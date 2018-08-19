Погода в Москве на 19 - 26 августа: Тепло, но с грозами

СЕГОДНЯ 13:50 2018-08-19T14:18:57+03:00

На следующей неделе будет тепло, но с дождями и грозами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На следующей неделе лето опять порадует москвичей теплом, будет +23...+26 градусов. В Гидрометцентре России дали прогноз погоды на 19 - 26 августа

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С точки зрения погоды к августу-2018 не придраться - все идеально! Тепло, но не слишком жарко. Солнце светит. Красота же!

Что ждет москвичей дальше? В Гидрометцентре России с "КП" поделились прогнозом погоды на 19 - 26 августа. Если вкратце: будет тепло. Но с дождями и грозами. А вот подробности:

В воскресенье, 19 августа, погода прекрасная, небо ясное, +25 градусов. Хоть на даче загорай, хоть гуляй по городу, везде хорошо. Во второй половине дня солнце может прогреть воздух до +26...+27 градусов. Осадков точно не ожидается. Нынешняя погода на 2 градуса теплее, чем положено по климатическим нормам.

В понедельник, 20 августа, под утро +10...+15 градусов, днем +21...+26. Уже ночью набегут облака, в некоторых районах Москвы и области возможен небольшой дождь. Днем не исключены короткие грозовые дожди и порывы ветра до 15 м\сек.

Во вторник, 21 августа, ночью +11...+16, днем +21...+26 градусов. Облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди и грозы. Во время грозы ветер усилится до 18 м\сек.

В среду, 22 августа, пасмурно, ночью небольшой дождь, днем без осадков. Станет прохладнее: под утро +8...+13 градусов, днем +18...+23.

В четверг и пятницу, 23 - 24 августа, переменная облачность, сухо. Ночная температура всего +6...+11 градусов, днем +19...+24.

Хорошая новость: в следующие выходные нас снова ждет идеальная летняя погода! По предварительным прогнозам, в субботу и воскресенье, 25 - 26 августа, будет солнечно и без дождей. Днем +24...+25 градусов, по ночам +13...+14.