Вакцинация против гриппа в Москве 2018: Кому положена, надо ли платить, куда обращаться
С 20 августа, то есть уже в ближайший понедельник, и по 28 октября в Москве пройдет очередная вакцинация против гриппа. Все жители столицы смогут бесплатно сделать прививку современной вакциной.
По всему городу будут работать более 500 пунктов вакцинации (полный список адресов - на сайте департамента здравоохранения Москвы). Прививки традиционно будут делать во всех городских поликлиниках. Но, как и в прошлые годы, появятся и мобильные медпункты - около 34 станций метро, МКЦ и железнодорожных станций, в 70 центрах госуслуг «Мои документы» и, впервые, в 9 торговых центрах столицы.
- В 2017 году прививку против гриппа в мобильных пунктах вакцинации сделали более 200 тысяч москвичей, - сообщил глава Департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. - Всего же в прошлом году в столице вакцинацию прошли около 7 миллионов человек. Прививка эффективна в 80 - 90 процентах среди тех, кто ее сделал. К примеру, в 2016 году подтвердилось 2,5 тысячи случаев заболевания гриппом среди тех, кто не привился. При том, что вакцину тогда получили более 4 миллионов граждан. А из тех, кто привился, практически единицы заболели.
По данным мэрии, Москва закупает вакцины отечественного производства «Гриппол плюс» и «Совигрипп». В прошлые годы горожане не обращались к врачам с осложнениями от этих вакцин.
Напомним, в выездных медпунктах прививку могут сделать все совершеннолетние горожане с их письменного согласия. С собой нужно принести паспорт. Перед прививкой все проходят медицинский осмотр. Врачи-терапевты и инфекционисты проверят пациента на возможные противопоказания и измерят температуру тела. Все привитые от гриппа получают сертификаты. Вакцинация для граждан России бесплатная.
НА ЗАМЕТКУ
Кому рекомендуют сделать прививку
Вакцинация спасает от гриппа 80 - 90% привитых детей и взрослых. Защита, как правило, начинает работать через 10 - 12 дней после прививки и длится до 1 года.
Врачи рекомендуют делать прививки людям с повышенным риском заболевания гриппом:
- дети с 6 месяцев;
- школьники;
- студенты;
- беременные женщины;
- взрослые старше 60 лет;
- работники медицинских и образовательных компаний, транспорта, ЖКХ, торговли и общепита.
ВАЖНО!
Время работы:
1. Прививочных кабинетов в поликлиниках с 20 августа по 6 ноября:
- взрослых - пн. - пт. С 8.00 до 20.00, сб. с 9.00 до 18.00, вск. с 9.00 до 16.00;
- детских - пн. - пт. с 8.00 до 20.00, сб. - вск. с 9.00 до 15.00.
2. Мобильных пунктов около станций метро, МЦК и станций железной дороги, пунктов вакцинации в центрах госуслуг «Мои документы» с 20 августа по 28 октября - пн. - пт. с 8.00 до 20.00, сб. с 9.00 до 18.00, вск. с 9.00 до 16.00.
3. Медпунктов в торговых центрах с 20 августа по 28 октября - в субботу и воскресенье в часы работы ТЦ.
КОНКРЕТНО
Здесь работают мобильные медпункты
1. В торговых центрах
Северо-Западный округ
Торгово-развлекательный комплекс «Щука», ул. Щукинская, д. 42, ст. м. «Щукинская»
Торгово-развлекательный центр «Калейдоскоп»«Калейдоскоп», ул. Сходненская, д. 56, ст. м. «Сходненская»
Северо-Восточный округ
Торгово-развлекательный комплекс «Золотой Вавилон Ростокино», пр-т Мира, д. 211, корп. 2, ст. м. «Отрадное»
Западный округ
Торгово-развлекательный центр «Океания», Кутузовский пр-т, д. 57, ст. м. «Славянский бульвар»
Торгово-развлекательный центр «Фестиваль», Мичуринский пр-т, Олимпийская деревня, д. 3, корп. 1, ст. м. «Юго-Западная»
Южный округ
Торгово-развлекательный центр «Колумбус», ул. Кировоградская, д. 13А, ст. м. «Пражская»
Юго-Западный округ
Торговый центр «Калужский», ул. Профсоюзная, д. 61А, ст. м. «Калужская»
Восточный округ
Торговый центр «Вишняковский пассаж», ул. Вешняковская, д. 22А, ст. м. «Выхино»
Новая Москва
Бизнес-парк «Румянцево», пос. Московский, 22-й км Киевского ш., д. 4, ст. м. «Румянцево»
2. Около станций метро и МЦК
«Новогиреево» - с 20 по 26 августа
«Перово» - с 27 августа по 2 сентября
«Бульвар Рокоссовского» (МЦК) - с 3 по 9 сентября
«Петровско-Разумовская», «Владыкино» (МЦК), «Тверская», «Белорусская»-кольцевая - с 20 августа по 28 октября
Полный список - на сайте Департамента здравоохранения Москвы.
ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН
С вопросами по вакцинации от гриппа можно обращаться по телефону Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 318-00-11 (круглосуточно).