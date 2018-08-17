Вакцинация против гриппа в Москве 2018: Кому положена, надо ли платить, куда обращаться

СЕГОДНЯ 16:10 2018-08-17T16:13:41+03:00

Впервые вакцинацию против гриппа в Москве в 2018 году можно будет пройти в торговых центрах

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С 20 августа, то есть уже в ближайший понедельник, и по 28 октября в Москве пройдет очередная вакцинация против гриппа. Все жители столицы смогут бесплатно сделать прививку современной вакциной.

По всему городу будут работать более 500 пунктов вакцинации (полный список адресов - на сайте департамента здравоохранения Москвы). Прививки традиционно будут делать во всех городских поликлиниках. Но, как и в прошлые годы, появятся и мобильные медпункты - около 34 станций метро, МКЦ и железнодорожных станций, в 70 центрах госуслуг «Мои документы» и, впервые, в 9 торговых центрах столицы.

- В 2017 году прививку против гриппа в мобильных пунктах вакцинации сделали более 200 тысяч москвичей, - сообщил глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. - Всего же в прошлом году в столице вакцинацию прошли около 7 миллионов человек. Прививка эффективна в 80 - 90 процентах среди тех, кто ее сделал. К примеру, в 2016 году подтвердилось 2,5 тысячи случаев заболевания гриппом среди тех, кто не привился. При том, что вакцину тогда получили более 4 миллионов граждан. А из тех, кто привился, практически единицы заболели.

По данным мэрии, Москва закупает вакцины отечественного производства «Гриппол плюс» и «Совигрипп». В прошлые годы горожане не обращались к врачам с осложнениями от этих вакцин.

Напомним, в выездных медпунктах прививку могут сделать все совершеннолетние горожане с их письменного согласия. С собой нужно принести паспорт. Перед прививкой все проходят медицинский осмотр. Врачи-терапевты и инфекционисты проверят пациента на возможные противопоказания и измерят температуру тела. Все привитые от гриппа получают сертификаты. Вакцинация для граждан России бесплатная.

НА ЗАМЕТКУ

Кому рекомендуют сделать прививку

Вакцинация спасает от гриппа 80 - 90% привитых детей и взрослых. Защита, как правило, начинает работать через 10 - 12 дней после прививки и длится до 1 года.

Врачи рекомендуют делать прививки людям с повышенным риском заболевания гриппом:

- дети с 6 месяцев;

- школьники;

- студенты;

- беременные женщины;

- взрослые старше 60 лет;

- работники медицинских и образовательных компаний, транспорта, ЖКХ, торговли и общепита.

ВАЖНО!

Время работы:

1. Прививочных кабинетов в поликлиниках с 20 августа по 6 ноября:

- взрослых - пн. - пт. С 8.00 до 20.00, сб. с 9.00 до 18.00, вск. с 9.00 до 16.00;

- детских - пн. - пт. с 8.00 до 20.00, сб. - вск. с 9.00 до 15.00.

2. Мобильных пунктов около станций метро, МЦК и станций железной дороги, пунктов вакцинации в центрах госуслуг «Мои документы» с 20 августа по 28 октября - пн. - пт. с 8.00 до 20.00, сб. с 9.00 до 18.00, вск. с 9.00 до 16.00.

3. Медпунктов в торговых центрах с 20 августа по 28 октября - в субботу и воскресенье в часы работы ТЦ.

КОНКРЕТНО

Здесь работают мобильные медпункты

1. В торговых центрах

Северо-Западный округ

Торгово-развлекательный комплекс «Щука», ул. Щукинская, д. 42, ст. м. «Щукинская»

Торгово-развлекательный центр «Калейдоскоп»«Калейдоскоп», ул. Сходненская, д. 56, ст. м. «Сходненская»

Северо-Восточный округ

Торгово-развлекательный комплекс «Золотой Вавилон Ростокино», пр-т Мира, д. 211, корп. 2, ст. м. «Отрадное»

Западный округ

Торгово-развлекательный центр «Океания», Кутузовский пр-т, д. 57, ст. м. «Славянский бульвар»

Торгово-развлекательный центр «Фестиваль», Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, д. 3, корп. 1, ст. м. «Юго-Западная»

Южный округ

Торгово-развлекательный центр «Колумбус», ул. Кировоградская, д. 13А, ст. м. «Пражская»

Юго-Западный округ

Торговый центр «Калужский», ул. Профсоюзная, д. 61А, ст. м. «Калужская»

Восточный округ

Торговый центр «Вишняковский пассаж», ул. Вешняковская, д. 22А, ст. м. «Выхино»

Новая Москва

Бизнес-парк «Румянцево», пос. Московский, 22-й км Киевского ш., д. 4, ст. м. «Румянцево»

2. Около станций метро и МЦК

«Новогиреево» - с 20 по 26 августа

«Перово» - с 27 августа по 2 сентября

«Бульвар Рокоссовского» (МЦК) - с 3 по 9 сентября

«Петровско-Разумовская», «Владыкино» (МЦК), «Тверская», «Белорусская»-кольцевая - с 20 августа по 28 октября

Полный список - на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

С вопросами по вакцинации от гриппа можно обращаться по телефону Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 318-00-11 (круглосуточно).