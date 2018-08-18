В Железнодорожном "Ромео и Джульетта", сковав себя наручниками, покончили с собой

СЕГОДНЯ 15:36 2018-08-18T15:48:18+03:00

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В подмосковном городе Железнодорожный утром 18 августа обнаружили тела молодых парня и девушки. Они были мертвы.

- Полицейские обнаружили их около 9 утра, - рассказали "Комсомольской правде" в ГУ МВД по Московской области.

Свидетели говорят, что на руках у "Ромео и Джульетты" были наручники. Молодые люди оставили в соцсетях предсмертные записки. Парень Роман Ш. написал: "Если вы читаете это, то я уже мертв".

- Можно было бы заметить странности в моем поведении, иногда про них даже спрашивали, но то, что сокрыто у меня внутри, я не показывал и никогда бы вам не показал. Сейчас настал момент, когда можно проделать брешь внутри и немного попытаться объяснить, - написал Роман.

Предсмертную записку обнаружили в профиле в соцсети друзья погибшего.Фото: vk.com

Парню, судя по данным страницы, всего 19 лет. Он говорит о своих переживаниях, пытался бороться, глушить их, отвлекаться. А потом появилась девушка, с которой они вместе пытались решать уже общие проблемы.

- Но мы не смогли. Он мне помог разобраться в себе, приручил, научил выражать себя. Теперь, вместо свалки макулатуры у меня внутри ряды книжных полок. Теперь, чтобы что-то почувствовать, не надо разгребать кучу мусора, скопившегося годами внутри, но только от этого не легче. Всё яснее и яснее стало видно невозможность избавиться от страданий так, чтобы продолжить жить, да даже существовать. Мы оба внутри себя пришли к этому и решили уйти, - значится в сообщении.

Парень и девушка просят никого не винить в их смерти, перечисляя организацию "Синий кит", родителей, политику. На странице "Вконтаке" у Романа довольно много картинок со сценами насилия.

- Просто печальный человек из меня получился. Это совокупность факторов. Тут нет какого-то однозначного ответа, это как искать смысл жизни, - заключил Роман Ш.