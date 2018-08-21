Курбан-байрам в Москве в 2018 году: прямая онлайн-трансляция из московской соборной мечети

СЕГОДНЯ 02:11 2018-08-21T02:18:08+03:00

21 августа 2018 года праздник жертвоприношения - Курбан-Байрам отметят в столице около 200 тысяч человек. Смотрите видеотрансляцию из московской соборной мечети с 7:00 мск

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Во вторник, 21 августа, мусульмане отмечают один из важнейших праздников ислама — Курбан-байрам. Ожидается, что в столице его отпразднуют около двухсот тысяч человек.

Молитвы пройдут в Исторической мечети, Мемориальной мечети и других. Но больше всего верующих мусульман традиционно соберется возле Московской соборной мечети. Обычно на утреннюю молитву туда приходит больше ста тысяч человек. Столько же ожидают и в этом году.

В связи с этим для автомобилей будут перекрыты соседние к соборц улицы. С 4 до 11 утра закроют движение на улицах Дурова, Щепкина (от Самарской улицы до Садового кольца), Мещанской, Гиляровского (от Карельского переулка до Садового кольца), а также будет перекрыт Капельский переулок и съезд с Садового кольца на Олимпийский проспект.

Ограничения коснутся и района около Исторической мечети. Также с 4 до 11 часов проезд закроют на Большой Татарской и Минской улице, Старом и Малом Толмачевских переулках, а также Климентовском переулке.

Кроме того, в Москве и Подмосковье откроются 13 площадок для жертвоприношения.

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