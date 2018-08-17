Собянин посетил фестиваль "Времена и эпохи": Это мечта каждого - побывать в разных эпохах

СЕГОДНЯ 18:20 2018-08-17T18:21:48+03:00

Сергей Собянин 17 августа во время посещения площадки "От Москвы до Парижа. 1812-1814 годов" Фото: Алиса ТИТКО

Мэр города сказал, что со следующего года он будет проходить в июне

Изменить размер текста: A A

В Москве проходит восьмой фестиваль исторической реконструкции "Времена и Эпохи", в котором участвуют реконструкторы из 21 страны. Его уже посетило почти 3 млн человек. Мэр города Сергей Собянин 17 августа во время посещения площадки "От Москвы до Парижа. 1812-1814 годов" на Тверском бульваре сказал, что со следующего года фестиваль будет проходить в июне.

- Впервые фестиваль раскинулся на московских бульварах - на всем кольце. Переходя с одного бульвара на другой можно окунуться в разные эпохи. Это мечта каждого человека, которая воплощается в реальность - побывать в разных эпохах, ощутить себя частью этих исторических событий. Люди читают книги, смотрят фильмы, но чтобы вот так почувствовать себя частью тех событий - это сказка, фантастика, - сказал Сергей Собянин.

В прошлом году фестиваль вышел за пределы музея-заповедника "Коломенское" на улицы города и стал еще более зрелищным и масштабным. В этом году из-за Чемпионата мира по футболу фестиваль пришлось сдвинуть на август. Власти города попросили понять их за этот дискомфорт.

- Прошу прощение, что мы в этом году сдвинули начало фестиваля на август, хотя планировали в июне. Все же доставили неудобства, - скажет мэр города.

- Нет, все хорошо. Только очень жарко, - сказали реконструкторы из Франции.

- Мы вернем первоначальную дату - будем в июне проводить фестиваль. У него будет собственная дата, которую ждали бы все - реконструкторы и москвичи. Уже можно планировать свою деятельность на следующие годы. Мы видим большой интерес москвичей к фестивалю, как они общаются с вами. За первые дни его уже посетило 3 млн человек.

Фестиваль пройдет в столице до 22 августа и позволит москвичам изучать историю города наглядным и прикладным способом: осваивая ремесла и профессии самых различных исторических периодов.Все мероприятия фестиваля бесплатные.

Всего по Москве 30 фестивальных площадок, где подготовили программу на любой возраст и вкус. Можно посмотреть выступления бродячих фехтовальщиков на Пушкинской площади, познать тайны алхимии в Средневековом университете в Камергерском переулке или принять участие в постройке средневекового замка на Никитском бульваре - в роли каменщика, кузнеца или плотника.

МАСТЕР-КЛАССЫ

Всего москвичей и гостей столицы ждет 104 “ремесленные” активности (участие бесплатное). Вот несколько примеров на разных площадках:

- “Заря человечества” (Петровский бульвар) посетители будут мастерить керамическую посуду и светильники, а получившиеся шедевры – забрать с собой,

- “Великое посольство Петра” (Покровский бульвар) взрослые и дети освоят основы плотницкого дела, каллиграфии и научатся изготавливать “петровскую копейку” на вальцовочном станке,

- “Игрушки и игры разных эпох” (Новопушкинский сквер) детей научат шить тряпичных кукол,

- “Древняя Русь” (Чистопрудный бульвар) - на площадке мастер-оружейник продемонстрирует процесс сборки воинского щита,

- “Скифия Геродота” (Покровский бульвар) - гости увидят, как создавались литые скифские украшения, а также понаблюдают за работой скульпторов-ваятелей.