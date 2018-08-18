Через сайт Avito хотели продать шлем Юрия Гагарина за 1,2 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:12 2018-08-18T14:18:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Шлем, поздравительная открытка и фотография с "Гагаринского поля" – все эти вещи первого космонавта пытались продать на Avito. По словам продавцов, все предметы подлинные и имеют ценность.

- Шлем от скафандра советского космонавта №1 был произведен на Машиностроительном заводе «Звезда», поселке Томилино Московской области, перед полетом Юрия Гагарина. Головной убор с кожаной подкладкой и двойным стеклом был изготовлен для тренировок и может находиться в холодной воде на протяжении 12 часов, - указал продавец, и на него обрушились телефонные звонки.

Коллекционную вещь оценил в 1 миллион 200 тысяч рублей. А потом объявление пропало. То ли шлем не настоящий (хотя продавец писал, что имеет задокументированное экспертное мнение специалистов РАН), то ли продавец испугался шумихи, сообщений в прессе? Есть и третий вариант - нашелся клиент, и сделка произошла.

Продавец утверждает что открытка - подлинная.Фото: Avito.ru

Также на сайте Avito в продаже была поздравительная открытка с надписью «Витя!.. Успехов во всем и всегда!». Это было сделано 57 лет назад - тогда первый космонавт Юрий Гагарин написал пожелания на открытке своему близкому другу. Хотели за эту открытку 500 тысяч рублей.

- Автограф Юрия Гагарина, написанный близкому другу, через две недели после его полета: 1 мая 1961 года. Семейная реликвия. Торг, - сказано в объявлении.

А за этот "подарок другу" хотели 500 тысяч рублей.Фото: avito.ru

Еще один ценный предмет для коллекционеров – оригинальная фотография, она была сделана 12 апреля 1961 года на месте приземления советского космонавта. В 10.55 утра по московскому времени, Юрий Гагарин совершил посадку на поле колхоза им. Шевченко, в 27 километрах южнее города Энгельса. Место, где это произошло, люди назвали "Гагаринским полем.

- Фото сделанно 12 апреля 1961 года на месте приземления Гагарина Ю. А. Фото оригинал, в хорошем состоянии. Заинтересовавшимся торг, - написал продавец и указал стоимость фотографии – 15 тысяч рублей.