2018-08-17T16:15:41+03:00
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Школьная ярмарка открылась в ЦДМ

Накануне 1 сентября здесь можно найти все, что нужно ученику - от формы до портфелей и тетрадок
Ксения БОГДАНОВА
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В «Центральном Детском Магазине на Лубянке» все готово к школьному сезону: накануне нового учебного года здесь открылась ярмарка School Bazaar. В главном детском магазине страны ученики и их родители смогут найти все, что нужно купить перед 1 сентября — от школьной формы до портфелей, тетрадок и прочих принадлежностей для учебы. Ярмарка развернулась в главном атриуме ЦДМ — это более 20 брендов детской одежды, обуви, канцтоваров и принадлежностей для детского творчества.

Линейка производителей школьной формы представлена сразу несколькими марками, хорошо известными родителям. В первую очередь это отечественный бренд «Смена», предприятие с 80-летней историей. Российская марка Brostem - уже зарекомендовавший себя крупнейший производитель классических рубашек и сорочек. Свои новые коллекции на ярмарке представили Junior Republic (зимняя верхняя одежда и школьная форма), «Мсье Башмаков» и Elegami (обувь и аксессуары). Канцелярские принадлежности, в том числе школьные рюкзаки и пеналы Frihet и Kids Choice, а также товары для творчества предлагают магазины Lookee Shop, Trend, Wow Idea. Ярмарка School Bazaar в ЦДМ открыта ежедневно и продлится до 2 сентября.

- Мы традиционно открываем большую школьную ярмарку, приуроченную ко Дню знаний. В главном атриуме покупатели смогут найти продукцию не только ведущих производителей, но и молодых прогрессивных брендов, которые создают актуальные школьные коллекции, - рассказал «КП» Леонид Капров, старший вице-президент компании «Галс-Девелопмент» (девелопера и собственника «Центрального Детского Магазина на Лубянке»). - Одновременно мы открыли два новых магазина, которые порадуют родителей широким выбором и высоким качеством детских товаров.

Впервые в России свою продукцию представил португальский бренд NaturaPura — производитель одежды и текстиля для новорожденных из органического хлопка. Магазин, открывшийся в ЦДМ на Лубянке накануне 1 сентября, расположен на третьем уровне торгового центра. Коллекция NaturaPura включает в себя эко-одежду для малышей до двух лет, аксессуары для купания - полотенца и халатики из биохлопка, одеяла и постельное белье из сатина, а также мягкие игрушки, экологичные и безопасные.

Еще один новый магазин, открывшийся на первом этаже «Центрального Детского Магазина на Лубянке», предлагает стильную и яркую одежду для детей и подростков. Бутик французского бренда Z-Paris представил новую коллекцию одежды для детей с рождения и до 14 лет, которая отличается креативными формами и яркими принтами. Дизайнеры бренда Z-Paris создали модели на все случаи жизни: для занятий, прогулок, семейных торжеств и просто для отличного времяпрепровождения.

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