 в Кожухово. Среди ценных вещей - пишущая машинка, на которой Эдуард Успенский создал историю Чебурашки. У входа в детсад стоит настоящая телефонная будка, похожая на ту, в которой жил ушастый зверек. А рядом фигуры самого Чебурашки и его друга Крокодила Гены. Сюда на бесплатные экскурсии водят воспитанников садиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/664376" frameborder="0"></iframe> Лучшие мультфильмы по сюжету Эдуарда Успенского.

КСТАТИ

В «Кузьминках» отметят день рождения Чебурашки

В это воскресенье, 19 августа, в 14.00 в парке «Кузьминки» на сцене усадьбы Деда Мороза отметят день рождения Чебурашки. Праздник посвящается Эдуарду Успенскому. В программе - герои любимых сказок, музыкальные и танцевальные номера театра песни «Мечта» и ансамбля «Джига-дрыга». Вход свободный.

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ПАМЯТЬ

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